IBM® zSecure Compliance

Mejore la seguridad y simplifique el cumplimiento para una gestión de datos más inteligente y eficiente
Simplifique las auditorías y mantenga el cumplimiento continuo con la potencia combinada de IBM® zSecure Audit e IBM Z Security and Compliance Center. Aproveche la IA del procesador Telum y Watson NLP para etiquetar de manera avanzada los datos confidenciales y mejorar su posición de seguridad.
Optimice las auditorías para acelerar la preparación de informes, reducir costes, minimizar las interrupciones en la actividad empresarial y garantizar el cumplimiento oportuno de las estrictas normativas vigentes.
Garantice el cumplimiento continuo mediante monitorización en tiempo real y controles adaptativos. Obtenga conocimientos al instante para detectar y corregir desviaciones, reducir riesgos y reforzar la resiliencia y la confianza de las partes interesadas.
La detección de datos confidenciales, su clasificación y el procesamiento para el cumplimiento normativo se llevan a cabo dentro del sistema Z, que aprovecha el RASS (fiabilidad, disponibilidad, facilidad de mantenimiento y seguridad) integrado para satisfacer los requisitos clave de los clientes.
Cambie el enfoque de TI del cumplimiento manual a iniciativas estratégicas y proteja los datos en los sistemas Z. Aumente la eficiencia, reduzca los costes y mejore la protección de datos para obtener un ROI inmediato.
Los perfiles prediseñados, adaptados a los principales marcos normativos, optimizan la gestión de las auditorías y el cumplimiento normativo. Los objetivos personalizados permiten a las organizaciones adaptar los controles técnicos a sus necesidades específicas, lo que garantiza evaluaciones pertinentes y flexibles para los requisitos de cumplimiento normativo en constante evolución.
Recopila datos de seguridad de cifrado, RACF, Top Secret, ACF2 y de los principales subsistemas IBM Z. Los paneles de control interactivos ofrecen visibilidad del cumplimiento normativo en tiempo real, mientras que el seguimiento continuo del cumplimiento monitoriza las tendencias históricas y detecta desviaciones para prevenir problemas de manera proactiva.
Admite informes de auditoría detallados y personalizables, alineados con los estándares del sector (PCI-DSS, CIS Benchmarks y STIG). La monitorización automatizada detecta configuraciones arriesgadas y violaciones de seguridad, y envía alertas por correo electrónico e informes diarios configurables para garantizar una respuesta oportuna y la mitigación de riesgos.
Se integra con IBM QRadar SIEM para detectar amenazas en toda la empresa y con IBM Concert para ofrecer una visión unificada del cumplimiento normativo en entornos mainframe y en la nube. Los objetivos de los parches de seguridad identifican las actualizaciones críticas pendientes, lo que garantiza la corrección oportuna de las vulnerabilidades de acuerdo con los perfiles PCI DSS.
Optimice el desafío continuo que supone hacer un seguimiento y una interpretación de las normativas en constante evolución. Automatice la asignación de los requisitos de cumplimiento cambiantes a entornos de TI complejos y ahorre miles de horas de trabajo manual, a la vez que garantiza la alineación con los estándares del sector.
Elimine las lagunas causadas por la recopilación manual de datos. Aproveche la automatización para recopilar y validar con precisión las pruebas de cumplimiento, salvando las brechas de conocimiento entre los expertos en sistemas y los requisitos normativos para lograr una cobertura de control integral.
Los procesos de cumplimiento manuales aumentan el riesgo de que se pasen por alto controles y de que las pruebas estén desactualizadas. La automatización reduce estos riesgos al agilizar la recopilación y validación de datos, lo que garantiza la precisión y mejora la postura general de cumplimiento.
Las auditorías puntuales tradicionales quedan rápidamente obsoletas. Este caso de uso promueve operaciones de cumplimiento continuo integradas en los flujos de trabajo diarios, lo que permite demostrar la postura en tiempo real y reduce la carga de trabajo que supone la preparación de auditorías periódicas.
