Desde el menú de Compra y renovación, seleccione Renovaciones para ver todas las renovaciones pendientes de su revisión o acción.

Tiene la opción de ver

Presupuestos de renovación por mes

Detalles de los presupuestos de renovación por acuerdo/cliente

Cuando esté listo para renovar, tiene la opción de hacerlo en línea o a través de un IBM Business Partner o de su representante de renovaciones local de IBM.