Responsabilidad de la cadena de suministro

Persona que monta una pantalla plana en una línea de fábrica con herramientas, cables y cubos de componentes en una mesa de trabajo

Responsabilidad ética en las cadenas de suministro

IBM es miembro fundador de Responsible Business Alliance (RBA), un grupo industrial sin ánimo de lucro que permite a sus miembros esforzarse por mejorar continuamente la responsabilidad social, medioambiental y ética de sus empresas y cadenas de suministro ascendentes. 

Cumplimos con el Código de Conducta del RBA y exigimos a nuestros proveedores de primer nivel de hardware, software y servicios que cumplan con el Código de Conducta del RBA o códigos similares, que contienen disposiciones sobre trabajo, salud y seguridad, requisitos medioambientales, ética y sistemas de gestión.  
 
Desde 2010, exigimos a nuestros proveedores de primer nivel que mantengan un sistema de gestión social y medioambiental alineado con el Código de la RBA. Con nuestros requisitos en materia de responsabilidad en la cadena de suministro, nuestro objetivo es ayudar a los proveedores a desarrollar su propia capacidad para alcanzar el éxito en estos ámbitos. 

Ver el conjunto completo de requisitos de responsabilidad en la cadena de suministro de IBM
Vista aérea de un puerto de carga con contenedores apilados, grúas, camiones y un barco atracado junto a aguas azules