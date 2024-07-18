Etiquetas
10 tareas que me gustaría que la IA pudiera realizar para profesionales de la planificación y análisis financiero

Hombre de negocios maduro liderando el debate sobre proyectos con compañeros de trabajo en la oficina

No es ningún secreto que la inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que trabajamos en planificación y análisis financieros (FP&A). Ya está sucediendo hasta cierto punto, pero podríamos soñar fácilmente con muchas más cosas que la IA podría hacer por nosotros.

La mayoría de los profesionales de FP&A se ven consumidos por un trabajo manual que les resta valor a su trabajo. Esto a menudo deja a los directores financieros y a los líderes empresariales frustrados con el retorno de la inversión de su equipo de FP&A. Sin embargo, la IA puede ayudar a los profesionales de FP&A a mejorar el trabajo que realizan.

Los avances en IA se han acelerado enormemente en los últimos años, y es posible que los profesionales de FP&A ni siquiera sepan todo lo que se puede hacer. Es hora de ampliar nuestra forma de pensar y considerar cómo podríamos maximizar los usos potenciales de la IA.

A medida que imagino más formas en que la IA podría ayudarnos, me he centrado en las tareas prácticas que los profesionales de FP&A realizan hoy en día. También consideré flujos de trabajo impulsados por IA que sean realistas de implementar dentro del próximo año.

10 tareas de FP&A que puede realizar la IA

  1. Previsiones financieras avanzadas: permite actualizaciones continuas de las previsiones en tiempo real basadas en los datos más recientes. Genera automáticamente múltiples escenarios financieros y simula sus impactos en diferentes condiciones. Utiliza algoritmos avanzados para predecir ingresos, gastos y flujos de caja con gran precisión.
  2. Informes y visualización automatizados: genera y actualiza automáticamente informes y paneles de control extrayendo datos de múltiples fuentes en tiempo real. Proporciona explicaciones y conocimientos contextuales dentro de los informes para destacar los controladores clave y las anomalías. Permite métricas y visualizaciones definidas por el usuario y adaptadas a las necesidades empresariales específicas.
  3. Interacción con el lenguaje natural: permite a los usuarios interactuar con los sistemas financieros que utilizan consultas en lenguaje natural y comandos, lo que permite una recuperación y un análisis de datos sin problemas. Proporciona interfaces basadas en voz para operar con manos libres y obtener información instantánea. Facilita la generación de lenguaje natural para convertir datos financieros complejos en narraciones y resúmenes fácilmente comprensibles.
  4. Presupuestación y planificación inteligentes: ajusta los presupuestos de forma dinámica en función del rendimiento en tiempo real y de factores externos. Identifica y analiza automáticamente las variaciones entre los datos reales y los presupuestos, explicando las desviaciones. Ofrece recomendaciones estratégicas basadas en las tendencias y proyecciones de los datos financieros.
  5. Gestión de riesgos avanzada: utiliza modelos de riesgo impulsados por IA para identificar posibles riesgos de mercado, crediticios y operativos. Desarrolla sistemas de alerta temprana que alertan sobre posibles problemas financieros o desviaciones respecto al rendimiento previsto. Ayuda a garantizar el cumplimiento de la normativa financiera mediante la supervisión y la presentación de informes automatizados.
  6. Detección de anomalías en las previsiones: mejora la precisión de las previsiones utilizando modelos avanzados de machine learning que incorporan tanto datos históricos como entradas en tiempo real. Detecta automáticamente anomalías en los datos financieros, proporcionando alertas sobre patrones inusuales o desviaciones del comportamiento esperado. Ofrece explicaciones detalladas y posibles causas de las anomalías detectadas para guiar las acciones correctivas.
  7. Planificación financiera colaborativa: facilita la colaboración entre los equipos de FP&A y otros departamentos mediante plataformas compartidas y acceso a datos en tiempo real. Permite interacciones en lenguaje natural con modelos y datos financieros. Implementa asistentes impulsados por IA para responder consultas, realizar tareas y apoyar los procesos de toma de decisiones.
  8. Aprendizaje y mejora continuos: desarrolla modelos de machine learning que aprenden continuamente de nuevos datos y mejoran con el tiempo. Incorpora mecanismos de feedback para perfeccionar las previsiones y los análisis en función de los resultados reales. Captura datos históricos e información para la toma de decisiones futuras.
  9. Planificación de escenarios estratégicos: analiza las tendencias del mercado y el posicionamiento competitivo para apoyar la planificación estratégica. Evalúa las posibles inversiones y sus repercusiones financieras mediante análisis impulsado por IA. Optimiza los portfolios de activos y proyectos basándose en recomendaciones impulsadas por IA.
  10. Explicaciones de modelos financieros: genera automáticamente explicaciones claras y detalladas de los modelos financieros, incluidos supuestos, cálculos e impactos potenciales. Proporciona visualizaciones y análisis de escenarios para demostrar cómo los cambios en las entradas afectan a los resultados. Ayuda a garantizar la transparencia al permitir a los usuarios profundizar en los componentes del modelo y comprender la lógica detrás de las proyecciones y recomendaciones.

Esta no es una lista corta de deseos, pero debería entusiasmarnos a todos con el futuro de FP&A. Hoy en día, los profesionales de FP&A dedican demasiado tiempo al trabajo manual en hojas de cálculo o actualizaciones de panel de control. Implemente estas capacidades y liberará fácilmente varios días cada mes para el trabajo de valor añadido.

Tome las decisiones estratégicas correctas

Por último, utilice su nuevo tiempo libre para hacer realidad la misión de FP&A de impulsar las decisiones estratégicas correctas en la empresa. ¿Cuántas empresas cuentan con equipos de FP&A que facilitan el proceso de estrategia? Aún no he conocido a ninguno.

Sin embargo, con capacidades adicionales de IA, esto podría convertirse pronto en una realidad. Analicemos cómo algunas de las capacidades de la lista de deseos pueden elevar nuestro trabajo a un nivel estratégico.

  • Planificación estratégica de escenarios: ¿cómo sabe qué elecciones puede tomar? Puede convertirse fácilmente en un ejercicio interminable que no aporta información útil. Al utilizar la IA en el análisis, podrá hacer más cosas con mayor rapidez y desafiar su forma de pensar. Esto ayuda a FP&A a aportar elecciones y conocimientos relevantes a la estrategia en lugar de ser solo un facilitador pasivo.
  • Previsión avanzada: ¿cómo sabe si está tomando la decisión estratégica correcta? La respuesta es sencilla: no lo sabe. Sin embargo, se puede mejorar la calificación de la elección. Ahí es donde entra en juego la previsión avanzada. Al considerar toda la información interna y externa disponible, puede pronosticar los resultados más probables de una elección. Si las previsiones se alinean con sus aspiraciones estratégicas, probablemente sea la elección correcta.
  • Planificación colaborativa: muchas estrategias no consiguen los resultados financieros esperados debido a la desalineación y al pensamiento basado en silos. Tomar las decisiones correctas es un desafío si la estrategia no fue un esfuerzo colaborativo o si su cascada se realizó en silos. Mediante la planificación colaborativa, FP&A puede facilitar la conciencia transversal sobre el progreso estratégico y destacar áreas que requieren atención.

Si no está seguro de por dónde empezar, identifique hoy mismo una tarea concreta que se alinee con cualquier elemento de la lista de deseos. A continuación, explore qué herramientas ya están disponibles en su empresa para automatizar o aumentar el rendimiento mediante la IA.

Si no hay herramientas disponibles, debe elaborar un caso de negocio poniéndose de acuerdo con sus colegas sobre las necesidades más urgentes y presentándolas a la dirección.

También puede probar IBM Planning Analytics en su trabajo de forma gratuita. Cuando estas herramientas funcionan para usted, también pueden funcionar para otros.

No le dé demasiadas vueltas al asunto. Empiece a implementar herramientas de IA en su trabajo diario hoy mismo. Es crítico utilizarla como facilitadora para elevar el trabajo que hacemos en FP&A. ¿Por dónde empezará?

 

Autor

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
