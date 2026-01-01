Si usted es un distribuidor autorizado de Passport Advantage Online Value Added Distributor, IBM® Business Partner, inicie sesión ahora.
Tómese tres minutos para explorar Passport Advantage Online for Resellers. Consulte la lista de todo lo que puede ver y hacer en su sitio de IBM Passport Advantage:
Para saber cómo, vea el vídeo de 2:44 minutos.
Si lo prefiere, aprenda cómo iniciar sesión o solicitar acceso a un sitio de IBM Passport Advantage for Resellers:
Si necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de eCustomer Care.
Descubra cómo puede utilizar su sitio Passport Advantage Online for Resellers para:
Aprenda cómo puede utilizar las capacidades dentro de su sitio PAO para generar informes resumidos y detallados del historial de pedidos para todos sus clientes de Passport Advantage / Passport Advantage Express y servicios en la nube por:
Datos para ayudarle: