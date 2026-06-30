Gobierno empresarial responsable

Retrato de una mujer ejecutiva en un salón de inspiración tecnológica

Supervisión empresarial responsable

El Consejo de Administración

El Consejo y sus comités supervisan las iniciativas empresariales responsables, colaborando con la alta dirección en la gestión de riesgos y las actividades, las políticas y los avances en estas materias. 

El Comité de Directores y Gobierno Corporativo
Supervisa las políticas y prácticas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y otras cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno.
El Comité Ejecutivo de Compensación y Recursos de Gestión
Supervisa los programas de compensación de IBM y la implicación de los empleados como indicador de la cultura empresarial y revisa los programas de gestión del talento, inclusión y otros recursos de gestión de IBM. 
El Comité de Auditoría
Supervisa los controles y procesos clave relacionados con los datos ambientales, sociales y de gobierno publicados públicamente, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
Líderes de IBM en debate

Comité Directivo Ejecutivo de Empresa Responsable

El Comité Directivo Ejecutivo de Responsabilidad Empresarial es un organismo interfuncional que se reúne trimestralmente para proporcionar liderazgo y orientación en los principales asuntos empresariales responsables y los objetivos de toda la organización. Las prioridades empresariales responsables se integran en toda la Organización a través de mecanismos de participación interfuncional que elevan las Perspectivas y las recomendaciones al Comité Directivo.

Gestión de riesgos

En IBM, creemos que la innovación y el liderazgo son imposibles sin asumir riesgos. También reconocemos que la aceptación imprudente del riesgo o la falta de identificación y mitigación adecuadas del riesgo podrían afectar negativamente al valor para los accionistas. La supervisión de los procesos de gestión de riesgos de IBM es una responsabilidad compartida:

  • El Consejo de Administración y sus Comités son responsables de supervisar los procesos y controles de gestión de riesgos de IBM y reciben periódicamente informes de la dirección sobre los riesgos más destacados y las estrategias de mitigación. Los comités proporcionan periódicamente informes al pleno del Consejo sobre las áreas de riesgo de las que son responsables y otros riesgos que puedan surgir. 
  • La dirección de IBM es responsable de la implementación y ejecución diaria de los procesos y controles de gestión de riesgos, así como de la gestión y el abordaje de los riesgos identificados a través de la revisión anual integral de riesgos empresariales de IBM.
 
Mujer lidera a su equipo a través de la estrategia para el próximo lanzamiento de su nuevo producto

Ética empresarial

Cada año, los empleados de IBM de todo el mundo participan en el programa de Directrices de Conducta Empresarial (BCG) de IBM para certificar su comprensión de esas Directrices y volver a comprometerse a hacer negocios con integridad. La política de IBM BCG y el curso de certificación que la acompaña están disponibles en varios idiomas y dirección los dilemas éticos a los que los empleados pueden enfrentarse en el día a día.  
 
Nuestros canales internos de denuncia permiten a los empleados denunciar problemas, incluidas las presuntas infracciones de nuestras BCG y posibles conductas poco éticas o ilegales en IBM. Se han establecido canales de denuncia similares para que los proveedores, Business Partners y otras personas planteen sus preocupaciones.  

Consulte las normas de conducta empresarial (BCG) de IBM
Un equipo de IBMers colaborando