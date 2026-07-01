Salud y seguridad

IBM cuenta con un Sistema Integral de Gestión de la Salud y la Seguridad (HSMS) diseñado para garantizar un entorno de trabajo seguro y reducir al mínimo las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Desde 2019, el HSMS cuenta con la certificación externa según la norma ISO 45001:2018, lo que pone de relieve nuestro compromiso con el mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable.



Ofrecemos programas globales que fomentan el bienestar físico, mental y financiero, incluidos recursos confidenciales de salud mental disponibles 24x7, a través de programas de asistencia al empleado. Estos programas inclusivos están diseñados a medida para satisfacer las necesidades del personal global. Entre otras iniciativas, se incluyen formación en resiliencia y ergonomía, así como herramientas digitales que promueven hábitos saludables.