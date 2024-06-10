Gestione el rendimiento de z/OS Connect con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Monitorice y perfile sus llamadas API y servicios back-end en un entorno API moderno
Infografía que combina capturas de pantalla del resumen de uso del solicitante, número de componentes, tiempo de respuesta de las solicitudes y opciones de informe

Las API son la interfaz entre sus recursos z/OS y el mundo exterior. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a sus analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno API de mainframe, y perfilar las solicitudes que llegan a su sistema para la elaboración de informes de gestión y la planificación de recursos esenciales.

 
Beneficios
Optimice su entorno y perfile las solicitudes

Acceda de manera fluida a información crucial, como los impulsores significativos de la demanda, las tasas de API y el tiempo de respuesta, los niveles de servicio y mucho más. Elabore informes y tendencias de las tasas de llamadas a lo largo del tiempo por API, sistema, servidor, servicio, SOR o cualquiera de las demás métricas clave disponibles.
Ahorre tiempo y resuelva los problemas con rapidez

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aplica su conocimiento experto integrado y su inteligencia artificial para extraer automáticamente estos conocimientos y ofrecerlos en una interfaz gráfica intuitiva. Esto elimina la necesidad de esfuerzos de codificación manual que consumen mucho tiempo, mejora en gran medida los conocimientos expertos y agiliza el aprendizaje sobre esta nueva área de la infraestructura z/OS.

Elaboración de informes a nivel empresarial Tiempo de respuesta vs. tasa de transacción Llamada a API para mapeo de servicios Datos del proveedor y del solicitante de la API Detalle del SOR

 

Detalle del solicitante de la API Personalización dinámica de informes Paneles de control compartidos personalizados AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio del Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
Modernización del análisis de rendimiento de z/OS Connect
Este webinar presenta conceptos que le ayudarán a modernizar su análisis de los datos de z/OS Connect y a obtener conocimientos sobre la gestión de servidores, el seguimiento del crecimiento de las API y el análisis de los datos de rendimiento.
Comprensión de las cargas de trabajo de su API que impulsan el uso de los recursos de su sistema
Este blog le permitirá comprender la actividad de la API de z/OS Connect de sus sistemas para ayudarle a gestionar los niveles de servicio y la demanda de recursos del sistema.
Dé el siguiente paso

Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.

