Calendario de sitios adicionales autorizados

Añadir sitios adicionales a un sitio existente de IBM Passport Advantage en cualquier momento previa notificación por escrito a IBM
Para ello, debe:
|Idiomas
|Países/Regiones
|Japonés (74,1 KB)
|Japón
|Coreano (89,6 KB)
|Corea (República de)
|Español latinoamericano (32,3 KB)
|Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela
|Noruego (7,2 KB)
|Noruega, islas Svalbard y Jan Mayen
|Polaco (54,9 KB)
|Polonia
|Portugués (34,1 KB)
|Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Portugal
|Rumano (99,3 KB)
|Rumanía
|Chino simplificado (62 KB)
|China
|Eslovaco (103 KB)
|Eslovaquia
|Esloveno (96,8 KB)
|Eslovenia
|Español (38,1 KB)
|Andorra, Guinea Ecuatorial, España
|Sueco (31,5 KB)
|Suecia
|Turco (43,5 KB)
|Turquía