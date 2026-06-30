Nuestra cultura

Se espera que todos los IBMers contribuyan a un lugar de trabajo inclusivo, colaborativo, seguro y respetuoso, libre de discriminación, acoso, intimidación y represalias. Basamos este compromiso en un lugar de trabajo inclusivo que impulse el crecimiento empresarial, los resultados empresariales sostenibles y el valor diferenciado para nuestros clientes.

Nos comprometemos a una alineación y transparencia salarial que cumpla plenamente con todas las leyes contra la discriminación, fomentando un entorno de remuneración justa y competitiva sin tener en cuenta el género, la raza u otras características personales protegidas por la ley. Las evaluaciones estadísticas de alineación salarial se llevan a cabo en todos los países con empleados de IBM, lo que refuerza nuestra dedicación a nuestras prácticas de remuneración justa de larga data.