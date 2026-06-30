Nuestro personal global altamente cualificado aprovecha su profunda experiencia en IA y nube híbrida para impulsar las transformaciones digitales y las Operaciones de misión crítica de nuestros clientes. Los empleados de IBM son críticos para el cumplimiento de nuestra misión, y nuestra cultura es lo que los impulsa. Juntos, Think en grande, marcamos la pauta en nuestros sectores, forjamos alianzas y generamos un impacto significativo.
Nuestra fórmula cultural da vida a la experiencia laboral de IBM. Nuestro propósito articula por qué existimos y el papel que desempeñamos en la sociedad y la industria, mientras que nuestros tres valores fundamentales sirven como los principios que rigen nuestra cultura y marca. Nuestros comportamientos de crecimiento guían cómo nos mostramos entre nosotros y ante nuestros clientes y socios.
Ser el catalizador que hace que el mundo funcione mejor.
Se trata de "cómo" actuamos y nos presentamos para impulsar el crecimiento, la innovación y la inclusión. Lograr el éxito requiere que reflexionemos sobre las necesidades de nuestros clientes y cómo las estamos atendiendo a través de nuestras acciones.
Se espera que todos los IBMers contribuyan a un lugar de trabajo inclusivo, colaborativo, seguro y respetuoso, libre de discriminación, acoso, intimidación y represalias. Basamos este compromiso en un lugar de trabajo inclusivo que impulse el crecimiento empresarial, los resultados empresariales sostenibles y el valor diferenciado para nuestros clientes.
Nos comprometemos a una alineación y transparencia salarial que cumpla plenamente con todas las leyes contra la discriminación, fomentando un entorno de remuneración justa y competitiva sin tener en cuenta el género, la raza u otras características personales protegidas por la ley. Las evaluaciones estadísticas de alineación salarial se llevan a cabo en todos los países con empleados de IBM, lo que refuerza nuestra dedicación a nuestras prácticas de remuneración justa de larga data.