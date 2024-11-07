Gestione el rendimiento de IMS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitorice y describa las transacciones y el rendimiento de IMS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS proporciona una gran visibilidad de las cargas de trabajo de transacciones IMS PA y FA, lo que permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar de forma eficaz dichas cargas de trabajo.
Beneficios
Optimice su entorno y perfile las solicitudes

Acceda a información crucial, como los principales impulsores de la demanda, la CPU y el volumen de transacciones. Haga un perfil de solicitudes y navegue fácilmente por su entorno IMS en una vista única con todo su entorno z/OS completo.
Ahorre tiempo y resuelva los problemas con rapidez

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con las métricas de transacciones IMS capturadas en los registros (tipo de registro x'CA01') de resumen ("índice de transacciones") de IMS Performance Analyzer (IMS PA) o en los registros (tipo de registro x'FA') de transacciones de BMC AMI Ops Monitor for IMS. Estos datos de transacciones pueden constituir una valiosa fuente de conocimientos sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y la navegación jerárquica basada en el contexto permiten a los analistas centrar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar conocimientos a partir de métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de transacciones IMS.

Desglose sencillo de los datos en tiempo real Descubra los desequilibrios entre subsistemas Personalización perfecta de informes Miles de informes prediseñados Cree y comparta paneles de control personalizados Visibilidad integrada en z/OS
Principales transacciones por CPU Principales transacciones por volumen de transacciones Vista de CPU por transacción Componentes de tiempo por código de transacción Visualice las métricas de actividad de IMS AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos Total economic impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento experto de z/OS en detalle para generar automáticamente cientos de conocimientos y mejorar drásticamente la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Optimizar la gestión del rendimiento de las transacciones IMS
Con este seminario web, que cubre los últimos avances en la gestión del rendimiento de las transacciones IMS, podrá mantenerse a la vanguardia en el panorama en constante evolución de los análisis IMS.
Dé el siguiente paso

Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.

