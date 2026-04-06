Anexo para la compra de dispositivos y servicios de dispositivos de IBM

IBM define un dispositivo como un EP, que es cualquier combinación de componentes de programa, componentes de máquina (MC) y cualquier componente de código de máquina aplicable que se ofrecen juntos como una sola oferta y diseñados para una función concreta.

Se compone de componentes de hardware (“Máquina”) y componentes de software (“Programa”) bajo un único número de pieza Passport Advantage. El mantenimiento de la máquina y Subscription and Support (S&S) para su dispositivo IBM se adquieren y renuevan con un único número de referencia de Passport Advantage.

Revise la Guía de soporte de dispositivos IBM para obtener información detallada sobre: