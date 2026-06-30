Dedicación al respeto de los derechos humanos

La base de los estándares y prácticas de responsabilidad corporativa de IBM es nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos.



Contamos con una sólida cultura de ética e integridad en toda nuestra cadena de valor, guiada por un sistema de gobierno corporativo que promueve la transparencia a nivel mundial y el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables en los lugares en los que hacemos negocios.



La postura de IBM respecto a los derechos humanos se basa en estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.