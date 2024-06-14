Gestione el rendimiento de WebSphere con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Monitorice el rendimiento y la disponibilidad de WebSphere Application Server (WAS) con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno WebSphere Application Server de forma más eficaz y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure su entorno de forma óptima.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva los problemas con rapidez

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con la información de registro de transacciones de WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 subtipo 9), por lo que podrá realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las transacciones y del consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de transacción sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza del mismo, incluido el consumo de procesador, los bytes transferidos y los tiempos de respuesta.

Elaboración de informes a nivel empresarial Tasas de transacción por celda Tasas de transacción por clúster Tiempo de respuesta en comparación con la tasa de transacción Tiempo de respuesta y tasa de transacción para un URI específico

 

Uso de CPU y zIIP Comparación por fecha Resumen de transacciones AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento experto de z/OS en detalle para generar automáticamente cientos de conocimientos y mejorar drásticamente la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
Resolución de problemas de uso elevado de CPU y zIIP en WebSphere Application Server
Este vídeo demuestra el análisis del uso del procesador WebSphere, la identificación de un uso elevado de la CPU y la optimización de la descarga zIIP. Explore los informes predefinidos, los desgloses y las características para analizar y compartir de forma eficiente.
Monitorización de transacciones de WebSphere
Aprenda a solucionar problemas de transacciones de WebSphere Application Server (WAS) con registros SMF 120 subtipo 9. Realice un seguimiento de los patrones de carga de trabajo, lleve a cabo una planificación de la capacidad y aísle los problemas con informes predefinidos y capacidades de desglose.
Monitorice los volúmenes de datos de WebSphere
Este vídeo introduce el tema de los informes de transacciones basados en el registro SMF 120 subtipo 9, concretamente en términos de volumen de datos por solicitud/respuesta.
Conozca su carga de trabajo WebSphere for z/OS
Vea cómo extraer conocimientos de los tipos de registro SMF 115 y SMF 116 y optimizar las configuraciones.
Dé el siguiente paso

Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para ayudarle.

