Eviden atos

“En el campo de la IA generativa y los modelos básicos, watsonx es una plataforma que nos permitirá satisfacer los requisitos de nuestros clientes en términos de optimización y seguridad, al tiempo que les permite beneficiarse del dinamismo y las innovaciones de la comunidad de código abierto”.



Romain Gaborit

Director de tecnología

Eviden, una empresa de ATOS





