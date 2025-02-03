Los principios, herramientas y metodologías Lean Agile transforman su negocio en un motor de innovación, ya que reducen el desperdicio y maximizan el valor.

Todas las empresas deben mantener el ritmo y luego acelerar para superar a la competencia. Para ello, su equipo debe ser más productivo y realizar las tareas con mayor rapidez. Pero, ¿cómo se puede mejorar la productividad?

La clave para aumentar la productividad es adoptar un proceso Lean Agile. La innovación Lean Agile ha generado mucho entusiasmo. Esto se debe a que los equipos actuales utilizan estos métodos para disfrutar de su trabajo, contribuir a la satisfacción de los clientes y realizar su labor mucho más rápido que con los procesos tradicionales.

Las organizaciones están adoptando el método Lean Agile para reducir el desperdicio que conlleva la adopción de la metodología ágil a gran escala. Los equipos que utilizan Lean Agile están más satisfechos con su trabajo y pueden entregar valor a los clientes de manera más rápida y eficiente.