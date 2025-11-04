Para muchas organizaciones, la complejidad de las aplicaciones ha llegado tan lejos que ha superado las capacidades de los talentosos equipos de ingeniería y TI. Con múltiples stakeholders implicadas, conseguir que los expertos adecuados participen rápidamente es crucial para mantener las cualidades del servicio. Cuando se dispone de un único panel de vidrio que muestra el rendimiento de la aplicación de extremo a extremo, todo el mundo tiene acceso a información detallada para diagnosticar y corregir problemas cruciales en cuestión de minutos, no de horas o días.