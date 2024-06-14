La visualización de la tasa global de transacciones y los tiempos de respuesta en la misma vista le permite acotar el espacio de problemas en caso de que surjan, o perfilar sus cargas de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver el desglose del tiempo de respuesta en componentes como el retraso del tiempo de despacho en los picos amarillos. Visualice los datos con la granularidad que necesite.