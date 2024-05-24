Eviden atos

“En el campo de la IA generativa y los modelos básicos, watsonx es una plataforma que nos permitirá satisfacer los requisitos de nuestros clientes en términos de optimización y seguridad, al tiempo que les permite beneficiarse del dinamismo y las innovaciones de la comunidad de código abierto”.
Romain Gaborit
Director de tecnología
Eviden, una empresa de ATOS
Eviden (enlace externo a ibm.com) es un negocio de Atos que reúne sus líneas de negocio digital, de nube y big data, y de seguridad. Será un líder mundial en transformación digital sostenible, confiable y basada en datos. Eviden, una empresa digital de nueva generación, parte de posiciones de liderazgo mundial en digital, nube, datos, informática avanzada y seguridad.
