Automatice el trabajo y tome decisiones más inteligentes con agentes y aplicaciones inteligentes
Convierta la IA fragmentada en valor empresarial cuantificable en cuestión de semanas, no de años, con una capa de orquestación abierta e híbrida que unifica agentes, automatizaciones y flujos de trabajo para impulsar una productividad segura en toda la empresa.
Impulse la productividad en toda su empresa con una orquestación que transforma la complejidad en claridad, trabajando con cualquier agente, asistente, flujo de trabajo o datos de IA. De este modo, se evita la necesidad de sustituir la infraestructura y la dependencia del proveedor.
Unifique los agentes de IA con sus flujos de trabajo, datos y automatizaciones existentes. Observe, evalúe y optimice el rendimiento con AgentOps.
Libere a sus equipos del trabajo repetitivo con agentes de IA que se integran en los flujos de trabajo existentes en los departamentos de RR. HH., ventas, TI, finanzas y atención al cliente.
Avance en el ciclo de vida del desarrollo de software con IA agéntica inteligencia contextual y gobierno por diseño.
Pase de una planificación manual y lenta a una toma de decisiones rápida e impulsada por IA mediante la automatización de los procesos clave de planificación financiera.
Acelere la modernización de las aplicaciones con un soporte integral que mejora la comprensión del código, preserva la lógica empresarial y reduce la dependencia de conocimientos especializados escasos.
Proporcione un soporte rápido y coherente con conversaciones fluidas, naturales y similares a las humanas y agentes de IA multimodales en cualquier canal (chat web, teléfono, SMS y aplicaciones sociales), con una transferencia fluida a un agente activo y contexto completo.
Acceso inmediato a un repositorio de modelos validados y optimizados que los agentes pueden utilizar para realizar inferencias distribuidas más eficientes.
IBM® watsonx Orchestrate actúa como un supervisor multiagente y multiherramienta, orquestando agentes creados con cualquier tecnología (de IBM, de terceros o de código abierto) junto con flujos de trabajo, automatizaciones y sistemas de datos.
IBM Bob utiliza flujos de trabajo agénticos para automatizar la generación de código, la refactorización, las pruebas y las comprobaciones de seguridad y cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras distinciones. Las publicaciones de investigación de Gartner constituyen las opiniones de la organización de investigación y consultoría de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner declina toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un fin determinado.