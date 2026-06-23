IBM Z Cyber Vault

Ciberresiliencia inteligente para IBM Z

Lea el resumen de la solución Lea el Redbook
Persona de pie en una plataforma con escaleras, mirando llaves azules flotantes sobre un fondo azul degradado.

Visión general

Proteja sus sistemas empresariales de misión crítica

IBM Z Cyber Vault ayuda a las empresas a proteger sus sistemas empresariales más críticos proporcionando un marco inteligente de ciberresiliencia creado para escenarios de amenazas modernos. Con copias de seguridad inmutables basadas en políticas, validación automatizada y detección integrada de amenazas, permite la identificación temprana de eventos cibernéticos y preserva puntos de recuperación limpios y confiables. Al combinar la protección asistida por IA con las capacidades de recuperación aislada y restauración rápida, las organizaciones pueden minimizar el impacto de una vulneración de datos o un ciberataque mientras mantienen en funcionamiento las operaciones de misión crítica.
Integridad de los datos

Protege su empresa con copias inmutables y aisladas físicamente, además de una validación proactiva que detecta los daños antes de que afecten al entorno de producción; está diseñado para ayudar a garantizar puntos de recuperación limpios y fiables.
Continuidad del negocio

Minimice el tiempo de inactividad y mantenga las operaciones empresariales durante los ciberincidentes. Esto es posible gracias al análisis forense y a las opciones de recuperación selectiva o completa, que están diseñadas para restablecer los sistemas rápidamente sin afectar a la producción.
Detección de amenazas

Identifique los ciberincidentes de forma temprana gracias a la detección de amenazas integrada con IA que se ejecuta en el entorno de producción y active medidas de protección basadas en políticas. Diseñado para permitir una contención más rápida, mantener limpios los puntos de recuperación y cambiar la recuperación de reactiva a proactiva.

Características

Diseñado para las necesidades modernas de ciberrecuperación

Ilustración isométrica de personas de pie y caminando sobre plataformas azules apiladas conectadas por escaleras blancas, con capas translúcidas flotantes.
Validación de datos en varios niveles

Valida los puntos de recuperación en la infraestructura, las estructuras de datos y el contenido de las aplicaciones en un entorno IBM Z aislado. Utiliza GDPS LCP Manager y DS8000 Safeguarded Copy para garantizar copias limpias y coherentes con las aplicaciones antes de la recuperación.
Ilustración de ciberamenazas en IU híbridas
Análisis forense y recuperación quirúrgica

Inicia una réplica aislada para investigar la causa raíz y realizar una restauración específica. Realiza una recuperación selectiva de conjuntos de datos concretos o una reversión completa en caso de catástrofe mediante scripts GDPS automatizados y copias de seguridad inmutables.
Ilustración plana del Threat Intelligence Index que representa una superficie de ataque y su respuesta.
Réplica aislada físicamente para pruebas de seguridad

Crea una réplica aislada, ya sea física o lógica, del entorno de producción para realizar pruebas de penetración y ejercicios de "equipo rojo" de forma segura. Aprovecha el aislamiento de particiones de IBM Z (con clasificación EAL5) y la segmentación de la red para evitar cualquier impacto en los sistemas en funcionamiento.

Casos de uso

Diseñado para escenarios reales

Icono de banca financiera
Icono del gobierno

Servicios bancarios y financieros

Proteja los sistemas bancarios y de pago centrales con copias protegidas inmutables y validación automatizada. Investigue la corrupción en un entorno aislado de IBM Z y realice una recuperación quirúrgica de las tablas de Db2 o una reversión completa para cumplir con la normativa y minimizar el tiempo de inactividad.

Organismos públicos y grandes empresas

Proteja los servicios a los ciudadanos y las cargas de trabajo de misión crítica con réplicas aisladas y validación multinivel. Realice análisis forenses fuera de producción y, a continuación, restaure solo los conjuntos de datos afectados o entornos completos mediante la automatización de GDPS y el almacenamiento en cinta sin conexión.

Recursos

Centro de recursos de productos

IBM DS8000 Storage

Proporciona la tecnología de copia protegida que sustenta las copias de seguridad inmutables y puntuales de IBM Z Cyber Vault. Permite crear hasta 500 copias a prueba de fallos por volumen, lo que constituye la base para la recuperación en un entorno aislado.
IBM z17

IBM z17 proporciona el entorno LPAR seguro y aislado y la partición con clasificación EAL5 que permite la arquitectura aislada, el análisis forense y las capacidades de recuperación rápida de Cyber Vault.

IBM GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex)

Orquesta las operaciones de Cyber Vault, incluidos los flujos de trabajo de captura, validación y recuperación. El GDPS LCP Manager automatiza el análisis forense y los pasos de recuperación, ya sea de forma selectiva o total.
IBM Z Backup Resiliency (IZBR)

Oferta de software estratégico clave para Cyber Vault que no solo permite realizar una comprobación del estado de las copias de seguridad, sino que también proporciona toda la información y las herramientas necesarias para el análisis forense y las recuperaciones precisas.
IBM Threat Detection for z/OS

Diseñado para reforzar la posición de seguridad general de una empresa, IBM TDz es una herramienta de software de IA que puede ayudar a los clientes a cumplir con las regulaciones emergentes, como la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA).
Db2 Recovery Expert Pro

Db2 Recovery Expert es una solución de copia de seguridad y recuperación que tiene en cuenta el almacenamiento y que integra las funciones de replicación rápida del procesador de almacenamiento con las operaciones de copia de seguridad y recuperación de Db2. Además, ahora puede minimizar la pérdida de datos en Db2 for z/OS mediante la recuperación a un punto en el tiempo entre copias de seguridad protegidas.
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