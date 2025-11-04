IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) genera señales de telemetría de rastreo a partir de transacciones a medida que fluyen a través de varios subsistemas z/OS.
IBM Z APM Connect ayuda a los clientes a conseguir una observabilidad completa de las aplicaciones de extremo a extremo y un aislamiento más rápido de los problemas que pueden afectar a las transacciones cruciales de los clientes, proporcionando señales de telemetría de trazas desde los subsistemas z/OS a las plataformas de observabilidad de toda la empresa mediante el uso de OpenTelemetry.
Al rastrear el flujo de aplicaciones híbridas que van desde la nube pública hasta el mainframe, puede eliminar las zonas ciegas de IBM Z en su estrategia de observabilidad en toda la empresa.
Al utilizar OpenTelemetry, las señales de telemetría de z/OS se pueden entregar a múltiples plataformas de observabilidad.
Con una visibilidad integral, reduzca la frecuencia y el tiempo dedicados a investigaciones ineficientes de "sala de guerra" identificando y resolviendo más rápidamente los problemas de las aplicaciones.
Las soluciones de observabilidad proporcionan visibilidad, control y automatización de sus aplicaciones de nube híbrida para ayudar a garantizar un rendimiento óptimo y un uso eficiente de los recursos. IBM Z APM Connect proporciona datos de telemetría de rastreo de z/OS a estas herramientas y amplía la visibilidad de las aplicaciones al mainframe, a la vez que optimiza el rendimiento.
OpenTelemetry ha ganado rápidamente popularidad gracias a su misión de ofrecer un marco de observabilidad independiente del proveedor que ayude a generar, procesar y distribuir datos de telemetría. IBM Z APM Connect puede generar y exportar intervalos de seguimiento conformes con el protocolo de telemetría abierta (OTLP) para su introducción en cualquier recopilador de telemetría abierta.
Con el rápido desarrollo de aplicaciones híbridas complejas que abarcan dispositivos móviles, nube pública y entornos locales, se ha vuelto más crucial que nunca disponer de una visión centrada en las aplicaciones que pueda aislar rápidamente los problemas de las aplicaciones que afectan a los clientes y evitar la necesidad de "salas de guerra" ineficaces para clasificar los problemas.
Para muchas organizaciones, la complejidad de las aplicaciones ha llegado tan lejos que ha superado las capacidades de los talentosos equipos de ingeniería y TI. Con múltiples stakeholders implicadas, conseguir que los expertos adecuados participen rápidamente es crucial para mantener las cualidades del servicio. Cuando se dispone de un único panel de vidrio que muestra el rendimiento de la aplicación de extremo a extremo, todo el mundo tiene acceso a información detallada para diagnosticar y corregir problemas cruciales en cuestión de minutos, no de horas o días.
Lo que antes era una caja negra de mainframe se ha transformado en múltiples capas de visibilidad a medida que las transacciones saltan entre los subsistemas z/OS. Con el contexto proporcionado en torno al rendimiento a nivel de transacción, los expertos en la materia pueden contar con información suficiente para tomar medidas con instrucción. Una mejor comunicación significa un tiempo más rápido para recuperarse o evitar problemas.
Explore IBM Z Application Performance Management Connect. Programe una reunión de 30 minutos sin coste alguno con un representante de IBM Z.