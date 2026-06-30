Responsabilidad de la cadena de suministro

Cumplimos con el Código de Conducta del RBA y exigimos a nuestros proveedores de primer nivel de hardware, software y servicios que cumplan con el Código de Conducta del RBA o códigos similares, que contienen disposiciones sobre trabajo, salud y seguridad, requisitos medioambientales, ética y sistemas de gestión.



Desde 2010, exigimos a nuestros proveedores de primer nivel que mantengan un sistema de gestión social y medioambiental alineado con el Código de la RBA. Con nuestros requisitos en materia de responsabilidad en la cadena de suministro, nuestro objetivo es ayudar a los proveedores a desarrollar su propia capacidad para alcanzar el éxito en estos ámbitos.