Gestione el rendimiento de MQ for z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision

Gestione los gestores de colas y la actividad de MQ con IBM Z IntelliMagic Vision
Infografía que muestra la conexión entre los datos de comandos MQ, los datos MQPUT y el estado del grupo de búferes

 

IBM Z IntelliMagic Vision permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus configuraciones y actividad de z/OS MQ de forma más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva la salud de sus gestores de colas.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva los problemas con rapidez

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision proporciona una forma eficaz de enfocar su análisis y generar informes interactivos. Puede utilizar desgloses en función del contexto para facilitar un acceso rápido y específico a los datos de MQ para gestionar, ajustar y optimizar su entorno.

Evaluaciones de estado automáticas para el gestor de colas Perfil de las cargas de trabajo del gestor de colas Utilización del grupo de búferes Infraestructura de registros de MQ Ver la actividad por nombre de cola

 

CPU por controladores de carga de trabajo CPU por llamada de MQ Compare y correlacione múltiples métricas Aislar los perfiles de longitud de los mensajes por transacciones de CICS AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos
Visualice el análisis del panel de control para el rendimiento del sistema, en el que se revelan las correlaciones entre métricas como el uso de la CPU, el trabajo por lotes, el rendimiento del grupo de búferes y mucho más.
Optimización del rendimiento de MQ con SMF Data Insights
Conozca las buenas prácticas para mejorar su análisis de datos estadísticos (SMF 115) y contables (SMF 116) de MQ, y aborde desafíos como los volúmenes de datos y las herramientas aisladas para desbloquear todo el potencial de las perspectivas de MQ.
Obtención de perspectivas a partir de datos estadísticos de SMF 115 MQ
Optimice el rendimiento de MQ analizando los datos SMF 115/116, monitorizando pools de búfer y utilizando IBM Z IntelliMagic Vision para obtener perspectivas proactivas.
Aumente el valor que obtiene de los datos de MQ de SMF mediante un enfoque modernizado
Explore la modernización del análisis de datos de MQ de SMF para obtener mejores conocimientos. Descubra interfaces intuitivas y desgloses dinámicos de los datos estadísticos y contables de MQ, que mejoran la resolución de problemas con evaluaciones de estado clasificadas y análisis interactivos.
Uso de zHyperWrite para mejorar el rendimiento en el registro de MQ
zHyperWrite mejora el rendimiento del registro de MQ al acelerar la duplicación y reducir a la mitad los tiempos de respuesta, lo que se traduce en una mejora del 54 % en un entorno MQ de gran tamaño.
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