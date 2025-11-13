Gestione los gestores de colas y la actividad de MQ con IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus configuraciones y actividad de z/OS MQ de forma más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva la salud de sus gestores de colas.
Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision proporciona una forma eficaz de enfocar su análisis y generar informes interactivos. Puede utilizar desgloses en función del contexto para facilitar un acceso rápido y específico a los datos de MQ para gestionar, ajustar y optimizar su entorno.
El rendimiento con capacidad de respuesta de MQ depende de los datos que haya en la memoria, por lo que la gestión del grupo de búferes es importante. IBM Z IntelliMagic Vision evalúa automáticamente cada grupo de búferes de cada gestor de colas para identificar las áreas que deben investigarse y las presenta en rojo, amarillo o verde. Las capacidades de desglose facilitan un análisis más detallado.
La visualización del número de solicitudes por tipo de comando MQ puede ser útil para identificar una línea de base de la carga de trabajo, así como para indicar cualquier cambio significativo en la carga de trabajo. La visibilidad de estos datos puede mostrar el volumen de solicitudes de mensajes PUT a las colas, qué gestores de colas tienen más actividad, el perfil de la hora del día, etc.
Las vistas de las utilizaciones del grupo de búferes a lo largo del tiempo pueden indicar cuándo estos valores se acercan a los umbrales que requieren la retirada automatizada a disco.
Una infraestructura de registros de MQ con un buen rendimiento es esencial para respaldar la recuperación y el retroceso (impulsados en gran medida por los mensajes persistentes) sin afectar al rendimiento en curso. Las métricas de Log Manager pueden mostrar el volumen de datos que se registran y ayudar a identificar cualquier cuello de botella en el procesamiento de registros.
Los datos contables de MQ proporcionan métricas de actividad detalladas a muchos niveles, que resultan muy valiosas para los especialistas en rendimiento a la hora de investigar los problemas de las aplicaciones y llevar a cabo el ajuste del rendimiento. Este ejemplo de tasas de comandos por nombre de cola muestra las distribuciones entre varios tipos de colas.
Otro nivel de detalle que se encuentra en los datos contables de MQ es el tipo de trabajo que llama a MQ ("tipo de conexión"). En este ejemplo, los dos controladores principales de la CPU de MQ son el trabajo que llega de CICS y los iniciadores de canal.
Otros tipos de análisis pueden centrarse en métricas como la CPU y los tiempos transcurridos por llamada. Aunque las cifras absolutas son pequeñas, esta visión indica que el tiempo de CPU por llamada MQGET para el trabajo que llega de IMS es aproximadamente el doble que el de otros tipos de trabajo.
La capacidad de personalizar los informes para combinar múltiples variables y analizar posibles correlaciones puede ayudar en gran medida al análisis, como en este ejemplo. En muchas de las soluciones actuales que se basan en catálogos de informes estáticos, este análisis requiere el esfuerzo de codificación para desarrollar un nuevo informe.
Incluso con volúmenes masivos de datos contables MQ, la navegación dinámica y las capacidades de desglose en función del contexto le permiten centrarse en un subconjunto específico de datos. En este ejemplo, se desglosa el trabajo originado en CICS y luego por ID de transacción CICS, se perfila la longitud de los mensajes "PUT" por transacción.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.