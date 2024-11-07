IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS proporciona una gran visibilidad de las cargas de trabajo de transacciones IMS PA y FA, lo que permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar de forma eficaz dichas cargas de trabajo.
Acceda a información crucial, como los principales impulsores de la demanda, la CPU y el volumen de transacciones. Haga un perfil de solicitudes y navegue fácilmente por su entorno IMS en una vista única con todo su entorno z/OS completo.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con las métricas de transacciones IMS capturadas en los registros (tipo de registro x'CA01') de resumen ("índice de transacciones") de IMS Performance Analyzer (IMS PA) o en los registros (tipo de registro x'FA') de transacciones de BMC AMI Ops Monitor for IMS. Estos datos de transacciones pueden constituir una valiosa fuente de conocimientos sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y la navegación jerárquica basada en el contexto permiten a los analistas centrar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar conocimientos a partir de métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de transacciones IMS.
La navegación jerárquica en directo basada en el contexto de los datos IMS acelera la identificación y resolución de problemas y elimina la necesidad de codificar informes personalizados. En este ejemplo, el análisis de navegación jerárquica por tipo de región identifica que casi todo el trabajo de CICS con DBCTL se ejecuta en uno de los seis subsistemas IMS.
Con cientos de informes IMS prediseñados y una fácil personalización de los informes a través de la GUI, detectar desequilibrios o configuraciones erróneas nunca ha sido tan fácil. En este ejemplo, una vista de alto nivel de la CPU por ID IMS identifica un desequilibrio de la carga de trabajo en los subsistemas IMS.
Los informes de la interfaz en directo pueden personalizarse fácilmente a través de un diálogo interactivo para visualizar los datos que desea ver de la forma en que desea verlos; este ejemplo muestra la interfaz de edición de informes con una vista de muestra del uso de la CPU por nombre de programa. Las variables personalizables incluyen el tipo de visualización del informe, la fuente de datos, las variables, las condiciones, los valores de los ejes x e y y mucho más.
IBM Z IntelliMagic Vision proporciona informes detallados prediseñados de interfaz en directo sobre todas las métricas IMS clave, así como muchas otras métricas IMS, incluida la actividad de llamadas a la base de datos por transacción. Este ejemplo muestra el nivel de resumen por categoría de llamada para las transacciones más importantes.
Los paneles de control personalizados permiten a los usuarios recopilar y agrupar cualquier número de informes en tiempo real en una vista única para respaldar sus requisitos de análisis exclusivos. Al presentar las asignaciones de códigos de transacción en clases de transacción, este panel de control en particular muestra que la clase 0 se utiliza para muchos códigos de transacción distintos y muestra varias transacciones de gran volumen que se asignan a clases de transacción distintas.
Disfrute de una única interfaz compartida para toda su infraestructura z/OS completa para mejorar la colaboración entre equipos y agilizar la resolución de problemas. Este ejemplo muestra un panel de control personalizado con vistas de la actividad de la CPU y del tiempo transcurrido dentro de Db2 para el trabajo impulsado por los BMP y MPR de IMS orientados por nombre de correlación o nombre de plan.
Esta vista de alto nivel de las principales transacciones que consumen CPU es importante para el conocimiento de la situación y es un punto de partida habitual para un análisis más detallado.
El conocimiento de las transacciones de elevado volumen es valioso, ya que los retrasos en el tiempo de respuesta pueden generar rápidamente un problema de servicio. También es un punto de partida habitual para un análisis más detallado.
El conocimiento inmediato de los aumentos significativos de la CPU por transacción para las transacciones de elevado volumen es importante cuando se busca optimizar la eficiencia.
Cuando se combinan las vistas de alto nivel de los componentes de tiempo por código de transacción, las vistas de interés pueden seleccionarse para su exploración con otros niveles de detalle (estos varían en función de la fuente de datos de entrada).
Los datos de las transacciones IMS también incluyen muchas métricas de actividad, entre ellas las vistas de las llamadas a la base de datos. Se trata de una vista por tipo específico de llamada a la base de datos DL/I para una transacción seleccionada.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.