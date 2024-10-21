3 razones por las que el soporte de infraestructura adecuado es esencial para la IA

La adopción de la IA generativa ya no es motivo de especulaciones futuras. Con el enorme potencial que ofrece, las empresas ya están maximizando su uso para agilizar las operaciones, aumentar la productividad y trasladar estos beneficios a sus clientes.
Esta transformación conlleva nuevos retos. Cuando los clientes empiezan a implementar la IA en las instalaciones, el primer paso es evaluar si sus centros de datos están preparados: la actualización de la infraestructura de TI implica una alimentación eléctrica y una refrigeración adecuadas, la preparación de la red para gestionar grandes volúmenes de datos, la optimización y ampliación de la capacidad de la infraestructura y la implementación de medidas de protección que permitan la escalabilidad. Según un informe del IBM Institute for Business Value (IBM IBV), en colaboración con Oxford Economics, que encuestó a 2500 líderes de 34 países y 26 sectores, el 43 % de los ejecutivos de tecnología de nivel C afirman que sus preocupaciones sobre su infraestructura tecnológica han aumentado en los últimos seis meses debido a la IA generativa, y ahora se centran en actualizarla para escalar la tecnología.
Las organizaciones deben contar con una estrategia de implementación que ayude a garantizar operaciones eficientes, un tiempo de inactividad mínimo y respuestas rápidas a los requisitos de TI, al tiempo que abordan el cumplimiento normativo, las consideraciones éticas y las amenazas de seguridad. Contar con un socio clave con experiencia interna en IA y con la capacidad de gestionar el ciclo de vida completo de esta infraestructura subyacente es importante para aprovechar los beneficios de esta evolución tecnológica.
IBM Technology Lifecycle Services (TLS) ofrece un conjunto completo de soluciones para soporte de infraestructura y servicios desde la implementación hasta el desmantelamiento, ayudando a las organizaciones a optimizar su infraestructura de TI con disponibilidad y resiliencia. IBM TLS ayuda a actualizar los centros de datos para que estén preparados para la IA, utilizando una cadena de suministro global y un marco logístico para satisfacer las demandas de cargas de trabajo de IA de alta intensidad para productos IBM y varios fabricantes de equipos originales (OEM), a escala. Estos son algunos de los principales desafíos a los que se pueden enfrentar los centros de datos al ejecutar cargas de trabajo de IA, junto con las formas en que IBM TLS los aborda:
Los centros de datos actuales se han vuelto más complejos debido a la adopción de la IA y a la dependencia de tecnologías de múltiples proveedores. Según el informe “Navigating the Evolving AI Infrastructure Landscape” de TechTarget Enterprise Strategy Group, el 30 % de las organizaciones esperan implementar la IA en entornos de nube híbrida, lo que subraya la necesidad de contar con una infraestructura modernizada y una conectividad eficaz.
Mantener la resiliencia operativa exige una infraestructura actualizada y una gestión proactiva de riesgos, pero supervisar diversos contratos y solucionar problemas puede ser difícil y costoso para el personal interno de TI. IBM TLS mejora las capacidades existentes de los clientes no solo mediante la implementación y el soporte de productos IBM (IBM Z, Power y Storage), sino también mediante la integración de nuevas tecnologías multiproveedor compatibles con IA.
Los modelos de lenguaje de gran tamaño requieren importantes recursos y múltiples ordenadores que funcionen en paralelo dentro de configuraciones de clústeres de redes de gran tamaño. Como columna vertebral de la infraestructura, esta red debe soportar arquitecturas de alta velocidad de transferencia de datos, baja latencia y escalable, con optimizaciones específicas para la comunicación con las GPU, el acceso al almacenamiento y las tareas de IA distribuidas. El informe “AI View” de IDC señala que la red fue la mayor partida de gastos en infraestructura para la formación de la IA generativa, con un 44 %. Al ofrecer un enfoque integrado y holístico centrado en la resiliencia y la disponibilidad, con equipos especializados en todo el mundo y alianzas estratégicas, IBM® TLS actúa como un recurso integral para los clientes y como asesor para adquirir, planificar, implementar, dar soporte, optimizar y actualizar la infraestructura de los centros de datos (servidores, red, almacenamiento y software), facilitando una transición fluida a entornos preparados para la IA.
Si la IA supone obstáculos cada vez más complejos para los centros de datos, abordar estos problemas también podría beneficiarse del uso de la propia IA. A la vanguardia de este cambio, IBM TLS integra la IA en herramientas y procesos para capacitar a los agentes y mejorar la experiencia del cliente. Para obtener una visión más detallada de cómo IBM TLS utiliza la IA, lea lo que dice Bina Hallman, vicepresidenta de TLS Support Services para IBM Infrastructure.
Los sistemas de IA generativa, que dependen de componentes complejos como GPU, red y almacenamiento, pueden enfrentarse a tasas de fallo más altas debido a cargas de trabajo intensas, y la gran cantidad de datos procesados y compartidos también podría aumentar la vulnerabilidad. El tiempo de inactividad no planificado y las posibles vulneraciones de datos son costosos para las empresas, pero el soporte proactivo acelera la resolución de problemas y anticipa los problemas antes de que ocurran.
La encuesta de IBM "Guía del CEO para la IA generativa: plataformas, datos y gobierno" revela que la mayoría de ellos afirma que la preocupación por el linaje de datos (61 %) y la seguridad de datos (57 %) será un obstáculo para adoptar la IA generativa. Para hacer frente a estos retos, IBM TLS ofrece soluciones como IBM Support Insights, que gestiona un inventario de más de 3000 clientes y 3,5 millones de activos de TI, identificando y alertando sobre más de 1,5 millones de vulnerabilidades de seguridad activas con recomendaciones para su resolución. Este enfoque ayuda a mantener la integridad de la infraestructura de IA, mitigar las interrupciones y los problemas de soporte de los contratos vencidos. Además, IBM TLS asiste a los clientes a borrar datos de activos heredados y presta servicios de destrucción de medios, ayudando a garantizar que la sanitización cumpla con las Directrices para la Sanitización de Medios del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU.
La creciente demanda energética de los centros de datos, resultado de una mayor integración de la IA, podría conllevar un aumento de los gastos operativos debido al consumo de energía y las emisiones de carbono, dificultando así los objetivos de sostenibilidad. Según informó la Agencia Internacional de Energía (IEA) en enero, el consumo global de electricidad de los centros de datos podría aumentar a más de 1000 TWh en 2026, frente a los 460 TWh estimados en 2022. La adopción de la IA no debe pasar por alto los objetivos de sostenibilidad, y el portfolio de IBM ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas al evaluar las demandas de la carga de trabajo y la utilización de la infraestructura, así como a supervisar el consumo de energía y la huella de carbono. IBM IT Sustainability Optimization Assessment utiliza el software IBM Turbonomic, que ejecuta escenarios de planificación hipotéticos seleccionados para comprender las posibilidades y los impactos de la optimización del centro de datos. Tras la evaluación, los clientes reciben un informe detallado con las acciones recomendadas, las reducciones de costes estimadas, el consumo energético previsto y las mejoras en la huella de carbono, lo que les ayuda a alinear sus iniciativas de IA con los objetivos de sostenibilidad.
A medida que surgen nuevos obstáculos, estar bien preparado, anticipar posibles problemas y asociarse con un socio de soporte y servicios de TI de confianza y experimentado puede tener un gran impacto sobre el éxito de la adopción y el mantenimiento continuo de la IA. Durante décadas, IBM ha seguido unos principios básicos que respaldan una pila completa de soluciones de IA con tecnologías de múltiples proveedores. Independientemente de dónde se encuentren los clientes en su viaje, IBM está posicionada para aprovechar su experiencia para ayudar a las organizaciones con infraestructura para oportunidades de IA, ofertas de productos personalizados, amplia consultoría, servicios de ciclo de vida tecnológico y colaboración con nuestro amplio ecosistema de partners.
