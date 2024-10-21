3 razones por las que el soporte de infraestructura adecuado es esencial para la IA

La adopción de la IA generativa ya no es motivo de especulaciones futuras. Con el enorme potencial que ofrece, las empresas ya están maximizando su uso para agilizar las operaciones, aumentar la productividad y trasladar estos beneficios a sus clientes.

Esta transformación conlleva nuevos retos. Cuando los clientes empiezan a implementar la IA en las instalaciones, el primer paso es evaluar si sus centros de datos están preparados: la actualización de la infraestructura de TI implica una alimentación eléctrica y una refrigeración adecuadas, la preparación de la red para gestionar grandes volúmenes de datos, la optimización y ampliación de la capacidad de la infraestructura y la implementación de medidas de protección que permitan la escalabilidad. Según un informe del IBM Institute for Business Value (IBM IBV), en colaboración con Oxford Economics, que encuestó a 2500 líderes de 34 países y 26 sectores, el 43 % de los ejecutivos de tecnología de nivel C afirman que sus preocupaciones sobre su infraestructura tecnológica han aumentado en los últimos seis meses debido a la IA generativa, y ahora se centran en actualizarla para escalar la tecnología.

Las organizaciones deben contar con una estrategia de implementación que ayude a garantizar operaciones eficientes, un tiempo de inactividad mínimo y respuestas rápidas a los requisitos de TI, al tiempo que abordan el cumplimiento normativo, las consideraciones éticas y las amenazas de seguridad. Contar con un socio clave con experiencia interna en IA y con la capacidad de gestionar el ciclo de vida completo de esta infraestructura subyacente es importante para aprovechar los beneficios de esta evolución tecnológica.

IBM Technology Lifecycle Services (TLS) ofrece un conjunto completo de soluciones para soporte de infraestructura y servicios desde la implementación hasta el desmantelamiento, ayudando a las organizaciones a optimizar su infraestructura de TI con disponibilidad y resiliencia. IBM TLS ayuda a actualizar los centros de datos para que estén preparados para la IA, utilizando una cadena de suministro global y un marco logístico para satisfacer las demandas de cargas de trabajo de IA de alta intensidad para productos IBM y varios fabricantes de equipos originales (OEM), a escala. Estos son algunos de los principales desafíos a los que se pueden enfrentar los centros de datos al ejecutar cargas de trabajo de IA, junto con las formas en que IBM TLS los aborda: