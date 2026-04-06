Calendario de sitios adicionales autorizados

Añadir sitios adicionales a un sitio existente de IBM Passport Advantage en cualquier momento previa notificación por escrito a IBM

Ilustración de formas geométricas en tonos azules, negros y grises

Para ello, debe:

  • descargar y completar una lista de sitios adicionales autorizados según las condiciones de IBM en www.ibm.com/es-es/terms/?id=Z125-5849.
  • enumerar los Sitios adicionales que están autorizados a inscribirse y a realizar adquisiciones en virtud del Acuerdo.
IdiomasPaíses/Regiones
Japonés (74,1 KB)Japón
Coreano (89,6 KB)Corea (República de)
Español latinoamericano (32,3 KB)Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela
Noruego (7,2 KB)Noruega, islas Svalbard y Jan Mayen
Polaco (54,9 KB)Polonia
Portugués (34,1 KB)Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Portugal
Rumano (99,3 KB)Rumanía
Chino simplificado (62 KB)China
Eslovaco (103 KB)Eslovaquia
Esloveno (96,8 KB)Eslovenia
Español (38,1 KB)Andorra, Guinea Ecuatorial, España
Sueco (31,5 KB)Suecia
Turco (43,5 KB)Turquía

 