IBM Z IntelliMagic Vision es compatible con los registros de solicitud de WebSphere Liberty para z/OS (SMF 120 subtipo 11), por lo que puede realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las solicitudes y del consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de solicitud sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza del trabajo, incluido el consumo del procesador, los bytes devueltos y los tiempos de respuesta.

Estos datos de peticiones HTTP pueden ser una rica fuente de conocimiento sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y los desgloses contextuales permiten a los analistas centrar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar información valiosa a partir de métricas de tiempo y actividad con el fin de optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de Liberty.