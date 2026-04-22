Las bases de datos de mainframe son esenciales para proporcionar un alto rendimiento y escalabilidad para gestionar grandes volúmenes de datos y transacciones de manera eficiente. Garantiza la fiabilidad y la disponibilidad de las aplicaciones cruciales, la seguridad avanzada para los datos confidenciales, la integración de datos sin fisuras y el sólido soporte para el procesamiento de transacciones a gran escala.

Además, las bases de datos implementadas en mainframes IBM Z ayudan a mantener el cumplimiento normativo con exhaustivos registros de auditoría, lo que resulta vital para la gestión segura, eficiente y fiable de los datos en las grandes empresas.