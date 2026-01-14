El año 2025 obligó a las organizaciones a ir más allá del hype y a plantearse preguntas difíciles sobre dónde la IA generativa y los flujos de trabajo con IA realmente agregan valor. El año 2026 es un punto de inflexión para la IA empresarial: el giro agéntico.

Las cifras proyectadas son significativas: según Gartner, el 40 % de las interacciones con servicios de IA generativa utilizarán modelos de acción y agentes autónomos para completar tareas para 2028. Al mismo tiempo, Deloitte informa de que solo una cuarta parte de las organizaciones han puesto a prueba sistemas agénticos este año, una cifra que se espera que se duplique para 2027.

Estas señales son inequívocas. Las perspectivas empresariales apuntan a una rápida adopción de agentes, y a un aumento de la complejidad de los agentes de IA, aunque muchas organizaciones aún están en las primeras fases piloto. Dadas estas dinámicas, 2026 promete ser un año apasionante para las organizaciones que naveguen por el panorama agéntico y esperen obtener un valor duradero de estas herramientas.

Aquí hay cuatro objetivos que le ayudarán a poner en práctica la IA agéntica con disciplina en 2026, liderando de forma responsable, innovando con audacia y logrando un impacto medible más allá de los pilotos.