La visualización de la tasa global de transacciones y los tiempos de respuesta a la vez le ayuda a acotar el espacio de problemas en caso de que surjan, o a perfilar sus cargas de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver el desglose del tiempo de respuesta en componentes como el tiempo empleado en el sistema de registro (SOR). Visualice los datos de forma tan granular como necesite.