IBM opera en más de 175 países de todo el mundo. Nuestra estrategia de nube híbrida e IA centrada en las plataformas se ejecuta en cuatro segmentos de negocio: software, consultoría, infraestructura y financiación. Como catalizador que hace que el mundo funcione mejor, estamos integrando prácticas responsables en nuestras operaciones y soluciones para clientes. Aprovechamos la tecnología y contribuimos a acelerar el progreso: aumentando la productividad, reduciendo los costes, conservando los recursos naturales y generando resultados positivos para las comunidades y los entornos en los que vivimos y trabajamos.
Software
IBM Software desarrolla tecnología líder en el mercado que aporta innovación y productividad, con capacidades que ayudan a los clientes a predecir, escalar y modernizar sus entornos. Aportamos este valor en cuatro áreas principales. La nube híbrida (Red Hat), basada en tecnologías de código abierto, unifica los entornos locales, de nube pública, privada y de edge computing para escalar aplicaciones e IA. Los datos, respaldados por watsonx con gobierno integrado, cumplimiento e IA responsable, permiten a los clientes utilizar sus datos en tiempo real e integrar IA lista para la empresa en aplicaciones y procesos de negocio. La automatización, incluido el portfolio de FinOps con Apptio, ayuda a los clientes a impulsar la transparencia, el valor y la reducción de costes en el ámbito tecnológico. Funcionalidades como HashiCorp Terraform permiten a los clientes gestionar y automatizar las TI para crear, implementar y gestionar aplicaciones e infraestructuras híbridas. El procesamiento de transacciones permite a IBM Z ofrecer una resiliencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad sin igual, así como detección de fraudes en tiempo real para cargas de trabajo de misión crítica. Los clientes pueden utilizar la IA y los agentes de IA directamente en IBM Z para simplificar las operaciones. Basado en una arquitectura abierta, el software de IBM garantiza libertad de elección, flexibilidad y la capacidad de ampliar la IA con confianza, al tiempo que maximiza el valor de las inversiones existentes.
Consulting
IBM Consulting ofrece una profunda experiencia técnica y sectorial, con capacidades líderes en el mercado para la transformación empresarial, la implementación de tecnología y los servicios gestionados. Consulting diseña, desarrolla y opera procesos tecnológicos y empresariales basados en arquitecturas de nube híbridas abiertas, aprovechando los datos, la IA generativa y la automatización para impulsar la eficiencia y la escalabilidad. Mediante la tecnología de IBM y las soluciones de colaboración con el ecosistema, ayudamos a los clientes a modernizar sus aplicaciones e integrar y operacionalizar la IA en los flujos de trabajo a gran escala para lograr un retorno de la inversión cuantificable. Nuestra plataforma IBM Consulting Advantage y la metodología Garage permiten la cocreación con los clientes, implementando activos digitales y soluciones con IA que aceleran la transformación.
IBM Infrastructure proporciona soluciones seguras y fiables para la nube híbrida y está optimizada para integrar IA en transacciones de misión crítica. IBM desarrolla productos teniendo en cuenta la facilidad de mantenimiento y actualización, así como la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que los componen. Siempre que sea posible, Infrastructure diseña sus productos para que sean energéticamente eficientes, incorporen contenido reciclado y materiales ambientalmente preferibles, y faciliten la reutilización y el reciclaje al final de su vida útil. El servicio Global Asset Recovery Services (GARS) de IBM se encarga de la comercialización externa de activos de IBM usados y al final de su contrato de arrendamiento, la reutilización y la implementación interno de activos, y la provisión de un proceso ambientalmente responsable para la eliminación de equipos informáticos desechados.
La financiación facilita la adquisición de hardware, software y servicios por parte de los clientes de IBM a través de nuestras soluciones de financiación. Los clientes pueden devolver el hardware a IBM para su reutilización, reventa y reciclaje. Esto reduce el desperdicio y facilita las actualizaciones a hardware más eficiente energéticamente y menos costoso para los clientes de IBM. Los acuerdos de financiación son predominantemente para productos o servicios que son críticos para las operaciones comerciales de los usuarios finales y respaldan la estrategia de nube híbrida e IA de IBM.