El software IBM Z está redefiniendo la forma en que las empresas utilizan los mainframes, ya que lleva la innovación impulsada por IA a todas las capas de su estrategia de TI.

Acelere el desarrollo de aplicaciones con un IDE con IA y un pipeline CI/CD automatizado, lo que agiliza y facilita la modernización.

Desbloquee conocimientos más profundos mediante la integración abierta y la sincronización de datos para tomar decisiones más inteligentes.

Simplifique las operaciones con una TI optimizada por IA que mejora la resiliencia y maximiza la disponibilidad.

Proteja su empresa con estrategias proactivas de prevención de amenazas y continuidad del negocio que la mantendrán segura y sin interrupciones.

Gracias a nuestro probado proceso de migración y a nuestros expertos dedicados, podrá empezar a disfrutar de los beneficios del software IBM Z de manera rápida y eficiente, impulsando una mayor innovación y aportando un valor empresarial real.