IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con las métricas de transacciones IMS capturadas en los registros (tipo de registro x'CA01') de resumen ("índice de transacciones") de IMS Performance Analyzer (IMS PA) o en los registros (tipo de registro x'FA') de transacciones de BMC AMI Ops Monitor for IMS. Estos datos de transacciones pueden constituir una valiosa fuente de conocimientos sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y la navegación jerárquica basada en el contexto permiten a los analistas centrar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar conocimientos a partir de métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de transacciones IMS.