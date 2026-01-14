Inteligencia artificial Automatización de TI Automatización de procesos empresariales Trust and transparency Seguridad

Objetivos para 2026 de los líderes en IA y tecnología: agentes de IA y gobierno de la IA

Publicado el 14 de enero de 2026
Un grupo de empleados de una empresa escriben en notas adhesivas sobre un fondo transparente
By Suzanne Livingston

El año 2025 obligó a las organizaciones a ir más allá del hype y a plantearse preguntas difíciles sobre dónde la IA generativa y los flujos de trabajo con IA realmente agregan valor. El año 2026 es un punto de inflexión para la IA empresarial: el giro agéntico.

Las cifras proyectadas son significativas: según Gartner, el 40 % de las interacciones con servicios de IA generativa utilizarán modelos de acción y agentes autónomos para completar tareas para 2028. Al mismo tiempo, Deloitte informa de que solo una cuarta parte de las organizaciones han puesto a prueba sistemas agénticos este año, una cifra que se espera que se duplique para 2027.

Estas señales son inequívocas. Las perspectivas empresariales apuntan a una rápida adopción de agentes, y a un aumento de la complejidad de los agentes de IA, aunque muchas organizaciones aún están en las primeras fases piloto. Dadas estas dinámicas, 2026 promete ser un año apasionante para las organizaciones que naveguen por el panorama agéntico y esperen obtener un valor duradero de estas herramientas.

Aquí hay cuatro objetivos que le ayudarán a poner en práctica la IA agéntica con disciplina en 2026, liderando de forma responsable, innovando con audacia y logrando un impacto medible más allá de los pilotos. 

Boletín del sector

Las últimas tendencias en IA, presentadas por expertos

Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Objetivo 1: adoptar la orquestación multiagente

La fase de prueba de concepto ha terminado. En 2026, el reto no es si la IA agéntica funciona, sino si puede implementarla de forma fiable en toda su organización, a escala. Cada vez más, esto significa implementar protocolos para soportar sistemas multiagente. Como Gartner pronosticó recientemente, para 2027 la especialización de los agentes hará que el 70 % de los sistemas multiagente contengan agentes con funciones específicas y limitadas. Esto mejorará la precisión, pero estos ecosistemas interdependientes plantean nuevos retos, sobre todo porque conllevan el potencial de agravar los errores.

Cómo llegar:

  • Identifique casos de uso de alto valor para los sistemas multiagente, con flujos de trabajo bien definidos
  • Diseñe agentes para tareas especializadas en lugar de soluciones amplias
  • Abandone las pruebas manuales, propensas a errores, y adopte herramientas holísticas capaces tanto de observar como de evaluar a los agentes
  • Evalúe continuamente el comportamiento de los agentes en múltiples dimensiones, incluida la finalización del recorrido y la precisión de las llamadas a herramientas
  • Implemente controles granulares a nivel de flujo de trabajo que permitan a su organización aislar y optimizar procesos individuales sin daños colaterales 

Objetivo 2: crear gobierno y confianza para los sistemas autónomos

A medida que los sistemas de IA agéntica se vuelven más potentes y sofisticados, los marcos de gobierno de la última década ya no son suficientes. En 2026, la observabilidad simplemente no será suficiente. Para gestionar de forma fiable grandes carteras agénticas, las organizaciones deben replantearse su infraestructura operativa.

Cómo llegar:

  • Monitorice no solo el tiempo de actividad, sino también el tiempo de ejecución: adopte métricas como precisión, deriva, relevancia del contexto y coste
  • Diseñe sistemas que capturen inmediatamente las huellas del razonamiento para mantener la responsabilidad arraigada en el proceso
  • Renuncie a las evaluaciones masivas propensas a errores en favor de las pruebas de resistencia previas a la producción para garantizar la estabilidad a largo plazo
  • Implemente medidas de seguridad independientes para detectar fugas, inyección de instrucciones y envenenamientos
  • Optimice de forma activa y continua las compensaciones entre costes y rendimiento en lugar de confiar en la presupuestación predictiva para guiar un proyecto

Para generar confianza en la IA agéntica es necesario establecer sistemas de rendición de cuentas que ofrezcan una gestión integral de los riesgos, y pasar de datos sin procesar ruidosos a conocimientos prácticos y aplicables al mundo real.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funciones autónomas y aplicaciones del mundo real

Descubra cómo la IA basada en objetivos y servicios se adapta a flujos de trabajo y entornos complejos.
Construir, implementar y monitorizar agentes de IA

Objetivo 3: integrar la seguridad en cada implementación de IA agéntica

La seguridad no es una ocurrencia tardía: los sistemas agénticos necesitan seguridad empresarial.

Los sistemas de IA agéntica plantean nuevos retos de seguridad que los marcos tradicionales de ciberseguridad no estaban diseñados para abordar. Priorice la seguridad de nivel empresarial creando controles sólidos de autenticación, acreditación y autorización.

Cómo llegar:  

  • La seguridad empresarial comienza con la transferencia de acceso basada en roles. Asegúrese de que a cada usuario se le asigne un rol estrictamente limitado y gobernado que dicte su acceso a los datos y herramientas que está autorizado a utilizar
  • Priorice el soporte para una variedad de esquemas de autenticación, incluyendo autenticación básica, autenticación por token de portador, variantes OAuth y autenticación basada en clave API
  • Diseñe procesos de acreditación que estén cifrados, aislados e integrados de manera fluida con los sistemas externos de gestión de credenciales
  • Cree buenas prácticas para la autorización: establezca la continuidad del contexto del usuario en todos los sistemas y la aplicación coherente de la autorización, además de permitir la trazabilidad completa de las acciones de los agentes vinculadas a usuarios específicos

Al implementar políticas y controles de seguridad operativa sólidos, las organizaciones inteligentes obtendrán una ventaja competitiva significativa en 2026. 

Objetivo 4: vincular las inversiones en IA con el ROI y los resultados empresariales

Todos los programas de IA agéntica deberían incluir KPI claros y un modelo de ROI defendible antes de escalar.

Cómo llegar:

La era de la inversión en IA, justificada únicamente por su potencial innovador, está llegando a su fin. Según Forrester, el 25 % del gasto planificado en IA se pospondrá hasta 2027 debido a preocupaciones sobre el ROI.

En 2026, las iniciativas significativas de IA deberían tener un camino claro hacia un impacto medible dentro de marcos específicos:

  • Eficiencia operativa (tiempo de ciclo, rendimiento, tasa de error, porcentaje de reelaboración)
  • Experiencia y crecimiento (puntuaciones CSAT/NPS, aumentos de conversión y retención)
  • Finanzas (coste del servicio, impacto en el margen bruto, mejoras en el capital circulante)
  • Riesgo y cumplimiento (se evitan las infracciones de la política, se ahorran horas de auditoría)

Comience con casos de uso bien definidos de IA agéntica y establezca KPI específicos de negocio en torno a la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Defina métricas de éxito antes de la implementación e implementa sistemas de seguimiento que atribuyan los resultados del negocio a capacidades específicas de IA. Cree un bucle de feedback informando de estos resultados en toda la organización.

Realice un seguimiento de las métricas clave de liderazgo, entre las que se incluyen:

  • Período de amortización y tasa interna de retorno por iniciativa
  • Porcentaje del gasto en IA vinculado a beneficios validados
  • Variación mensual vs. caso de negocio
  • Reproducibilidad de resultados entre regiones y unidades

Los líderes más exitosos en el campo de la IA serán aquellos que puedan explicar no solo lo que hace su IA, sino también qué problemas resuelve y cuánto valor genera.

Lideremos el camino con un negocio más inteligente 

Estos seis objetivos representan más que una lista de tareas pendientes para 2026. En conjunto, constituyen un modelo para las empresas en materia de responsabilidad y uso eficaz de la IA agéntica. Los líderes que dominen la orquestación, el gobierno y la medición no solo definirán 2026, sino que marcarán la trayectoria para la próxima década de la IA. Empiece centrado, escale deliberadamente y gobierne como una plataforma.

Autor

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Recursos

Agentes: watsonx Developer Hub

Comience a crear e implementar agentes con watsonx.ai.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

Guía de compradores de agentes de IA 2025

Consulte esta completa guía que detalla los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso que le ayudarán a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Tutoriales de InstructLab

Dé forma a la IA generativa haciendo aportaciones a los LLM de forma abierta y accesible.
Comunidad de IA de IBM

Únase a la comunidad de arquitectos y constructores de IA para aprender, compartir ideas y conectar con otros.
Reimagine business productivity with AI agents and assistants (Reinvente la productividad empresarial con agentes de IA y asistentes)

Explore la diferencia entre los agentes de IA y asistentes y descubra cómo pueden cambiar las reglas del juego de la productividad empresarial.
2024 Rewind: Breakthroughs in AI models, agents, hardware and products (Rewind de 2024: avances en modelos de IA, agentes, hardware y productos)

¿Será 2025 el año de los agentes de IA? En este episodio de Mixture of Experts, repasamos los modelos de IA, los agentes, el hardware y los lanzamientos de productos con algunos de los principales expertos del sector.

How AI agents will reinvent productivity (Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad)

Aprenda formas de utilizar la IA para ser más creativo y eficiente. Empiece a adaptarse a un futuro que implique trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
Soluciones relacionadas
Desarrollo de agentes de IA de IBM 

Permita a los desarrolladores crear, implementar y monitorizar agentes de IA con el estudio IBM watsonx.ai.

 Explore watsonx.ai
Agentes y asistentes de IA de IBM

Cree una productividad sin precedentes con uno de los conjuntos de capacidades más completos del sector para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar agentes y asistentes de IA. 

 Explore los agentes de IA
IBM Granite

Ahorre más de un 90 % en costes con los modelos más pequeños y abiertos de Granite, diseñados para la eficiencia de los desarrolladores. Estos modelos listos para uso empresarial ofrecen un rendimiento excepcional frente a los puntos de referencia de seguridad y en una amplia gama de tareas empresariales, desde la ciberseguridad hasta RAG.

 Explore Granite
Dé el siguiente paso

Automatice sus flujos de trabajo complejos y cree una productividad revolucionaria con uno de los conjuntos de capacidades más completos del sector para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar agentes de IA y asistentes. 

 Explore el desarrollo de agentes de watsonx.ai Descubra watsonx Orchestrate