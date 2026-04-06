Categorías de productos CEO

Las categorías de productos CEO son colecciones de productos estrechamente asociados, que juntos crean una solución de infraestructura empresarial

Ilustración de formas geométricas en tonos azules, negros y grises

Visión general

Una categoría de productos CEO es un conjunto de componentes de productos ofrecidos por IBM por usuario CEO y está sujeta a normas de adquisición específicas, incluido un requisito mínimo de cantidad inicial de usuarios (el mínimo varía según la categoría de productos CEO).

Para la primera categoría de producto CEO (principal) del cliente, el cliente:

  • debe adquirir derechos de licencia de usuario para todos los usuarios de su empresa a los que se les haya asignado una máquina capaz de copiar, utilizar o ampliar el uso de cualquier producto de las categorías de productos CEO (denominado Usuario CEO).
  • está sujeto al requisito de cantidad mínima inicial de usuarios de esa categoría de productos CEO.

Para las categorías adicionales de productos CEO del cliente, el cliente:

  • debe adquirir derechos para cada categoría de productos CEO adicional, para todos los usuarios que utilicen cualquier componente de producto en la categoría de producto CEO, que podría ser para el mismo número de usuarios o para menos usuarios que la categoría de productos CEO principal.
  • sigue estando sujeto al requisito mínimo inicial de cantidad de usuario para la categoría de productos CEO.

Las instalaciones de cualquier programa de una categoría CEO solo pueden ser utilizadas por o para usuarios para los que se hayan obtenido licencias.

Todos los programas utilizados en un dispositivo de usuario final para acceder a un programa en un servidor deben adquirirse de la misma categoría de productos CEO que el servidor al que accedió el programa.

Los clientes pueden obtener derechos directamente de IBM o a través de IBM® Business Partners.

Los derechos incluyen el uso de todos los productos en la categoría de productos CEO y Software Subscription and Support durante los primeros 12 meses. Las renovaciones de Subscription and Support están disponibles para los años siguientes.

Tenga en cuenta: cuando un producto componente es:

  • agregado a una categoría de producto CEO existente, todos los clientes con licencia de esa categoría de producto CEO que tengan cobertura activa de Software Subscription and Support tienen derecho al componente agregado.
  • sustituido por otro producto, todos los clientes con licencia de esa categoría de producto CEO que tengan cobertura activa de Software Subscription and Support en el momento de la sustitución tienen derecho al componente de sustitución.
  • eliminado de una categoría de producto CEO existente, los clientes con licencia de esa categoría de producto CEO pueden continuar utilizando el componente en el nivel de versión/lanzamiento del componente en el momento de su eliminación de la categoría de productos CEO, o la versión/lanzamiento que el cliente descargó antes de que caducara la cobertura de Software Subscription and Support del cliente para la categoría de productos CEO, lo que ocurra primero. En cualquier caso, el número de usuarios del componente eliminado no puede aumentar por encima del nivel con licencia en el momento de la eliminación del componente de la categoría de productos CEO.

Consulte el IBM Passport Advantage o el IBM Passport Advantage Express Agreement, según proceda, para ver las condiciones relativas a las categorías de productos CEO.

Categorías de productos

La siguiente tabla enumera cada categoría de producto CEO existente, los componentes de producto incluidos dentro de cada categoría de producto CEO y una breve descripción de la solución proporcionada por esa categoría de producto CEO.

Actualizado: 17 de diciembre de 2019

 

Categoría de productoProductos incluidos en el paqueteSolución

Mínimo

Requisitos de usuario inicial

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