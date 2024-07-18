No es ningún secreto que la inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que trabajamos en planificación y análisis financieros (FP&A). Ya está sucediendo hasta cierto punto, pero podríamos soñar fácilmente con muchas más cosas que la IA podría hacer por nosotros.
La mayoría de los profesionales de FP&A se ven consumidos por un trabajo manual que les resta valor a su trabajo. Esto a menudo deja a los directores financieros y a los líderes empresariales frustrados con el retorno de la inversión de su equipo de FP&A. Sin embargo, la IA puede ayudar a los profesionales de FP&A a mejorar el trabajo que realizan.
Los avances en IA se han acelerado enormemente en los últimos años, y es posible que los profesionales de FP&A ni siquiera sepan todo lo que se puede hacer. Es hora de ampliar nuestra forma de pensar y considerar cómo podríamos maximizar los usos potenciales de la IA.
A medida que imagino más formas en que la IA podría ayudarnos, me he centrado en las tareas prácticas que los profesionales de FP&A realizan hoy en día. También consideré flujos de trabajo impulsados por IA que sean realistas de implementar dentro del próximo año.
Esta no es una lista corta de deseos, pero debería entusiasmarnos a todos con el futuro de FP&A. Hoy en día, los profesionales de FP&A dedican demasiado tiempo al trabajo manual en hojas de cálculo o actualizaciones de panel de control. Implemente estas capacidades y liberará fácilmente varios días cada mes para el trabajo de valor añadido.
Por último, utilice su nuevo tiempo libre para hacer realidad la misión de FP&A de impulsar las decisiones estratégicas correctas en la empresa. ¿Cuántas empresas cuentan con equipos de FP&A que facilitan el proceso de estrategia? Aún no he conocido a ninguno.
Sin embargo, con capacidades adicionales de IA, esto podría convertirse pronto en una realidad. Analicemos cómo algunas de las capacidades de la lista de deseos pueden elevar nuestro trabajo a un nivel estratégico.
Si no está seguro de por dónde empezar, identifique hoy mismo una tarea concreta que se alinee con cualquier elemento de la lista de deseos. A continuación, explore qué herramientas ya están disponibles en su empresa para automatizar o aumentar el rendimiento mediante la IA.
Si no hay herramientas disponibles, debe elaborar un caso de negocio poniéndose de acuerdo con sus colegas sobre las necesidades más urgentes y presentándolas a la dirección.
No le dé demasiadas vueltas al asunto. Empiece a implementar herramientas de IA en su trabajo diario hoy mismo. Es crítico utilizarla como facilitadora para elevar el trabajo que hacemos en FP&A. ¿Por dónde empezará?
