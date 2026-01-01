Passport Advantage Online for IBM Resellers

Passport Advantage Online for Resellers proporciona acceso de inicio de sesión seguro a la información, herramientas y aplicaciones de Passport Advantage específicas del sitio para realizar pedidos, crear cotizaciones, descargar archivos de precios, generar informes y administrar contactos.

    Si usted es un distribuidor autorizado de Passport Advantage Online Value Added Distributor, IBM® Business Partner, inicie sesión ahora. 

    ¿Es nuevo en PAO? Haga un recorrido

    Tómese tres minutos para explorar Passport Advantage Online for Resellers. Consulte la lista de todo lo que puede ver y hacer en su sitio de IBM Passport Advantage:

    • Acceda a pedidos en línea (eorder), venta guiada por socios y presupuesto y pedido de propuesta
    • Descargue los archivos de precios del software y las licencias SaaS/mensuales. Puede elegir entre descargar: (1) los precios actuales, (2) los precios actuales y futuros, o (3) los precios futuros
    • Vea y genere informes basados SOLAMENTE en sus relaciones transaccionales
      • Passport Advantage y Passport Advantage Express: información de clientes y generación de informes sobre la actividad de los clientes en función de su relación comercial. Puede realizar búsquedas por acuerdo con el cliente o número de sitio, atributos del cliente, incluyendo nombre del cliente, país/región, tipo de inscripción y aniversario.
      • Líneas de pedido de renovación activas por fecha, número de acuerdo, número de presupuesto y por nombre del sitio.
      • Elementos de línea de renovación activa de licencia temporal
      • Informes de clientes para usuarios finales
      • Informes de 180 días
      • Estado de cumplimiento de SaaS
      • Formularios de aprovisionamiento de SaaS / Informes de elementos de datos
      • Informe de excedentes suprimidos
      • Notificaciones de precios de renovación de contrato
      • Actualización de licencia de suscripción
    • Además de las tareas y herramientas enumeradas anteriormente, el contacto principal del sitio y, en algunos casos, los contactos secundarios pueden utilizar la gestión de cuentas para:
    • añadir y eliminar usuarios
    • aprobar o rechazar solicitudes de acceso (autonominaciones),
    • actualizar la información del usuario
    • asignar roles y otorgar privilegios de uso y herramientas para informes, pedidos en línea, cotización de propuestas y pedidos y ventas guiadas por socios.

    Solicitar acceso

    Para saber cómo, vea el vídeo de 2:44 minutos.

    Si lo prefiere, aprenda cómo iniciar sesión o solicitar acceso a un sitio de IBM Passport Advantage for Resellers:

    1. Haga clic en el botón 'Solicitar acceso' a la izquierda.
    2. Introduzca su ID y PW de IBM 
      Nota: Si aún no dispone de un ID y una PW de IBM, se le dará una instrucción para crear uno. Una vez que su identificación esté registrada en los sistemas de IBM, al hacer clic en Firmar de nuevo , se le pedirá que complete un Formulario de autorización o un Formulario de autonominación.
    3. Proporcione la información solicitada
      • Introduzca su número de sitio 
        Nota: los números de sitio están disponibles en la mayoría de los acuerdos de PA y los documentos de transacción
      • Marque la casilla correspondiente bajo 'Creo que soy el Contacto principal de este sitio'. Si no lo es, marque 'NO'. Su solicitud de acceso se enviará al contacto principal de su sitio para su procesamiento y aprobación.
    4. Cuando reciba un correo electrónico informándole de que su solicitud de acceso ha sido aprobada, simplemente firme de nuevo.

    Si necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de eCustomer Care.

    Ejecutar informes

    Descubra cómo puede utilizar su sitio Passport Advantage Online for Resellers para:

    • extraer datos de líneas de pedido de renovación activa
    • generar presupuestos de renovación para sus clientes
    • descargar informes de alto nivel y detallados que pueden ayudarle a estar al tanto de sus próximas renovaciones

    Aprenda cómo puede utilizar las capacidades dentro de su sitio PAO para generar informes resumidos y detallados del historial de pedidos para todos sus clientes de Passport Advantage / Passport Advantage Express y servicios en la nube por:

    1. Acuerdo del cliente y número de sitio
    2. Menú de notificaciones de atributos del cliente

    Datos para ayudarle:

    • comprender el inventario de sus clientes, el historial de transacciones
    • preparar y cerrar las próximas renovaciones
    • descubrir oportunidades de ventas adicionales
    • ayude a sus clientes con la gestión de activos de software y las implementaciones