Uso y conservación de materiales

Las materias primas utilizadas en el empaquetado de los productos de hardware de IBM representan una aplicación en la que la empresa utiliza materiales. Para esta aplicación, IBM se centra en las siguientes métricas: reutilización, reducción debido a un diseño mejorado, uso de materiales más preferibles para el medioambiente e incorporación de contenidos reciclados.

IBM también ha mantenido un objetivo voluntario para el abastecimiento responsable de papel y envases de papel/madera desde 2002, exigiendo que el papel y los envases de papel/madera adquiridos directamente por IBM procedan de proveedores que se abastezcan en bosques gestionados de forma sostenible. Los proveedores deben aportar pruebas de que sus fuentes han sido certificadas por un programa acreditado de certificación de terceros, como el Forest Stewardship Council, el Programme for the Endorsement of Forest Certification, la Sustainable Forestry Initiative o la norma Sustainable Forest Management System del Canadian Standards Association Group. En 2023, el 99,8 % (basado en el gasto) del papel y los envases de papel/madera adquiridos directamente por IBM en todo el mundo procedían de proveedores que garantizaban que su origen procedía de bosques gestionados de forma sostenible.