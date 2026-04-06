Las categorías de productos CEO son colecciones de productos estrechamente asociados, que juntos crean una solución de infraestructura empresarial
Una categoría de productos CEO es un conjunto de componentes de productos ofrecidos por IBM por usuario CEO y está sujeta a normas de adquisición específicas, incluido un requisito mínimo de cantidad inicial de usuarios (el mínimo varía según la categoría de productos CEO).
Para la primera categoría de producto CEO (principal) del cliente, el cliente:
Para las categorías adicionales de productos CEO del cliente, el cliente:
Las instalaciones de cualquier programa de una categoría CEO solo pueden ser utilizadas por o para usuarios para los que se hayan obtenido licencias.
Todos los programas utilizados en un dispositivo de usuario final para acceder a un programa en un servidor deben adquirirse de la misma categoría de productos CEO que el servidor al que accedió el programa.
Los clientes pueden obtener derechos directamente de IBM o a través de IBM® Business Partners.
Los derechos incluyen el uso de todos los productos en la categoría de productos CEO y Software Subscription and Support durante los primeros 12 meses. Las renovaciones de Subscription and Support están disponibles para los años siguientes.
Tenga en cuenta: cuando un producto componente es:
Consulte el IBM Passport Advantage o el IBM Passport Advantage Express Agreement, según proceda, para ver las condiciones relativas a las categorías de productos CEO.
La siguiente tabla enumera cada categoría de producto CEO existente, los componentes de producto incluidos dentro de cada categoría de producto CEO y una breve descripción de la solución proporcionada por esa categoría de producto CEO.
Actualizado: 17 de diciembre de 2019
|Categoría de producto
|Productos incluidos en el paquete
|Solución
Mínimo
Requisitos de usuario inicial
|Oferta IBM Db2 Advanced CEO
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|Ofrece una amplia gama de capacidades de servidor de datos Db2, incluyendo las ediciones Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition y Db2 Connect. La oferta IBM Db2 Advanced CEO aborda las necesidades de las empresas actuales al proporcionar un sistema de gestión de la información seguro y resiliente para los valiosos activos de información de su empresa.
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|Oferta para directores generales de la plataforma IBM Hybrid Data Management
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|Una familia completa de soluciones potenciadas por IA que pueden traducir consultas entre proveedores, lenguajes, ubicaciones y estructuras, para que los líderes de arquitectos empresariales puedan construir una base optimizada para gestionar y analizar datos. Le permite recopilar, gestionar y proporcionar conocimientos empresariales sobre datos on-premises, en la nube pública, o integrados entre tipos de datos estructurados y no estructurados.
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