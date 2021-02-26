10 aspectos de un equipo ágil perfecto

Un equipo ágil bien establecido trabaja en armonía para iterar sin descanso y generar resultados de alto valor. Mantienen un ritmo constante y ofrecen resultados de alta calidad y cuantificables que se alinean con la estrategia de su negocio. Como he aprendido trabajando dentro de un equipo de IBM Garage, se necesita la estructura de equipo adecuada (una mezcla de personalidades, talento y habilidades con una mentalidad singular de crecimiento compartido) para que un equipo alcance este nivel de eficiencia. Estos son 10 aspectos del equipo ágil perfecto:
Cuando un equipo tiene química, el bienestar de cada miembro es tan importante como el resultado del equipo. Los compañeros de equipo están orgullosos de sus resultados y, con el tiempo, el grupo desarrolla un sentido de camaradería a medida que las relaciones laborales se convierten en amistades.
Ese vínculo es la razón por la que es crucial hacer todo lo posible para mantener un equipo ágil unido. Cuantos más desafíos y éxitos comparta el grupo, más se profundizará este vínculo y más eficaz será el equipo. Dado que construir relaciones lleva tiempo, querrá minimizar los cambios en el equipo tanto como sea posible.
Un equipo está formado por varios expertos en la materia (SME), pero el líder del equipo es el agente del cambio. Este miembro del equipo debe tener experiencia en lean startup, lean user experience (UX), Enterprise Design Thinking, agile e incluso algunos conceptos de DevOps.
Los líderes de equipo más exitosos no solo tienen experiencia en Enterprise Design Thinking, sino que en realidad son asesores certificados. Creativos por naturaleza, estos asesores pueden impartir talleres complejos que inspiren a los equipos a pensar de forma innovadora y superar retos. Un buen líder de equipo cree firmemente en los beneficios de las prácticas ágiles y tiene la capacidad de garantizar que la agilidad sea una parte fundamental de la cultura del equipo.
Otra fuerza impulsora en un equipo ágil es el arquitecto. El arquitecto ayuda al equipo a centrarse en el objetivo principal de un sprint y evita que se pierdan en los detalles. Al confiar en su experiencia, el arquitecto es capaz de tomar una solución compleja y simplificarla en función de la especialidad de cada miembro del equipo.
El arquitecto también gobierna el diseño y la implementación de una solución y se ocupa de cualquier riesgo técnico u obstáculo que surja en el camino. Mientras escucha las opiniones de todos los miembros del equipo, el arquitecto tiene la autoridad para tomar decisiones técnicas. Es importante que el equipo confíe en su experiencia.
Un producto nunca tendrá éxito si la experiencia de usuario no está bien pensada y basada en investigaciones reales. Aunque podría argumentarse que algunos productos no tienen interfaz de usuario, por lo que no necesitan un diseñador de UX, estaría perjudicando a su equipo. Si hay un usuario, un diseñador de UX añade una perspectiva valiosa y objetiva que ayuda a mantener a su equipo centrado en las necesidades del usuario.
Aunque el resto de los miembros del equipo no tienen una sección específica en este artículo, son tan importantes como el líder del equipo y el arquitecto. El éxito de un equipo depende de las contribuciones de cada persona y de sus esfuerzos para ayudar cuando surgen desafíos.
El resto de las características de la plantilla dependen del producto que se esté desarrollando. Si está modernizando la tecnología de un flujo de trabajo preexistente, eso requiere habilidades diferentes a las necesarias para crear un nuevo algoritmo que optimice un proceso cotidiano y garantice un rendimiento óptimo. Como resultado, los demás miembros del equipo necesitan habilidades complementarias tanto para la tarea en cuestión como para los demás miembros del equipo.
Una vez que haya identificado qué conjuntos de habilidades necesita en su equipo ágil, debe seleccionar a las personas adecuadas dentro de esos conjuntos de habilidades. Tanto la profundidad como la amplitud son igual de importantes, como se observa en el modelo de competencias en forma de T. Cada miembro del equipo no solo debe tener una amplia gama de habilidades para poder ayudar a otros y seguir el progreso del equipo, sino también aprovechar una amplia experiencia en una sola área como PYME.
Y el hecho de que tenga un ingeniero full stack, alguien que pueda desarrollar soluciones de aplicaciones móviles y web de principio a fin sin depender de otros, no significa que sus habilidades se utilicen mejor de esa manera. Cuando se cuenta con equipos que tienen tanto profundidad como amplitud de habilidades, se puede delegar el trabajo de manera adecuada para lograr el máximo rendimiento en un sprint sin sobrecargar a una sola persona.
La cultura de un equipo impulsa la eficiencia y la productividad. No basta con practicar agile, DevOps o Enterprise Design Thinking: estas ideologías deben formar parte inseparable de las interacciones cotidianas del equipo. Los equipos ganan mayor autonomía y empoderamiento para tomar decisiones desde la cultura agile y DevOps.
Con Enterprise Design Thinking, los equipos también hacen hincapié en la comunicación abierta e igualmente valiosa de cada miembro del equipo, la creación de prototipos y la iteración normalizan los fallos y los fallos rápidos. Este proceso fomenta ideas creativas y originales y permite que brillen las ideas más prometedoras. Pero la cultura se extiende a las relaciones personales en la base del equipo, incluidos hábitos como salidas de fin de semana, happy hours informales o incluso celebraciones mensuales de cumpleaños.
Para seguir creciendo y mejorando su rendimiento con el tiempo, un equipo necesita reflexionar sobre su trabajo. Las retrospectivas, una parte importante del marco ágil, permiten a los equipos abordar desafíos y colaborar para identificar soluciones.
Por ejemplo, si un nuevo miembro del equipo carece de habilidades en un área determinada o no avanza al mismo ritmo que el resto del equipo, esto podría salir a la luz en la retrospectiva. El equipo podría trabajar conjuntamente para hablar sobre cómo apoyar mejor a esta persona, lo que en última instancia les permitiría a ustedes y al equipo tener más éxito en futuras iteraciones.
Viajar para asistir a reuniones presenciales no siempre es sostenible ni posible. Para remediar esto, algunos equipos adoptan enfoques híbridos en los que los miembros se reúnen durante una semana y luego trabajan a distancia durante otra, mientras que otros solo se reúnen durante las reuniones ágiles clave.
Lo importante es que el equipo establezca un tiempo y una cadencia que ayuden a construir y reforzar su química y armonía. Estas reuniones regulares agilizan la comunicación, ofrecen la oportunidad de apoyarse mutuamente y, en última instancia, impulsan el éxito del equipo. Incluso en entornos totalmente virtuales, las happy hours virtuales y las cámaras web siempre encendidas animan a los trabajadores a distancia a mantenerse conectados.
La ubicación conjunta puede mejorar la dinámica del equipo, pero, como hemos visto con la pandemia, no es un requisito imprescindible. Dado que la contratación de talento de diferentes lugares puede ayudar a reducir costes, es posible que algunos miembros del equipo residan en ubicaciones geográficas dispersas. La clave del éxito en este caso es mantener a la mayoría de los miembros del equipo en la misma zona horaria para que las reuniones habituales de la plantilla puedan seguir celebrándose.
Identificar y seleccionar el talento adecuado para su equipo ágil puede resultar abrumador al principio, pero a medida que avance en el proceso, descubrirá que, mediante pequeñas iteraciones, su equipo estará preparado para alcanzar el éxito.
En el modelo integral de IBM Garage, nuestro equipo trabaja con usted para identificar los puntos débiles, desarrollar ideas innovadoras e implementar soluciones iterativas con un riesgo manejable. Dotamos a su equipo de las prácticas, técnicas y conocimientos necesarios para llevar a cabo su trabajo. La colaboración resultante aporta valor mediante implementaciones resilientes, una ampliación de las capacidades y una transformación digital acelerada, así como valor para sus clientes.
