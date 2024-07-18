No es ningún secreto que la inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que trabajamos en planificación y análisis financieros (FP&A). Ya está sucediendo hasta cierto punto, pero podríamos soñar fácilmente con muchas más cosas que la IA podría hacer por nosotros.

La mayoría de los profesionales de FP&A se ven consumidos por un trabajo manual que les resta valor a su trabajo. Esto a menudo deja a los directores financieros y a los líderes empresariales frustrados con el retorno de la inversión de su equipo de FP&A. Sin embargo, la IA puede ayudar a los profesionales de FP&A a mejorar el trabajo que realizan.

Los avances en IA se han acelerado enormemente en los últimos años, y es posible que los profesionales de FP&A ni siquiera sepan todo lo que se puede hacer. Es hora de ampliar nuestra forma de pensar y considerar cómo podríamos maximizar los usos potenciales de la IA.

A medida que imagino más formas en que la IA podría ayudarnos, me he centrado en las tareas prácticas que los profesionales de FP&A realizan hoy en día. También consideré flujos de trabajo impulsados por IA que sean realistas de implementar dentro del próximo año.