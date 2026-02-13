Software de gestión de infraestructuras híbridas

Modernice y gestione la nube híbrida con confianza

Gestione correctamente la nube híbrida

Unifique la gestión de la infraestructura, la automatización de la seguridad, la observabilidad y los costes para acelerar la entrega, reducir el riesgo y optimizar el rendimiento en cualquier entorno. Este enfoque basado en el ciclo de vida permite a las organizaciones modernizarse con confianza, operar de manera eficiente y obtener un retorno más rápido y medible de las inversiones en nube híbrida e IA.​

Vea nuestro software en acción

Transformación de la IA en la nube híbrida con automatización unificada y conectividad segura

Un enfoque de automatización unificado desbloquea todo el potencial de la IA al superar las barreras de los entornos híbridos fragmentados. Vea cómo HashiCorp Terraform y Vault, Red Hat Ansible con OpenShift e IBM® Hybrid Cloud Mesh colaboran para aprovisionar, configurar y conectar de forma segura cargas de trabajo de IA portátiles en diferentes nubes.

Optimice el coste, el rendimiento y la entrega en entornos híbridos

Automatización en la nube híbrida

Agilice la automatización y el gobierno en las nubes con una base híbrida impulsada por políticas y una experiencia de desarrollador de autoservicio.
Estrategia de nube zero trust

Automatice el zero trust en la nube híbrida mediante la integración de la gestión de secretos, la validación de políticas y el cumplimiento continuo en el ciclo de vida de la infraestructura.
Gestión de costes y visibilidad

Obtenga conocimientos en tiempo real sobre los costes de la nube híbrida, optimice el rendimiento y relacione las decisiones de inversión con los resultados empresariales.
Gestión de identidades y accesos

Unifique la gestión de identidades y secretos para aplicar el zero trust en toda la organización sin sacrificar la agilidad.
Gestión del rendimiento y la resiliencia de la nube híbrida

Optimice el rendimiento y la resiliencia de la nube híbrida para cumplir los SLA y dar soporte a cargas de trabajo a escala empresarial.
DNS híbrido y gestión del tráfico

Garantice la disponibilidad y la resiliencia constantes de las aplicaciones en todas las regiones y nubes para respaldar la continuidad del negocio.
Reconocido como líder del mercado*
 
  • 2025 Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant for Process Mining Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant Cloud Native Application Platforms (Red Hat)

Explore el software destacado de IBM para infraestructuras híbridas

IBM Terraform

IBM Terraform le permite automatizar el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura mediante un enfoque de plataforma sistemático. La infraestructura y las políticas se codifican, comparten, versionan y ejecutan dentro de un flujo de trabajo estandarizado y coherente en toda la infraestructura, desde los servicios en la nube hasta los centros de datos en local.

IBM Vault

IBM Vault proporciona una capa de confianza centralizada para infraestructuras híbridas mediante la gestión de secretos, credenciales y cifrado a escala. Permite el acceso basado en la identidad y justo a tiempo para flujos de trabajo de infraestructura automatizados y agénticos, incorporando la confianza en el modo en que actúan los sistemas, y no solo en cómo las personas acceden a ellos. 

IBM® Cloudability

IBM Cloudability maximiza el valor empresarial obtenido de sus inversiones en la nube al aportar visibilidad y responsabilidad financiera al modelo de gasto variable y basado en el consumo de la nube pública.

50 %
de aumento en la cobertura de RDS
35%
de reducción en el gasto en la nube con FinOps y la automatización de políticas
IBM NS1 Connect

El servicio DNS gestionado IBM NS1 Connect ofrece conexiones DNS autoritativas, rápidas y resilientes para evitar interrupciones en la red.

15 %
de mejora en la latencia para los usuarios en los percentiles 75 y 95
200
milisegundos de reducción de latencia para usuarios de cola larga

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift permite a las organizaciones innovar con prácticas nativas de la nube, acelerar el desarrollo de aplicaciones e impulsar el crecimiento. Gracias a sus opciones flexibles de implementación y consumo, Red Hat OpenShift proporciona una experiencia de desarrollo homogénea y eficiente en toda la nube híbrida, alineada con los requisitos y prácticas actuales de las plataformas de aplicaciones orientadas a la seguridad.

29 %
de aceleración en el ciclo de vida de las aplicaciones para reducir el tiempo de comercialización
20 %
más de productividad de los desarrolladores para aumentar la eficiencia
Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Ansible Automation Platform transforma las TI al desbloquear operaciones más eficientes, resilientes y conectadas en todos los ámbitos de la empresa. Una solución única y fiable para orquestar flujos de trabajo críticos a escala, que admite casos de uso de automatización en cualquier entorno de nube híbrida, con el fin de unificar equipos y procesos para garantizar el cumplimiento.

El 58 %
menos de tiempos de inactividad imprevistos para la mitigación de riesgos
El 65 %
más de rapidez en la implementación de nuevos recursos de computación

IBM Apptio

IBM Apptio permite a las organizaciones alcanzar el éxito en la gestión financiera de TI y en la gestión de entornos de TI híbridos complejos mediante la automatización de la ingesta y estructuración de datos financieros y operativos, proporcionando visibilidad y conocimientos basados en datos para gestionar y optimizar el gasto en TI y demostrar su valor e impacto empresarial.

20-25 %
de racionalización de su portfolio de aplicaciones
3-5 %
del gasto en TI reasignado de la ejecución al crecimiento para financiar la innovación
IBM Kubecost

IBM Kubecost permite a su equipo de DevOps realizar un seguimiento del gasto en la nube y Kubernetes, optimizar los costes de infraestructura y alinearse con las directrices de las políticas para lograr una entrega eficiente y conforme que nunca obstaculice la innovación.  

IBM Z Software

Al combinar la inteligencia en tiempo real con la automatización a través de agentes de IA, puede aumentar la productividad de forma rentable, optimizar las operaciones y mejorar las habilidades de sus equipos con mayor rapidez gracias a una innovación de mainframe resiliente y con IA.

Dé el siguiente paso

Inicie su camino hacia la gestión de infraestructuras híbridas con IBM. Colabore estrechamente con nuestros expertos técnicos para generar valor inmediato.
