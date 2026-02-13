Software de productividad con IA

Automatice el trabajo y tome decisiones más inteligentes con agentes y aplicaciones inteligentes

Renderizado 3D de teselas planas de inteligencia artificial y automatización, apilados, con iconos coloridos, en tonos azules y morados.

Logre beneficios de productividad reales con una IA que trabaje para usted

Convierta la IA fragmentada en valor empresarial cuantificable en cuestión de semanas, no de años, con una capa de orquestación abierta e híbrida que unifica agentes, automatizaciones y flujos de trabajo para impulsar una productividad segura en toda la empresa.​

Vea nuestro software en acción

Solución abierta. Integración fluida.

Impulse la productividad en toda su empresa con una orquestación que transforma la complejidad en claridad, trabajando con cualquier agente, asistente, flujo de trabajo o datos de IA. De este modo, se evita la necesidad de sustituir la infraestructura y la dependencia del proveedor.

Acelere el éxito empresarial con aplicaciones y agentes de IA

Orquestación y gobierno agénticos

Unifique los agentes de IA con sus flujos de trabajo, datos y automatizaciones existentes. Observe, evalúe y optimice el rendimiento con AgentOps.
Productividad de los empleados

Libere a sus equipos del trabajo repetitivo con agentes de IA que se integran en los flujos de trabajo existentes en los departamentos de RR. HH., ventas, TI, finanzas y atención al cliente.
Productividad de desarrolladores

Avance en el ciclo de vida del desarrollo de software con IA agéntica inteligencia contextual y gobierno por diseño.
Optimización de la planificación financiera

Pase de una planificación manual y lenta a una toma de decisiones rápida e impulsada por IA mediante la automatización de los procesos clave de planificación financiera.
Optimización de IBM Z para el desarrollo moderno

Acelere la modernización de las aplicaciones con un soporte integral que mejora la comprensión del código, preserva la lógica empresarial y reduce la dependencia de conocimientos especializados escasos.
Experiencia del cliente

Proporcione un soporte rápido y coherente con conversaciones fluidas, naturales y similares a las humanas y agentes de IA multimodales en cualquier canal (chat web, teléfono, SMS y aplicaciones sociales), con una transferencia fluida a un agente activo y contexto completo.
Reducción de los tiempos de aprovisionamiento

Acceso inmediato a un repositorio de modelos validados y optimizados que los agentes pueden utilizar para realizar inferencias distribuidas más eficientes. 
Logo de Gartner

Reconocido como líder del mercado*
 
  • 2024 Magic Quadrant for Data Integration Tools
 
  • 2024 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

Explore el software destacado de IBM para la productividad con IA

IBM watsonx Orchestrate

IBM® watsonx Orchestrate actúa como un supervisor multiagente y multiherramienta, orquestando agentes creados con cualquier tecnología (de IBM, de terceros o de código abierto) junto con flujos de trabajo, automatizaciones y sistemas de datos.​

70 %
más rápido en los ciclos de procesamiento al consolidar los flujos de trabajo
30 %
menos de intervenciones manuales al consolidar los flujos de trabajo
Gráfico de características de watsonx Orchestrate Agent Builder
Captura de pantalla de IBM Bob Software Graphic

IBM Bob

IBM Bob utiliza flujos de trabajo agénticos para automatizar la generación de código, la refactorización, las pruebas y las comprobaciones de seguridad y cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).​

Dé el siguiente paso

Inicie su camino hacia la productividad con IA con IBM. Colabore estrechamente con nuestros expertos técnicos para generar valor inmediato.
Notas a pie de página

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras distinciones. Las publicaciones de investigación de Gartner constituyen las opiniones de la organización de investigación y consultoría de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner declina toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un fin determinado.