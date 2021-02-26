10 aspectos de un equipo ágil perfecto

Cuando un equipo tiene química, el bienestar de cada miembro es tan importante como el resultado del equipo. Los compañeros de equipo están orgullosos de sus resultados y, con el tiempo, el grupo desarrolla un sentido de camaradería a medida que las relaciones laborales se convierten en amistades.

Ese vínculo es la razón por la que es crucial hacer todo lo posible para mantener un equipo ágil unido. Cuantos más desafíos y éxitos comparta el grupo, más se profundizará este vínculo y más eficaz será el equipo. Dado que construir relaciones lleva tiempo, querrá minimizar los cambios en el equipo tanto como sea posible.