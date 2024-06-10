Las API son la interfaz entre sus recursos z/OS y el mundo exterior. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a sus analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno API de mainframe, y perfilar las solicitudes que llegan a su sistema para la elaboración de informes de gestión y la planificación de recursos esenciales.
Acceda de manera fluida a información crucial, como los impulsores significativos de la demanda, las tasas de API y el tiempo de respuesta, los niveles de servicio y mucho más. Elabore informes y tendencias de las tasas de llamadas a lo largo del tiempo por API, sistema, servidor, servicio, SOR o cualquiera de las demás métricas clave disponibles.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aplica su conocimiento experto integrado y su inteligencia artificial para extraer automáticamente estos conocimientos y ofrecerlos en una interfaz gráfica intuitiva. Esto elimina la necesidad de esfuerzos de codificación manual que consumen mucho tiempo, mejora en gran medida los conocimientos expertos y agiliza el aprendizaje sobre esta nueva área de la infraestructura z/OS.
Su dirección empresarial y técnica necesita ver sus cargas de trabajo en términos significativos. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS cuenta con más de 30 000 informes prediseñados compartibles, paneles de control personalizados, gráficos e informes para ayudar a mejorar la comunicación y la planificación entre la empresa y el departamento de TI.
La visualización de la tasa global de transacciones y los tiempos de respuesta a la vez le ayuda a acotar el espacio de problemas en caso de que surjan, o a perfilar sus cargas de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver el desglose del tiempo de respuesta en componentes como el tiempo empleado en el sistema de registro (SOR). Visualice los datos de forma tan granular como necesite.
Muchas llamadas API invocan un único servicio, pero no siempre es así. Desglosar visualmente desde una API específica hasta los servicios invocados le permite investigar cambios o problemas a nivel de servicio o SOR. Los volúmenes de llamadas, los tiempos de respuesta y los filtros están disponibles a cualquier nivel dentro de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS.
Las API pueden proporcionar acceso a los recursos del mainframe (proveedor), o permitir que las aplicaciones del mainframe soliciten datos desde fuera de la plataforma (solicitante). IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS hace que el análisis y la elaboración de informes para ambos tipos sean intuitivos. Allí donde existen diferencias, como los componentes de tiempo de respuesta de los que se informa, se proporcionan todas las métricas clave.
Una comprensión completa de sus aplicaciones de proveedor de API requiere un conocimiento de los sistemas back-end invocados. Con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, puede asignar servicios al identificador del sistema de registro (SOR) y al recurso del sistema de registro para identificar la región y la transacción invocadas por un servicio concreto.
Al analizar las llamadas a la API que realizan fuera de la plataforma sus aplicaciones de mainframe, necesita saber quién realizó las llamadas, el endpoint, la información sobre la carga útil, los volúmenes de llamadas y los tiempos de respuesta. Con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, todos estos datos están disponibles y, además, pueden presentarse en formatos tabulares o gráficos para adaptarse a sus necesidades.
Obtenga capacidades avanzadas de personalización de informes para un análisis rápido sin programación ni pasos complicados, para que pueda ver los datos relevantes que necesita. Las intuitivas opciones de personalización incluyen el tipo de informe, el nivel de resumen, el filtrado y las comparaciones de intervalos.
Los paneles de control personalizables recopilan y muestran de un vistazo vistas en directo de cualquier conjunto de métricas de su interés. Cuando se comparten, promueven la colaboración y proporcionan una verdad común para toda una organización. Puede ampliar cualquier informe y utilizar las capacidades de desglose para profundizar en el análisis de las métricas que necesite.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.