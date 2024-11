IBM® Z OMEGAMON for CICS ofrece análisis de rendimiento y monitorización de recursos para CICS Transaction Server for z/OS y CICS Transaction Gateway for z/OS. Con espacios de trabajo intuitivos, los operadores y los expertos en el dominio de CICS pueden monitorizar y gestionar las tareas y los recursos de CICS para encontrar y resolver problemas de forma rápida y eficiente.