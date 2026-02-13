Software de gestión de infraestructuras híbridas

Modernice y gestione la nube híbrida con confianza
Unifique la gestión de la infraestructura, la automatización de la seguridad, la observabilidad y los costes para acelerar la entrega, reducir el riesgo y optimizar el rendimiento en cualquier entorno. Este enfoque basado en el ciclo de vida permite a las organizaciones modernizarse con confianza, operar de manera eficiente y obtener un retorno más rápido y medible de las inversiones en nube híbrida e IA.
Un enfoque de automatización unificado desbloquea todo el potencial de la IA al superar las barreras de los entornos híbridos fragmentados. Vea cómo HashiCorp Terraform y Vault, Red Hat Ansible con OpenShift e IBM® Hybrid Cloud Mesh colaboran para aprovisionar, configurar y conectar de forma segura cargas de trabajo de IA portátiles en diferentes nubes.
Agilice la automatización y el gobierno en las nubes con una base híbrida impulsada por políticas y una experiencia de desarrollador de autoservicio.
Automatice el zero trust en la nube híbrida mediante la integración de la gestión de secretos, la validación de políticas y el cumplimiento continuo en el ciclo de vida de la infraestructura.
Obtenga conocimientos en tiempo real sobre los costes de la nube híbrida, optimice el rendimiento y relacione las decisiones de inversión con los resultados empresariales.
Unifique la gestión de identidades y secretos para aplicar el zero trust en toda la organización sin sacrificar la agilidad.
Optimice el rendimiento y la resiliencia de la nube híbrida para cumplir los SLA y dar soporte a cargas de trabajo a escala empresarial.
Garantice la disponibilidad y la resiliencia constantes de las aplicaciones en todas las regiones y nubes para respaldar la continuidad del negocio.
IBM Terraform le permite automatizar el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura mediante un enfoque de plataforma sistemático. La infraestructura y las políticas se codifican, comparten, versionan y ejecutan dentro de un flujo de trabajo estandarizado y coherente en toda la infraestructura, desde los servicios en la nube hasta los centros de datos en local.
IBM Vault proporciona una capa de confianza centralizada para infraestructuras híbridas mediante la gestión de secretos, credenciales y cifrado a escala. Permite el acceso basado en la identidad y justo a tiempo para flujos de trabajo de infraestructura automatizados y agénticos, incorporando la confianza en el modo en que actúan los sistemas, y no solo en cómo las personas acceden a ellos.
IBM Cloudability maximiza el valor empresarial obtenido de sus inversiones en la nube al aportar visibilidad y responsabilidad financiera al modelo de gasto variable y basado en el consumo de la nube pública.
El servicio DNS gestionado IBM NS1 Connect ofrece conexiones DNS autoritativas, rápidas y resilientes para evitar interrupciones en la red.
Red Hat OpenShift permite a las organizaciones innovar con prácticas nativas de la nube, acelerar el desarrollo de aplicaciones e impulsar el crecimiento. Gracias a sus opciones flexibles de implementación y consumo, Red Hat OpenShift proporciona una experiencia de desarrollo homogénea y eficiente en toda la nube híbrida, alineada con los requisitos y prácticas actuales de las plataformas de aplicaciones orientadas a la seguridad.
Red Hat Ansible Automation Platform transforma las TI al desbloquear operaciones más eficientes, resilientes y conectadas en todos los ámbitos de la empresa. Una solución única y fiable para orquestar flujos de trabajo críticos a escala, que admite casos de uso de automatización en cualquier entorno de nube híbrida, con el fin de unificar equipos y procesos para garantizar el cumplimiento.
IBM Apptio permite a las organizaciones alcanzar el éxito en la gestión financiera de TI y en la gestión de entornos de TI híbridos complejos mediante la automatización de la ingesta y estructuración de datos financieros y operativos, proporcionando visibilidad y conocimientos basados en datos para gestionar y optimizar el gasto en TI y demostrar su valor e impacto empresarial.
IBM Kubecost permite a su equipo de DevOps realizar un seguimiento del gasto en la nube y Kubernetes, optimizar los costes de infraestructura y alinearse con las directrices de las políticas para lograr una entrega eficiente y conforme que nunca obstaculice la innovación.
Al combinar la inteligencia en tiempo real con la automatización a través de agentes de IA, puede aumentar la productividad de forma rentable, optimizar las operaciones y mejorar las habilidades de sus equipos con mayor rapidez gracias a una innovación de mainframe resiliente y con IA.
