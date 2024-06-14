IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno WebSphere Application Server de forma más eficaz y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure su entorno de forma óptima.
Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con la información de registro de transacciones de WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 subtipo 9), por lo que podrá realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las transacciones y del consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de transacción sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza del mismo, incluido el consumo de procesador, los bytes transferidos y los tiempos de respuesta.
Tanto la dirección empresarial como la técnica necesitan ver sus cargas de trabajo en términos significativos, y una imagen vale más que mil palabras. Comparta gráficos y paneles de control de consumo de CPU y tasas de transacción de diferentes cargas de trabajo de aplicaciones WebSphere a lo largo del tiempo para facilitar la comunicación y la planificación entre la empresa y el departamento de TI.
La comprensión del comportamiento típico de sus aplicaciones le ayuda a reconocer cuándo se producen cambios que podrían dar lugar a problemas. La elaboración de perfiles de sus cargas de trabajo a lo largo del tiempo le ayuda a determinar si los cambios son tendencias típicas a lo largo de varios días, semanas o meses.
Navegue desde una vista general hasta los detalles granulares con capacidades de desglose con un solo clic. Este gráfico es un informe predefinido que muestra la misma tasa global de transacciones desglosada por clúster. Los gráficos predefinidos están disponibles para ver hasta los niveles de granularidad de nodo, sirviente, servidor, clase de transacción, tipo de solicitud o URI.
La visualización de la tasa global de transacciones y los tiempos de respuesta en la misma vista le permite acotar el espacio de problemas en caso de que surjan, o perfilar sus cargas de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver el desglose del tiempo de respuesta en componentes como el retraso del tiempo de despacho en los picos amarillos. Visualice los datos con la granularidad que necesite.
Cuando se producen problemas con una aplicación, necesita datos específicos de esta que le ayuden a solucionar el incidente. En WebSphere, eso significa datos a nivel de URI. Este gráfico muestra un URI específico que experimenta la mayor parte del retraso en el tiempo de despacho, debido a varios "clics" para desglosar los datos del entorno general de WebSphere.
La visualización del tiempo de CPU de uso general y del tiempo zIIP para una celda específica proporciona valiosos conocimientos para los esfuerzos de optimización de recursos y el análisis de problemas, facilitando la toma de decisiones informadas y mejorando el rendimiento del sistema. También puede ver cualquier tiempo empleado en un CP que fuera apto para zIIP. Visualice los datos con la granularidad que necesite.
Comprenda el impacto de los cambios planificados y no planificados con una función de comparación integrada e intuitiva. Este ejemplo muestra los MB de datos que se envían o reciben por cada celda, comparando un día con otro. Si realiza un cambio en una aplicación y espera menos transmisión de datos para la celda D4, puede verificar y cuantificar el beneficio o investigarlo.
Cambie de vistas de gráficos a vistas tabulares y digiera los datos de forma más relevante para su tarea inmediata. Este informe predefinido y personalizable con métricas de transacciones clave por clase de transacción muestra con más detalles las métricas clave de tiempo de CPU, tasas de transacción y tiempos de respuesta.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para ayudarle.