El Consejo y sus comités supervisan las iniciativas empresariales responsables, colaborando con la alta dirección en la gestión de riesgos y las actividades, las políticas y los avances en estas materias.
El Comité Directivo Ejecutivo de Responsabilidad Empresarial es un organismo interfuncional que se reúne trimestralmente para proporcionar liderazgo y orientación en los principales asuntos empresariales responsables y los objetivos de toda la organización. Las prioridades empresariales responsables se integran en toda la Organización a través de mecanismos de participación interfuncional que elevan las Perspectivas y las recomendaciones al Comité Directivo.
En IBM, creemos que la innovación y el liderazgo son imposibles sin asumir riesgos. También reconocemos que la aceptación imprudente del riesgo o la falta de identificación y mitigación adecuadas del riesgo podrían afectar negativamente al valor para los accionistas. La supervisión de los procesos de gestión de riesgos de IBM es una responsabilidad compartida:
Cada año, los empleados de IBM de todo el mundo participan en el programa de Directrices de Conducta Empresarial (BCG) de IBM para certificar su comprensión de esas Directrices y volver a comprometerse a hacer negocios con integridad. La política de IBM BCG y el curso de certificación que la acompaña están disponibles en varios idiomas y dirección los dilemas éticos a los que los empleados pueden enfrentarse en el día a día.
Nuestros canales internos de denuncia permiten a los empleados denunciar problemas, incluidas las presuntas infracciones de nuestras BCG y posibles conductas poco éticas o ilegales en IBM. Se han establecido canales de denuncia similares para que los proveedores, Business Partners y otras personas planteen sus preocupaciones.