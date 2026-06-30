Cada año, los empleados de IBM de todo el mundo participan en el programa de Directrices de Conducta Empresarial (BCG) de IBM para certificar su comprensión de esas Directrices y volver a comprometerse a hacer negocios con integridad. La política de IBM BCG y el curso de certificación que la acompaña están disponibles en varios idiomas y dirección los dilemas éticos a los que los empleados pueden enfrentarse en el día a día.



Nuestros canales internos de denuncia permiten a los empleados denunciar problemas, incluidas las presuntas infracciones de nuestras BCG y posibles conductas poco éticas o ilegales en IBM. Se han establecido canales de denuncia similares para que los proveedores, Business Partners y otras personas planteen sus preocupaciones.