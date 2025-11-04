IBM Z Application Performance Management Connect

Un conector que proporciona información de rastreo de transacciones desde subsistemas z/OS a soluciones de observabilidad para toda la empresa utilizando OpenTelemetry

IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) genera señales de telemetría de rastreo a partir de transacciones a medida que fluyen a través de varios subsistemas z/OS.

IBM Z APM Connect ayuda a los clientes a conseguir una observabilidad completa de las aplicaciones de extremo a extremo y un aislamiento más rápido de los problemas que pueden afectar a las transacciones cruciales de los clientes, proporcionando señales de telemetría de trazas desde los subsistemas z/OS a las plataformas de observabilidad de toda la empresa mediante el uso de OpenTelemetry.

Beneficios
Logre una visibilidad de la nube al mainframe

Al rastrear el flujo de aplicaciones híbridas que van desde la nube pública hasta el mainframe, puede eliminar las zonas ciegas de IBM Z en su estrategia de observabilidad en toda la empresa.
Capacidades de integración en múltiples plataformas de observabilidad

Al utilizar OpenTelemetry, las señales de telemetría de z/OS se pueden entregar a múltiples plataformas de observabilidad.
Reduzca el tiempo de resolución de problemas de aplicaciones híbridas

Con una visibilidad integral, reduzca la frecuencia y el tiempo dedicados a investigaciones ineficientes de "sala de guerra" identificando y resolviendo más rápidamente los problemas de las aplicaciones.
Características
Amplíe la visibilidad de las plataformas de observabilidad para incluir activos que se ejecutan en z/OS

Las soluciones de observabilidad proporcionan visibilidad, control y automatización de sus aplicaciones de nube híbrida para ayudar a garantizar un rendimiento óptimo y un uso eficiente de los recursos. IBM Z APM Connect proporciona datos de telemetría de rastreo de z/OS a estas herramientas y amplía la visibilidad de las aplicaciones al mainframe, a la vez que optimiza el rendimiento.
Utilice OpenTelemetry para una integración perfecta

OpenTelemetry ha ganado rápidamente popularidad gracias a su misión de ofrecer un marco de observabilidad independiente del proveedor que ayude a generar, procesar y distribuir datos de telemetría. IBM Z APM Connect puede generar y exportar intervalos de seguimiento conformes con el protocolo de telemetría abierta (OTLP) para su introducción en cualquier recopilador de telemetría abierta.
Rastree completamente las transacciones cruciales de los clientes en aplicaciones híbridas

Con el rápido desarrollo de aplicaciones híbridas complejas que abarcan dispositivos móviles, nube pública y entornos locales, se ha vuelto más crucial que nunca disponer de una visión centrada en las aplicaciones que pueda aislar rápidamente los problemas de las aplicaciones que afectan a los clientes y evitar la necesidad de "salas de guerra" ineficaces para clasificar los problemas.
Establecer un puente entre múltiples partes interesadas, incluidas las operaciones de IBM Z

Para muchas organizaciones, la complejidad de las aplicaciones ha llegado tan lejos que ha superado las capacidades de los talentosos equipos de ingeniería y TI. Con múltiples stakeholders implicadas, conseguir que los expertos adecuados participen rápidamente es crucial para mantener las cualidades del servicio. Cuando se dispone de un único panel de vidrio que muestra el rendimiento de la aplicación de extremo a extremo, todo el mundo tiene acceso a información detallada para diagnosticar y corregir problemas cruciales en cuestión de minutos, no de horas o días.
Obtenga contexto de sus subsistemas y entornos cruciales de z/OS

Lo que antes era una caja negra de mainframe se ha transformado en múltiples capas de visibilidad a medida que las transacciones saltan entre los subsistemas z/OS. Con el contexto proporcionado en torno al rendimiento a nivel de transacción, los expertos en la materia pueden contar con información suficiente para tomar medidas con instrucción. Una mejor comunicación significa un tiempo más rápido para recuperarse o evitar problemas.

Vídeo de demostración

Integración de IBM Z APM Connect en AppDynamics ​ Vea un vídeo de demostración sobre la integración entre IBM Z APM Connect y AppDynamics, que muestra cómo el propietario de una aplicación recibe una alerta de que la aplicación que se está gestionando tiene un rendimiento deficiente.
Próximos pasos

Explore IBM Z Application Performance Management Connect. Programe una reunión de 30 minutos sin coste alguno con un representante de IBM Z.

 Explore la documentación del producto
