La complejidad de la TI es costosa y puede ralentizar la innovación. La automatización de TI es crítica. Descubra dónde se encuentra.
La investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las empresas altamente automatizadas, compañías que han implementado ampliamente la IA generativa en sus procesos de TI, están experimentando un mejor crecimiento empresarial y la construcción de valor para el futuro. Con las estrategias adecuadas de datos, nube e IA, las empresas pueden gestionar la complejidad de las TI e impulsar resultados medibles a escala.
La automatización inteligente mejora la eficacia de las TI y optimiza las inversiones.
Cuando se opera con IA a escala, la TI puede ofrecer un valor empresarial significativo.
La complejidad de la TI resulta en ineficiencias, riesgos de seguridad y desafíos de gestión.
La automatización de TI acelera la innovación empresarial y el valor a largo plazo.
¿Quiere dedicar más tiempo a aumentar el tamaño de la cesta y menos a pensar en los costes de TI?
¿Quieres convertir su portfolio de TI en un activo de alto rendimiento en lugar de una acción de baja velocidad?
¿Quiere saber cómo operar su infraestructura de TI como un circuito bien diseñado?
Con la ayuda de IBM, Al Rajhi Capital aumentó el volumen de corretaje en un 40 % y la incorporación en un 1000 % con experiencias digitales unificadas. Según el vicepresidente y director de DevOps de TI de la empresa, la empresa pasó de ser la segunda firma de corretaje de Arabia Saudí a la número uno.
Lea el informe completo "Cut the cost of complexity" del IBM Institute for Business Value para saber cómo puede obtener más de su tecnología con la automatización inteligente de TI.
