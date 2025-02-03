Los principios, herramientas y metodologías Lean Agile transforman su negocio en un motor de innovación, ya que reducen el desperdicio y maximizan el valor.
Todas las empresas deben mantener el ritmo y luego acelerar para superar a la competencia. Para ello, su equipo debe ser más productivo y realizar las tareas con mayor rapidez. Pero, ¿cómo se puede mejorar la productividad?
La clave para aumentar la productividad es adoptar un proceso Lean Agile. La innovación Lean Agile ha generado mucho entusiasmo. Esto se debe a que los equipos actuales utilizan estos métodos para disfrutar de su trabajo, contribuir a la satisfacción de los clientes y realizar su labor mucho más rápido que con los procesos tradicionales.
Las organizaciones están adoptando el método Lean Agile para reducir el desperdicio que conlleva la adopción de la metodología ágil a gran escala. Los equipos que utilizan Lean Agile están más satisfechos con su trabajo y pueden entregar valor a los clientes de manera más rápida y eficiente.
Lean Agile es un conjunto de principios y prácticas que minimizan el desperdicio (lean) y maximizan el valor (agile). El método Lean Agile ayuda a los equipos a obtener resultados más rápidos al reducir la cantidad de trabajo en curso (WIP, por sus siglas en inglés) y gestionar el flujo para mejorar la concentración, reducir los cambios de contexto y eliminar el desperdicio de tareas, tiempo y dinero.
Se anima a los equipos ágiles a gestionar el flujo de trabajo creando equipos multifuncionales que trabajen juntos para entregar una iteración cada vez. Al combinar los conceptos "lean" y "agile", se implementa la metodología ágil al tiempo que se reconocen los valores y prácticas lean. Agile busca mejorar el producto en sí, mientras que Lean busca mejorar el proceso de entrega de productos.
Originalmente destinado a la fabricación, el método Lean se reconoció más tarde como apropiado y aplicable para el desarrollo de software. Cuando se utiliza Lean, el objetivo es minimizar el desperdicio y maximizar el valor para el cliente.
En el desarrollo de software, la gestión de proyectos Lean consiste en eliminar defectos, características, revisiones y otros elementos innecesarios, mientras que la metodología ágil promueve la adaptabilidad y la colaboración en entornos inciertos.
En 2001, diecisiete destacados desarrolladores, conocidos como «anarquistas organizativos», se reunieron en Snowbird (Utah). Entre ellos se encontraba Jeff Sutherland, creador de "Scrum". El grupo incluía defensores de muchos enfoques competitivos, como el desarrollo de software adaptativo (ASD), la programación extrema (XP), el método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM) y el desarrollo basado en características (FDD). Estos enfoques se conocían como "marcos ligeros", ya que implicaban formas más sencillas y menos numerosas de adaptarse a entornos que cambiaban rápidamente.
El grupo acordó un nombre para su movimiento: "Agile" (más conocido en español por su traducción, "ágil"). El grupo desarrolló 12 principios operativos, a los que denominaron "Principles Behind the Agile Manifesto" ("Principios detrás del manifiesto ágil").
A medida que los métodos ágiles evolucionaban, los investigadores del MIT estudiaron los métodos en los que se sustentaban los sistemas de fabricación japoneses, incluido el sistema de producción de Toyota. Acuñaron el término "Lean" porque describía esta metodología y sus principios para mejorar la productividad mediante la eliminación del desperdicio a través de la reducción de los flujos de trabajo destructivos, sobrecargados y desiguales. Los defensores de Lean se centraron más en la colaboración con el cliente, pero, finalmente, la implementación del Lean Agile se consolidó como una aplicación válida de los principios y valores del Lean.
En lugar de entregar software en grandes lotes, los equipos ágiles trabajan para entregar software funcional lo más rápido posible mediante un enfoque iterativo. Los equipos que utilizan una metodología ágil utilizan la implementación frecuente del código para recibir el feedback de los clientes rápidamente y lo utilizan para influir en su próximo trabajo. Esto significa que los equipos pueden aplicar los cambios necesarios incluso más tarde en el proceso de desarrollo. Estos principios de desarrollo iterativo se alinean con los principios Lean para aferrar el compromiso y entregar rápidamente.
Lean ayuda a mejorar la concentración y a reducir el cambio de contexto al gestionar el flujo para limitar la WIP y entregar rápidamente. Los miembros del equipo ágil gestionan el flujo de trabajo como un equipo multifuncional para entregar una repetición a la vez. Esto proporciona a los usuarios de Lean la agilidad necesaria para tomar decisiones más informadas con la información más actualizada y relevante.
Los ciclos cortos de feedback también ayudan a los equipos a trabajar con requisitos comerciales actualizados. La cooperación diaria entre los desarrolladores y los stakeholders comerciales permite a los miembros del equipo eliminar los elementos que no aportan valor al cliente y priorizar las tareas en función de los objetivos empresariales.
Todas las empresas quieren cumplir los plazos lo antes posible. Lean Agile es un proceso adaptativo que utiliza el enfoque por fases para hacer las cosas de una en una. Esto es fundamental para el Scaled Agile Framework (SAFe). Los equipos de desarrollo de productos utilizan SAFe para mejorar la productividad, el tiempo de comercialización, el compromiso de los empleados y la calidad de la solución final.
Hay 10 principios fundamentales que ayudan a la gestión eficaz de las empresas:
La perspectiva económica se consigue con entregas frecuentes y tempranas. Para ello, aplique este marco:
Comprenda el objetivo del sistema, que ofrece una forma holística de desarrollar soluciones a los problemas, incorporando todos los aspectos del sistema, y de diseñar, implementar, desarrollar y mantener.
Los aspectos principales del sistema son los siguientes:
Los principios Lean Agile dejan espacio para futuras opciones de diseño. Las opciones de diseño se abrirán o cerrarán en función de la situación, lo que conducirá a resultados económicos óptimos.
Reduzca los riesgos al permitir a los clientes ver las compilaciones incrementales. La compilación incremental permite un ciclo de aprendizaje rápido. Utilice estos puntos de integración para sistemas complejos con el fin de comprobar cada sistema y ayudar a garantizar que cumplen con su cometido.
Los principios Lean Agile rompen con los métodos tradicionales de diseño basados en conjuntos. Estos incrementos construyen rápidamente ciclos de aprendizaje integrados. Por lo tanto, hay un hito en cada punto que abarca todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), desde los requisitos de prueba, y crea un incremento de valor.
Visualizar el WIP permite limitarlo, reducir el tamaño de los lotes y gestionar la longitud de las colas. Para conseguir un flujo continuo y trasladar rápidamente las nuevas características del sistema, siga estos tres métodos:
Principios de cadencia del flujo:
Estas directrices son sugeridas por los principios Lean Agile para motivar a los trabajadores cualificados:
Distribuya el proceso de toma de decisiones para reducir los retrasos y mejorar el flujo de desarrollo y permitir un feedback más rápido con soluciones innovadoras.
Establezca una nueva organización basada en valores con estos pasos:
Reorganice en función de los valores.
Las organizaciones luchan por aplicar las buenas prácticas de los equipos ágiles cuando los equipos aislados no tienen visibilidad en otras corrientes de trabajo, lo que conduce a la financiación de trabajo no estratégico o redundante. Sin transparencia financiera en toda la empresa, el coste de los defectos de producción queda oculto en los equipos individuales, lo que reduce la financiación para nuevos flujos de trabajo y aumenta la variación presupuestaria.
Los equipos siguen utilizando muchas herramientas diferentes y esforzándose sin una única fuente fiable que acumule los datos a nivel de equipo, programa, portfolio y empresa. La integración en la planificación financiera es manual, lo que ralentiza considerablemente el proceso e impide adoptar un verdadero modelo de flujo de valor con decisiones de financiación dinámicas.
