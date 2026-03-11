Monitorice y perfile las solicitudes de Liberty en z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision
Acceda a información crítica, como los principales impulsores de la demanda, la CPU y el volumen de solicitudes. Haga un perfil de solicitudes y navegue fácilmente por su entorno Liberty en una vista única con todo su entorno z/OS completo.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision es compatible con los registros de solicitud de WebSphere Liberty para z/OS (SMF 120 subtipo 11), por lo que puede realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las solicitudes y del consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de solicitud sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza del trabajo, incluido el consumo del procesador, los bytes devueltos y los tiempos de respuesta.
Estos datos de peticiones HTTP pueden ser una rica fuente de conocimiento sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y los desgloses contextuales permiten a los analistas centrar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar información valiosa a partir de métricas de tiempo y actividad con el fin de optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de Liberty.
Los desgloses en directo y sensibles al contexto de los datos de Liberty aceleran la identificación y la resolución de problemas y eliminan la necesidad de codificación de informes personalizados. En este ejemplo, el análisis detallado de un URI específico muestra que los picos de tiempo de respuesta son independientes de las tasas de solicitudes y del tiempo de CPU consumido.
Los informes de la interfaz en directo pueden personalizarse fácilmente a través de un diálogo interactivo para visualizar los datos que desea ver de la forma en que desea verlos; este ejemplo muestra la interfaz de edición de informes con una vista de muestra del uso de GCP y zIIP por nombre de trabajo del servidor. Las variables personalizables incluyen el tipo de visualización del informe, la fuente de datos, las variables, las condiciones, los valores de los ejes x e y y mucho más.
Comprender el comportamiento típico de sus aplicaciones le ayuda a reconocer cuándo se producen cambios que podrían provocar problemas. La elaboración de perfiles de sus cargas de trabajo a lo largo del tiempo le ayuda a determinar si los cambios son tendencias típicas a lo largo de varios días, semanas o meses. Hay gráficos y tablas predefinidos disponibles para ver los datos de las solicitudes resumidos por sistema, servidor, clase de transacción, usuario o niveles de granularidad de URI.
Ver la tasa general de solicitudes y los tiempos de respuesta en la misma vista le permite reducir el espacio de problemas en caso de problemas, o perfilar sus cargas de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver cuánto del tiempo de respuesta es tiempo de CPU. Visualice los datos con la granularidad que necesite.
Ver el tiempo consumido por la CPU de propósito general (GCP) y el tiempo zIIP proporciona información valiosa para los esfuerzos de optimización de recursos y el análisis de problemas, lo que facilita la toma de decisiones informadas y mejora el rendimiento del sistema. Si tiene definidas clases de transacciones WLM, también puede ver el tiempo GCP y zIIP para el enclave, ya que las solicitudes invocan recursos en otros subsistemas (por ejemplo, Db2). Vea los datos con el nivel de detalle que necesite.
Cambie de vistas de gráficos a vistas tabulares y resuma los datos de la forma que resulte más relevante para la tarea inmediata que tenga entre manos. Este informe predefinido y personalizable con métricas clave de transacciones por URI muestra las métricas clave de tiempo de CPU, tasas de transacciones y tiempos de respuesta, con más detalles, como la ratio de tiempo de respuesta del enclave, que le ayuda a ver si se están cumpliendo los objetivos de WLM.
Los informes predefinidos para la detección de cambios pueden ayudarle a reconocer cuándo se producen cambios estadísticamente significativos en sus métricas clave, como las tasas de solicitudes, los tiempos de respuesta o el consumo de CPU. Los desgloses le permiten ver los patrones de uso previos al cambio. El siguiente informe muestra los cambios a nivel de URI. También se incluyen informes para los niveles de granularidad del sistema, el servidor, la clase de transacción y el usuario.
