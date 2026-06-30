Nuestra cultura

Un equipo de personas colaborando en un proyecto

Nuestra ventaja de talento y cultura

Nuestro personal global altamente cualificado aprovecha su profunda experiencia en IA y nube híbrida para impulsar las transformaciones digitales y las Operaciones de misión crítica de nuestros clientes. Los empleados de IBM son críticos para el cumplimiento de nuestra misión, y nuestra cultura es lo que los impulsa. Juntos, Think en grande, marcamos la pauta en nuestros sectores, forjamos alianzas y generamos un impacto significativo. 

Cultura en IBM

Nuestra fórmula cultural da vida a la experiencia laboral de IBM. Nuestro propósito articula por qué existimos y el papel que desempeñamos en la sociedad y la industria, mientras que nuestros tres valores fundamentales sirven como los principios que rigen nuestra cultura y marca. Nuestros comportamientos de crecimiento guían cómo nos mostramos entre nosotros y ante nuestros clientes y socios. 

Ser el catalizador que hace que el mundo funcione mejor.

  • Compromiso con el éxito de cada cliente.
  • La innovación que importa para nuestra empresa y para el mundo.
  • Confianza y responsabilidad personal en todas las relaciones.

Se trata de "cómo" actuamos y nos presentamos para impulsar el crecimiento, la innovación y la inclusión. Lograr el éxito requiere que reflexionemos sobre las necesidades de nuestros clientes y cómo las estamos atendiendo a través de nuestras acciones.

Inclusión en IBM

Se espera que todos los IBMers contribuyan a un lugar de trabajo inclusivo, colaborativo, seguro y respetuoso, libre de discriminación, acoso, intimidación y represalias. Basamos este compromiso en un lugar de trabajo inclusivo que impulse el crecimiento empresarial, los resultados empresariales sostenibles y el valor diferenciado para nuestros clientes.

Nos comprometemos a una alineación y transparencia salarial que cumpla plenamente con todas las leyes contra la discriminación, fomentando un entorno de remuneración justa y competitiva sin tener en cuenta el género, la raza u otras características personales protegidas por la ley. Las evaluaciones estadísticas de alineación salarial se llevan a cabo en todos los países con empleados de IBM, lo que refuerza nuestra dedicación a nuestras prácticas de remuneración justa de larga data.

Una persona sentada frente a una pared azul, en una mesita con un ordenador portátil
Datos y políticas

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