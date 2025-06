Consumo de electricidad renovable

IBM realizó su primera compra de electricidad renovable en 2001 y ahora estamos trabajando para alcanzar el objetivo de adquisición de electricidad renovable de tercera generación de la empresa, que se estableció en 2021: obtener el 75 % de la electricidad que IBM consume a nivel mundial de fuentes renovables para 2025, y el 90 % para 2030. La cantidad incluye la electricidad renovable en la combinación de redes que IBM recibe de los servicios públicos o los minoristas de energía, y la electricidad renovable que IBM contrata específicamente por encima de las energías renovables de la red.

En 2023, IBM aumentó su consumo de electricidad renovable hasta aproximadamente 1 322 000 MWh, lo que representa el 70,6 % de nuestro consumo total de electricidad, frente al 65,9 % en 2022. Esto incluye un 56,6 % contratado directamente a proveedores de energía u obtenido a través de arrendadores, y un 14,0 % que ya forma parte de la mezcla de electricidad que recibimos de la red.

Seguimos en camino de alcanzar nuestro objetivo actual de obtener el 75 % de nuestro consumo mundial de electricidad a partir de fuentes renovables para 2025, y el 90 % para 2030. El rendimiento en 2023 se vio impulsado principalmente por un mayor uso de energías renovables en nuestras oficinas en la India y en dos IBM Cloud Data Center en Estados Unidos.

Consumo de electricidad renovable del centro de datos

En general, el 74 % de la electricidad consumida en nuestros centros de datos procedió de fuentes renovables en 2023, tanto contratadas como suministradas en red, en comparación con el 66 % en 2022. A nivel mundial, 28 centros de datos recibieron electricidad 100 % renovable en 2023.



Para obtener más información sobre el progreso de la empresa hacia su objetivo de electricidad renovable y las fuentes de electricidad renovable, consulte el último informe de impacto de IBM.

Estrategia e informes de adquisición de electricidad renovable

Nuestra información sobre el consumo de electricidad renovable solo contabiliza la generada en las regiones de la red donde se produce nuestro consumo real. No incluimos ningún "porcentaje renovable" si no podemos consumir de forma creíble la electricidad que representan esos certificados, ya que no nos basamos en la compra de certificados de energía renovable desagregados de otras regiones de la red. Nuestra definición de "región de la red" coincide con la definición que hace la Administración de Información Energética de EE. UU.1de los territorios de las autoridades de equilibrio energético. Aplicamos el mismo concepto a otras jurisdicciones.

Al adaptarnos a esta definición de región de la red, nos aseguramos de que la electricidad renovable que compramos pueda fluir físicamente de un punto de generación a otro cuando coincidan el momento de su generación y nuestro consumo. Esto también crea incentivos para que nuestros proveedores de electricidad aumenten su oferta de electricidad renovable en los lugares donde realmente tenemos demanda de dicha energía.

Somos agnósticos en cuanto a la fuente, lo que significa que IBM incluye la electricidad renovable generada a partir de fuentes eólicas, hidroeléctricas, de biomasa, solares y geotérmicas en nuestro consumo de electricidad renovable notificado. Informamos de todas nuestras compras de electricidad renovable contratada, ya sea de fuentes de generación nuevas o existentes, "adicionales" o no, y sin discriminar las grandes centrales hidroeléctricas. Con todas ellas, indicamos a los proveedores nuestro deseo de que mantengan y amplíen su oferta de electricidad renovable. Este planteamiento también reconoce que todas las fuentes de electricidad renovable contribuyen a descarbonizar nuestra economía.

Metodología de IBM para calcular su consumo de electricidad renovable

IBM diferencia entre dos categorías de consumo de electricidad renovable:



Energías renovables contratadas: compras de electricidad renovable para las que IBM establece una relación contractual directa con una empresa de servicios públicos, un proveedor de energía o un propietario para adquirir y consumir electricidad renovable específicamente. Energías renovables suministradas por la red: cantidad de energías renovables que forma parte del mix de electricidad que nuestras instalaciones reciben automáticamente de la red.

Para cuantificar las compras renovables contratadas, la empresa se basa en los contratos con sus proveedores. Normalmente, IBM obtiene certificados de energía renovable (REC) o garantías de origen (GoO) en las cantidades correspondientes que confirman esta información. En las zonas geográficas en las que no se dispone de REC o GoO, la empresa obtiene otra documentación equivalente como prueba alternativa a los REC o GoO.



IBM estima las energías renovables suministradas por la red utilizando datos de generación de energía disponibles públicamente por fuente de la Agencia Internacional de Energía2, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.3 (a nivel de subregión de red) y el Regulador de Energía de Canadá4 (a nivel provincial). La empresa se esfuerza por obtener los datos fiables más recientes para cualquier ciclo de elaboración de informes. El siguiente ejemplo ilustra cómo IBM calcula su consumo total de electricidad renovable a partir de ambas categories:

Supongamos que una hipotética sede de IBM en la "región de la red A" consume 10 000 megavatios-hora (MWh) de electricidad al año. Ese centro firma un contrato con su proveedor de energía para adquirir y consumir 5000 MWh de electricidad renovable al año. Por tanto, el 50 % de la electricidad del centro procede de compras de energía renovable. El resto de la electricidad consumida (los otros 5000 MWh) procede de una combinación de fuentes de energía de la "región de la red A". Según las autoridades competentes, la electricidad producida en la región de la red A procede de las siguientes fuentes, en porcentaje de la generación total: carbón (23 %), gas natural (45 %), energía nuclear (10 %), energía hidroeléctrica (3 %), energía eólica (18 %) y energía solar (1 %). Esto significa que, en total, la región A de la red está compuesta por un 22 % de energías renovables. Esto significa que el 22 % de los 5000 MWh restantes de consumo eléctrico del emplazamiento, equivalentes a 1110 MWh, procede de electricidad renovable suministrada por la red. El consumo total de electricidad renovable del centro ese año fue de 5000 MWh (compras contratadas), más 1110 MWh (suministro de la red), lo que supone un total de 6100 MWh, es decir, el 61 % de su consumo total de electricidad.

IBM no asigna arbitrariamente el consumo de electricidad renovable a ciertos tipos de operaciones para poder mostrar métricas deseables (por ejemplo, asignando todo el consumo de energías renovables de la empresa a las operaciones de su centro de datos). El enfoque de la empresa es asignar el consumo de energías renovables proporcionalmente a las operaciones que consumen electricidad a nivel de instalación.



1 Administración de Información Energética de EE. UU.

2 Agencia Internacional de Energía

3 U.S. Environmental Protection Agency eGrid Summary Tables 2018

4 Regulador de Energía de Canadá