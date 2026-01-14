El año 2025 obligó a las organizaciones a ir más allá del hype y a plantearse preguntas difíciles sobre dónde la IA generativa y los flujos de trabajo con IA realmente agregan valor. El año 2026 es un punto de inflexión para la IA empresarial: el giro agéntico.
Las cifras proyectadas son significativas: según Gartner, el 40 % de las interacciones con servicios de IA generativa utilizarán modelos de acción y agentes autónomos para completar tareas para 2028. Al mismo tiempo, Deloitte informa de que solo una cuarta parte de las organizaciones han puesto a prueba sistemas agénticos este año, una cifra que se espera que se duplique para 2027.
Estas señales son inequívocas. Las perspectivas empresariales apuntan a una rápida adopción de agentes, y a un aumento de la complejidad de los agentes de IA, aunque muchas organizaciones aún están en las primeras fases piloto. Dadas estas dinámicas, 2026 promete ser un año apasionante para las organizaciones que naveguen por el panorama agéntico y esperen obtener un valor duradero de estas herramientas.
Aquí hay cuatro objetivos que le ayudarán a poner en práctica la IA agéntica con disciplina en 2026, liderando de forma responsable, innovando con audacia y logrando un impacto medible más allá de los pilotos.
La fase de prueba de concepto ha terminado. En 2026, el reto no es si la IA agéntica funciona, sino si puede implementarla de forma fiable en toda su organización, a escala. Cada vez más, esto significa implementar protocolos para soportar sistemas multiagente. Como Gartner pronosticó recientemente, para 2027 la especialización de los agentes hará que el 70 % de los sistemas multiagente contengan agentes con funciones específicas y limitadas. Esto mejorará la precisión, pero estos ecosistemas interdependientes plantean nuevos retos, sobre todo porque conllevan el potencial de agravar los errores.
Cómo llegar:
A medida que los sistemas de IA agéntica se vuelven más potentes y sofisticados, los marcos de gobierno de la última década ya no son suficientes. En 2026, la observabilidad simplemente no será suficiente. Para gestionar de forma fiable grandes carteras agénticas, las organizaciones deben replantearse su infraestructura operativa.
Cómo llegar:
Para generar confianza en la IA agéntica es necesario establecer sistemas de rendición de cuentas que ofrezcan una gestión integral de los riesgos, y pasar de datos sin procesar ruidosos a conocimientos prácticos y aplicables al mundo real.
La seguridad no es una ocurrencia tardía: los sistemas agénticos necesitan seguridad empresarial.
Los sistemas de IA agéntica plantean nuevos retos de seguridad que los marcos tradicionales de ciberseguridad no estaban diseñados para abordar. Priorice la seguridad de nivel empresarial creando controles sólidos de autenticación, acreditación y autorización.
Cómo llegar:
Al implementar políticas y controles de seguridad operativa sólidos, las organizaciones inteligentes obtendrán una ventaja competitiva significativa en 2026.
Todos los programas de IA agéntica deberían incluir KPI claros y un modelo de ROI defendible antes de escalar.
Cómo llegar:
La era de la inversión en IA, justificada únicamente por su potencial innovador, está llegando a su fin. Según Forrester, el 25 % del gasto planificado en IA se pospondrá hasta 2027 debido a preocupaciones sobre el ROI.
En 2026, las iniciativas significativas de IA deberían tener un camino claro hacia un impacto medible dentro de marcos específicos:
Comience con casos de uso bien definidos de IA agéntica y establezca KPI específicos de negocio en torno a la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Defina métricas de éxito antes de la implementación e implementa sistemas de seguimiento que atribuyan los resultados del negocio a capacidades específicas de IA. Cree un bucle de feedback informando de estos resultados en toda la organización.
Realice un seguimiento de las métricas clave de liderazgo, entre las que se incluyen:
Los líderes más exitosos en el campo de la IA serán aquellos que puedan explicar no solo lo que hace su IA, sino también qué problemas resuelve y cuánto valor genera.
Estos seis objetivos representan más que una lista de tareas pendientes para 2026. En conjunto, constituyen un modelo para las empresas en materia de responsabilidad y uso eficaz de la IA agéntica. Los líderes que dominen la orquestación, el gobierno y la medición no solo definirán 2026, sino que marcarán la trayectoria para la próxima década de la IA. Empiece centrado, escale deliberadamente y gobierne como una plataforma.
