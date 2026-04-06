Anexo para la compra de dispositivos y servicios de dispositivos de IBM

IBM define un dispositivo como un EP, que es cualquier combinación de componentes de programa, componentes de máquina (MC) y cualquier componente de código de máquina aplicable que se ofrecen juntos como una sola oferta y diseñados para una función concreta.
Se compone de componentes de hardware (“Máquina”) y componentes de software (“Programa”) bajo un único número de pieza Passport Advantage. El mantenimiento de la máquina y Subscription and Support (S&S) para su dispositivo IBM se adquieren y renuevan con un único número de referencia de Passport Advantage.
Revise la Guía de soporte de dispositivos IBM para obtener información detallada sobre:
Los términos para dispositivos se incorporaron al acuerdo Passport Advantage en la versión 7 en 2008 y se pueden ver y descargar desde Términos de IBM.
El Anexo para dispositivos y servicios de dispositivos de IBM solo es necesario si el cliente utiliza la versión 7 o anterior de PA y está disponible para su descarga en Términos de IBM* en los diferentes idiomas.
*Tenga en cuenta que si es la primera vez que utiliza los Términos de IBM, las siguientes instrucciones pueden resultarle útiles.
Si no está seguro de qué adjunto utilizar, póngase en contacto con su representante de ventas de IBM o con un IBM Business Partner.