Ciberresiliencia inteligente para IBM Z
Proteja sus sistemas empresariales de misión crítica
IBM Z Cyber Vault ayuda a las empresas a proteger sus sistemas empresariales más críticos proporcionando un marco inteligente de ciberresiliencia creado para escenarios de amenazas modernos. Con copias de seguridad inmutables basadas en políticas, validación automatizada y detección integrada de amenazas, permite la identificación temprana de eventos cibernéticos y preserva puntos de recuperación limpios y confiables. Al combinar la protección asistida por IA con las capacidades de recuperación aislada y restauración rápida, las organizaciones pueden minimizar el impacto de una vulneración de datos o un ciberataque mientras mantienen en funcionamiento las operaciones de misión crítica.
Protege su empresa con copias inmutables y aisladas físicamente, además de una validación proactiva que detecta los daños antes de que afecten al entorno de producción; está diseñado para ayudar a garantizar puntos de recuperación limpios y fiables.
Minimice el tiempo de inactividad y mantenga las operaciones empresariales durante los ciberincidentes. Esto es posible gracias al análisis forense y a las opciones de recuperación selectiva o completa, que están diseñadas para restablecer los sistemas rápidamente sin afectar a la producción.
Identifique los ciberincidentes de forma temprana gracias a la detección de amenazas integrada con IA que se ejecuta en el entorno de producción y active medidas de protección basadas en políticas. Diseñado para permitir una contención más rápida, mantener limpios los puntos de recuperación y cambiar la recuperación de reactiva a proactiva.
Diseñado para las necesidades modernas de ciberrecuperación
Valida los puntos de recuperación en la infraestructura, las estructuras de datos y el contenido de las aplicaciones en un entorno IBM Z aislado. Utiliza GDPS LCP Manager y DS8000 Safeguarded Copy para garantizar copias limpias y coherentes con las aplicaciones antes de la recuperación.
Inicia una réplica aislada para investigar la causa raíz y realizar una restauración específica. Realiza una recuperación selectiva de conjuntos de datos concretos o una reversión completa en caso de catástrofe mediante scripts GDPS automatizados y copias de seguridad inmutables.
Crea una réplica aislada, ya sea física o lógica, del entorno de producción para realizar pruebas de penetración y ejercicios de "equipo rojo" de forma segura. Aprovecha el aislamiento de particiones de IBM Z (con clasificación EAL5) y la segmentación de la red para evitar cualquier impacto en los sistemas en funcionamiento.
Diseñado para escenarios reales
Proteja los sistemas bancarios y de pago centrales con copias protegidas inmutables y validación automatizada. Investigue la corrupción en un entorno aislado de IBM Z y realice una recuperación quirúrgica de las tablas de Db2 o una reversión completa para cumplir con la normativa y minimizar el tiempo de inactividad.
Proteja los servicios a los ciudadanos y las cargas de trabajo de misión crítica con réplicas aisladas y validación multinivel. Realice análisis forenses fuera de producción y, a continuación, restaure solo los conjuntos de datos afectados o entornos completos mediante la automatización de GDPS y el almacenamiento en cinta sin conexión.
Centro de recursos de productos
Proporciona la tecnología de copia protegida que sustenta las copias de seguridad inmutables y puntuales de IBM Z Cyber Vault. Permite crear hasta 500 copias a prueba de fallos por volumen, lo que constituye la base para la recuperación en un entorno aislado.
IBM z17 proporciona el entorno LPAR seguro y aislado y la partición con clasificación EAL5 que permite la arquitectura aislada, el análisis forense y las capacidades de recuperación rápida de Cyber Vault.
Orquesta las operaciones de Cyber Vault, incluidos los flujos de trabajo de captura, validación y recuperación. El GDPS LCP Manager automatiza el análisis forense y los pasos de recuperación, ya sea de forma selectiva o total.
Oferta de software estratégico clave para Cyber Vault que no solo permite realizar una comprobación del estado de las copias de seguridad, sino que también proporciona toda la información y las herramientas necesarias para el análisis forense y las recuperaciones precisas.
Diseñado para reforzar la posición de seguridad general de una empresa, IBM TDz es una herramienta de software de IA que puede ayudar a los clientes a cumplir con las regulaciones emergentes, como la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA).
Db2 Recovery Expert es una solución de copia de seguridad y recuperación que tiene en cuenta el almacenamiento y que integra las funciones de replicación rápida del procesador de almacenamiento con las operaciones de copia de seguridad y recuperación de Db2. Además, ahora puede minimizar la pérdida de datos en Db2 for z/OS mediante la recuperación a un punto en el tiempo entre copias de seguridad protegidas.
Soluciones de software de seguridad y resiliencia para mainframe que ofrecen una protección integral.
Habilite características de seguridad avanzadas líderes del sector en su sistema mainframe IBM.
Proteja los datos confidenciales frente a las futuras amenazas de la computación cuántica.