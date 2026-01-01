Para saber cómo, vea el vídeo de 2:44 minutos.



Si lo prefiere, aprenda cómo iniciar sesión o solicitar acceso a un sitio de IBM Passport Advantage for Resellers:



Haga clic en el botón 'Solicitar acceso' a la izquierda. Introduzca su ID y PW de IBM

Nota: Si aún no dispone de un ID y una PW de IBM, se le dará una instrucción para crear uno. Una vez que su identificación esté registrada en los sistemas de IBM, al hacer clic en Firmar de nuevo , se le pedirá que complete un Formulario de autorización o un Formulario de autonominación. Proporcione la información solicitada Introduzca su número de sitio

Nota: los números de sitio están disponibles en la mayoría de los acuerdos de PA y los documentos de transacción

Marque la casilla correspondiente bajo 'Creo que soy el Contacto principal de este sitio'. Si no lo es, marque 'NO'. Su solicitud de acceso se enviará al contacto principal de su sitio para su procesamiento y aprobación. Cuando reciba un correo electrónico informándole de que su solicitud de acceso ha sido aprobada, simplemente firme de nuevo.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de eCustomer Care.