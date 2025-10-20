Los jubilados de IBM tienen una rica trayectoria de donaciones y voluntariado. Animamos a los jubilados a que aprovechen este legado y sigan marcando la diferencia en sus comunidades.

Utilice el portal IBM® Giving and Volunteerism para realizar un seguimiento de las horas de voluntariado, ganar recompensas para voluntarios (anteriormente conocidas como subvenciones para voluntarios), donar a causas que le interesan y descubrir oportunidades para generar un impacto basado en sus habilidades y aficiones.