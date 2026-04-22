Las bases de datos de mainframe son esenciales para proporcionar un alto rendimiento y escalabilidad para gestionar grandes volúmenes de datos y transacciones de manera eficiente. Garantiza la fiabilidad y la disponibilidad de las aplicaciones cruciales, la seguridad avanzada para los datos confidenciales, la integración de datos sin fisuras y el sólido soporte para el procesamiento de transacciones a gran escala.
Además, las bases de datos implementadas en mainframes IBM Z ayudan a mantener el cumplimiento normativo con exhaustivos registros de auditoría, lo que resulta vital para la gestión segura, eficiente y fiable de los datos en las grandes empresas.
Las dos bases de datos principales implementadas en mainframes IBM Z son Db2 for z/OS e IMS. Con Db2 for z/OS, puede definir y manipular sus datos utilizando el lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language o SQL). El software de bases de datos IMS almacena, gestiona y procesa de forma segura sus datos más cruciales con total confianza.
Db2 for z/OS es una base de datos de mainframe empresarial que gestiona los datos empresariales esenciales y da soporte a las aplicaciones empresariales clave de toda una organización. Presta servicio a miles de clientes y millones de usuarios, ofreciendo disponibilidad continua, escalabilidad y una alta seguridad.
En lo que respecta a la modernización de las bases de datos de mainframe, las organizaciones que utilizan IBM Db2 for z/OS pueden seguir varias estrategias para mejorar sus capacidades de bases de datos y alinearse con los requisitos modernos de TI y empresariales.
IBM Db2 AI for z/OS
Mejore el rendimiento operativo y mantenga la salud de su sistema Db2 for z/OS ofreciendo funciones como la optimización de SQL, la evaluación del sistema (aumentada con información sobre el rendimiento) y el control de conexiones distribuidas.
Db2 for z/OS Data Gate y Data Gate on Cloud
Db2 Data Gate sincroniza los datos de Db2 for z/OS para iniciativas de nube híbrida, análisis e IA con un coste y un esfuerzo reducidos. Las aplicaciones pueden acceder a una copia sincronizada y coherente desde el punto de vista transaccional de los datos de Db2 for z/OS alojados en un sistema independiente, compatible con varias plataformas, incluidas las implementaciones en nubes públicas, en las instalaciones y en nubes privadas.
Con Data Gate on Cloud, los valiosos datos empresariales de Db2 for z/OS se pueden llevar a un entorno SaaS de Db2 Warehouse para acceder a ellos directamente o en el lakehouse de watsonx.data a través de un conector Db2 para Presto.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Componente de alto rendimiento estrechamente integrado con Db2 for z/OS que ofrece procesamiento de alta velocidad para consultas complejas de Db2 para admitir cargas de trabajo analíticas e informes cruciales para la empresa.
IBM Db2 Query Management Facility
Gestiona fácilmente los procesos por lotes que deben coexistir y compartir recursos con uno o más sistemas de transacciones en línea CICS. Cree trabajos por lotes que utilicen solicitudes de control para liberar, y posteriormente reasignar, los recursos asociados a las aplicaciones CICS.
Experiencia DevOps de IBM Db2 for z/OS
Se puede instalar y activar una experiencia de gestión de datos independiente sobre Unified Management Server. Esta interfaz gráfica basada en navegador ofrece distintas características para gestionar subsistemas z/OS. El producto basado en roles moderniza la gestión de Db2 for z/OS, lo que permite a los desarrolladores aprovisionar instancias, crear aplicaciones, realizar cambios y enviarlos para su aprobación. Se puede acceder a servicios como la detección y las operaciones a través de IBM Unified Management Server for z/OS, y se puede acceder a todas las características de Db2 DevOps Experience a través de la interfaz de IBM Unified Experience for z/OS.
Mejore el rendimiento de IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas para cada aplicación y bajo demanda.
Gestor de bases de datos de IMS
La plataforma de aplicaciones almacena, gestiona y procesa sus datos más cruciales de forma segura y con total confianza. Con IMS Database VUE, puede gestionar eficientemente el crecimiento con esta solución de servidor de datos IMS del tamaño adecuado que se ofrece con un precio de cargo único.
IMS Enterprise Suite
Admite tecnologías de integración abiertas para permitir el desarrollo de nuevas aplicaciones y ampliar el acceso a las transacciones y los datos de IMS. Proporciona interfaces estándar fáciles de usar, simplifica la generación de metadatos de IMS, facilita el desarrollo de aplicaciones y amplía el acceso a IMS.
IMS Enterprise Suite está disponible para los clientes de IMS sin costo adicional.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Un conjunto integrado de herramientas que permite a su organización gestionar bases de datos IMS con todas las funciones en una única solución. Ofrece funciones que le permiten garantizar que sus bases de datos estén afinadas y operativas, y admite disponibilidad 24x7.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Una herramienta que se utiliza para reorganizar grandes bases de datos IMS de alta disponibilidad y con todas las funciones. Integra varias utilidades de IMS y ofrece funciones para ayudar a mantener las bases de datos afinadas y operativas.
Este paquete de soluciones ayuda a reducir la complejidad operativa y el impacto de la reorganización de bases de datos en los recursos del sistema. La integración con IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS proporciona una interfaz web para tareas de administrador de bases de datos.
IMS Fast Path Solution Pack para z/OS
Una herramienta que proporciona utilidades extensas y fáciles de usar para ayudar a los administradores de bases de datos a analizar, mantener y ajustar las bases de datos IMS Fast Path, incluidas funciones que ayudan a aumentar la disponibilidad del sistema.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Un conjunto de software que ayuda a reducir la complejidad operativa y el impacto de la copia de seguridad y recuperación de bases de datos en los recursos del sistema. Combina un conjunto de productos de IBM que permite la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida (en entornos Parallel Sysplex y no Parallel Sysplex).
IMS Performance Analyzer for z/OS
Esta herramienta de IMS ofrece informes completos sobre el rendimiento de las transacciones y el uso de recursos del sistema para sus sistemas de IMS Database e IMS Transaction Manager. Proporciona detalles sobre el rendimiento del sistema IMS para monitorizar, ajustar, gestionar niveles de servicio, analizar tendencias y planificar la capacidad.
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
Un software de herramientas de supervisión del rendimiento para las cargas de trabajo de IMS, que proporciona un único punto de control en Parallel Sysplex y supervisa las transacciones TCP/IP de IMS Connect. Forma parte de la familia de productos de software OMEGAMON.
IMS Problem Investigator for z/OS
Una herramienta de análisis de registros para todas las tareas de determinación de problemas de IMS. Identifica y resuelve los problemas de forma más rápida y sencilla con una potente ayuda de análisis de problemas para los sistemas IMS Database e IMS Transaction Management.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
Una herramienta integral que comprueba la lógica de los programas de aplicaciones, las interfaces de aplicaciones de IMS, la actividad de teleprocesamiento, los bloques de control de formato 3270 y la actividad de las bases de datos. Simula el comportamiento de las aplicaciones y genera informes que contienen información detallada sobre las transacciones procesadas.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
Una herramienta que mantiene la integridad de los datos de las bases de datos IMS y reduce el tiempo necesario para recuperar las bases de datos de entrada de datos (DEDB) tras un fallo de reinicio de emergencia de IMS.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Una herramienta que proporciona una forma de analizar el rendimiento de la reserva de búferes de la base de datos tanto para los trabajos por lotes IMS como para los subsistemas IMS. Permite la elaboración de informes de análisis estadísticos que ayudan a evaluar las reservas actuales de búferes de la base de datos de trabajos en línea y por lotes de IMS.
IMS Cloning Tool for z/OS
Una herramienta que le facilita la clonación rápida de subsistemas y bases de datos IMS para aumentar la disponibilidad de los datos. Al utilizar la tecnología de copia rápida combinada con la automatización y la reducción de los esfuerzos manuales, la herramienta de clonación IMS ayuda a aumentar la productividad. También puede disminuir significativamente el tiempo de inactividad de la producción en línea y los costes de crear una copia exacta o clonar un subsistema y una base de datos IMS.
IMS Program Restart Facility for z/OS
Una herramienta que automatiza el procesamiento de Checkpoint, Backout y Restart de programas de mensajería IMS Batch y de los programas IMS Batch DLI/DBB. Gestiona el proceso de selección de ID de punto de control identificando el conjunto de datos de registro correcto que se debe utilizar y creando mediante programación el trabajo de reinicio.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
Un servidor de aplicaciones que consolida la información sobre su IMS y Db2 for z/OS en una única interfaz web gráfica e intuitiva. Esta interfaz se utiliza en un cliente para conectarse a diferentes servicios en z/OS. Puede acelerar el análisis de su entorno z/OS y reducir la necesidad de conocimientos avanzados de mainframe.
IBM Common Services Library for z/OS
Un software gratuito que contiene varios componentes y funciones comunes relacionadas con la infraestructura que requieren y comparten determinadas IBM IMS Tools. Comparte estas funciones entre los productos, en lugar de incluir esta funcionalidad por separado.
Utilice herramientas y procesos estandarizados para simplificar y acelerar la innovación de software, ofreciendo una experiencia de desarrollador coherente y más productiva.
Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas DevOps y herramientas de desarrollo modernas que incluyan IA generativa.
Utilice el machine learning para convertir los datos de cada transacción en información en tiempo real.