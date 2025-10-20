Una vez IBMer, siempre IBMer. Como empleado jubilado de IBM, gracias por ofrecer voluntariamente su tiempo y talento. Usted tiene el poder de marcar la diferencia.
¿Es usted un jubilado de IBM que quiere participar en el programa de donaciones y voluntariado? Regístrese para acceder al portal de donaciones y voluntariado de IBM. Recibirá un correo electrónico de confirmación con los Próximos pasos.
Los jubilados de IBM tienen una rica trayectoria de donaciones y voluntariado. Animamos a los jubilados a que aprovechen este legado y sigan marcando la diferencia en sus comunidades.
Utilice el portal IBM® Giving and Volunteerism para realizar un seguimiento de las horas de voluntariado, ganar recompensas para voluntarios (anteriormente conocidas como subvenciones para voluntarios), donar a causas que le interesan y descubrir oportunidades para generar un impacto basado en sus habilidades y aficiones.
Póngase en contacto con support@benevity.com.
Póngase en contacto con engagement@ibm.com.
Envíenos un correo electrónico a engagement@ibm.com y confirmaremos si se ha creado su perfil y le ayudaremos con una contraseña temporal.
Busque la organización (causa) a la que desea donar y selecciónela.
Almacenamos solo una cantidad mínima de información personal (PI) en el portal de IBM Giving and Volunteerism para proteger su privacidad.
Sí, siga los pasos anteriores para hacer una donación con tarjeta de crédito. A continuación, seleccione Donación recurrente en el formulario de donación (en Elegir una frecuencia de donación).
Si realizó una donación a través del portal IBM Volunteerism and Giving, puede ver el progreso de su donación en su perfil, en su Historial de donaciones.
El programa IBM® Matching Gifts es exclusivo para empleados fijos.
Puede nominar una causa para que se añada al portal:
1. Pase el cursor sobre Enlaces rápidos en el lado derecho del menú superior.
2. Seleccione Designar una causa en las opciones desplegables.
3. Complete el formulario con la información requerida sobre su organización designada. Esta información se utilizará para encontrar su organización y determinar su elegibilidad para el programa. Cuanta más información pueda proporcionar, mejor.
4.Haga clic en Enviar y su candidatura se pondrá en cola para su aprobación.
Pase el cursor sobre Voluntario en el menú superior.
- Haga clic en Seguimiento del tiempo de voluntariado.
- Rellene el formulario Seguimiento del voluntariado externo.
- Asegúrese de que la moneda de donación esté seleccionada para ganar recompensas de voluntariado.
o Confirme los detalles y envíe el tiempo de voluntariado.
No. Solo debe crear una oportunidad de voluntariado si desea que participen otros voluntarios (empleados o jubilados de IBM).
El uso de recompensas para voluntarios es un proceso de dos pasos:
1. Gane recompensas realizando un seguimiento de sus horas de voluntariado en el portal IBM Volunteerism and Giving.
2. Done sus recompensas de voluntariado.
La razón por la que es un proceso de dos pasos es que podría donar sus recompensas a una organización diferente a la que se ofreció como voluntario, o podría donar sus recompensas a varias organizaciones.
1. Desplácese hacia abajo hasta Cuenta de donaciones (en el lado derecho de su panel de control).
2. Haga clic en Ver recompensas y verá las recompensas para voluntarios disponibles y las que haya utilizado en el pasado.
1. Busque la organización (causa) a la que desea donar sus recompensas de voluntariado.
2. Haga clic en el perfil de la causa.
3. Haga clic en Donar ahora (botón azul).
4. Rellene el formulario y elija Saldos de cuentas de donación como método de pago; esto indica que desea utilizar sus recompensas de voluntariado en lugar de utilizar una tarjeta de crédito.
5. Confirme los detalles de la donación y haga clic en Enviar.
Los datos anteriores están disponibles en el portal IBM Volunteerism and Giving, en la información histórica de voluntariado. Visite la página Historial de voluntariado y vaya hasta el final de la página.
Si ha seguido estas instrucciones y sus problemas siguen sin resolverse, complete este formulario para abrir un ticket de soporte.
¿Tiene alguna consulta o pregunta para el equipo de IBM Giving and Volunteerism?