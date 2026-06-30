Software

IBM Software desarrolla tecnología líder en el mercado que aporta innovación y productividad, con capacidades que ayudan a los clientes a predecir, escalar y modernizar sus entornos. Aportamos este valor en cuatro áreas principales. La nube híbrida (Red Hat), basada en tecnologías de código abierto, unifica los entornos locales, de nube pública, privada y de edge computing para escalar aplicaciones e IA. Los datos, respaldados por watsonx con gobierno integrado, cumplimiento e IA responsable, permiten a los clientes utilizar sus datos en tiempo real e integrar IA lista para la empresa en aplicaciones y procesos de negocio. La automatización, incluido el portfolio de FinOps con Apptio, ayuda a los clientes a impulsar la transparencia, el valor y la reducción de costes en el ámbito tecnológico. Funcionalidades como HashiCorp Terraform permiten a los clientes gestionar y automatizar las TI para crear, implementar y gestionar aplicaciones e infraestructuras híbridas. El procesamiento de transacciones permite a IBM Z ofrecer una resiliencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad sin igual, así como detección de fraudes en tiempo real para cargas de trabajo de misión crítica. Los clientes pueden utilizar la IA y los agentes de IA directamente en IBM Z para simplificar las operaciones. Basado en una arquitectura abierta, el software de IBM garantiza libertad de elección, flexibilidad y la capacidad de ampliar la IA con confianza, al tiempo que maximiza el valor de las inversiones existentes.