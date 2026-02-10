Compra y renovación

Un diseño geométrico azul y negro con efecto 3D.

Inicie sesión en Passport Advantage Online para

  • Comprar nuevo software desde el catálogo de ofertas populares de Passport Advantage
  • Renovar su IBM Software Subscription and Support

Inicie sesión en su sitio de PAO, vaya a Compra y renovación y seleccione Catálogo de productos. Puede realizar la búsqueda por descripción del producto, categoría y tipo de licencia (p. ej. licencia y Software Subscription and Support). Si no logra localizar un producto, póngase en contacto con su IBM® Business Partner o con su representante de ventas local de IBM para obtener asistencia.

La funcionalidad adicional le permite:

  • Ver la cobertura pendiente de renovación y realizar la compra a través de un Business Partner o directamente con IBM al precio de venta sugerido
  • Ver y solicitar presupuestos a su representante de ventas
  • Ver y guardar el contenido de su carrito
  • Ver el estado de los pedidos realizados en los últimos 30 días o consultar un pedido específico introduciendo el número de referencia del pedido
Empresario con tarjeta de crédito haciendo compras en línea a través de un ordenador portátil en escritorio situado contra la pared de la oficina

Desde el menú de Compra y renovación, seleccione Renovaciones para ver todas las renovaciones pendientes de su revisión o acción.

Tiene la opción de ver

  • Presupuestos de renovación por mes
  • Detalles de los presupuestos de renovación por acuerdo/cliente

Cuando esté listo para renovar, tiene la opción de hacerlo en línea o a través de un IBM Business Partner o de su representante de renovaciones local de IBM.

Una mujer de pelo rizado con un jersey amarillo y auriculares, sonriendo mientras mira a su derecha.

  1. Cuando reciba la notificación de su presupuesto de renovación, haga clic en Passport Advantage Online
  2. Inicie sesión con su IBMid y contraseña para que se le dirija automáticamente a la pantalla del presupuesto de renovación. Allí verá la información de su renovación con su número de presupuesto. También verá dos pestañas adicionales.
    • La pestaña Información de la cuenta proporciona información sobre su cuenta, incluido su número de cliente de IBM y la fecha de vencimiento de su renovación.
    • La pestaña Representante de ventas proporciona información de contacto de su representante de ventas de IBM.
  3. Para renovar, haga clic en “Añadir al carrito”.
  4. Desde la pantalla del carrito, verá todas las líneas de pedido de su renovación de Software Subscription and Support. Observe que el paso “Precios” se completa automáticamente. En este punto tiene la opción de:
    • Eliminar líneas de pedido*
    • Realizar modificaciones*
    • Caja

      *Cualquier cambio que solicite volverá a IBM antes de que pueda completar la renovación en línea.

  5. Para realizar su pedido, haga clic en “Finalizar compra”.
    • Ahora se encuentra en la pantalla “Finalizar compra – Facturación y envío”.
    • Lea los términos y condiciones y haga clic en “Acepto”.
    • Haga clic en el botón “Continuar”.
  6. Ahora se encuentra en la página Revisar y enviar pedido.
    • Seleccione su método de pago preferido (PPM). El pago con tarjeta de crédito es la opción predeterminada. También tiene la opción de pagar mediante orden de compra. Nota: los métodos de pago pueden variar según el país.
    • Para pagar con tarjeta de crédito
      • Escriba su número de tarjeta de crédito.
      • Seleccione el mes de caducidad de su tarjeta.
      • Seleccione el año de caducidad de su tarjeta.
      • Introduzca el código de seguridad.
        • En la mayoría de las tarjetas, busque un número de 3 dígitos impreso en el reverso. Aparece después y a la derecha del número de su tarjeta.
        • En el caso de las tarjetas American Express, busque un número de 4 dígitos impreso en el anverso. Aparece encima y antes o después del número de su tarjeta.
        • Cuando esté listo, haga clic en el botón “Enviar”.
  7. Ahora se encuentra en la pantalla de Confirmación e información del pedido. Esta pantalla muestra su número de referencia de pedido para la renovación de Software Subscription and Support que acaba de enviar.
    • Imprima esta pantalla para guardarla en sus archivos, ya que contiene su número de referencia de pedido, información sobre su método de pago y la descripción de los artículos de su pedido.

Su proceso de renovación en línea ha finalizado.

Mujer de negocios utilizando un ordenador portátil y un teléfono móvil para iniciar sesión en una cuenta bancaria en línea

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con su equipo local de eCustomer Care
Contactar ahora