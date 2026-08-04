IBM® webMethods Integration Flow Pilot

Desarrollo de integración asistido por IA a escala sin sacrificar el gobierno
Cree integraciones con la IA en la que confía
Flow Pilot incorpora el desarrollo asistido por IA a los flujos de trabajo que los equipos de integración ya utilizan, lo que ayuda a los equipos a crear y mantener webMethods Flow Services con mayor rapidez.
Utilice IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se ajusten a la estrategia y a las políticas de seguridad y gobierno de su organización, sin quedar limitado a la experiencia nativa de un único proveedor.
Entrega de integración gobernada con IA
Trabaje con IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se alineen con la estrategia de IA, la seguridad y las políticas de gobierno de su organización.
Utilice instrucciones en lenguaje natural para crear y mejorar webMethods Flow Services, lo que ayuda a los desarrolladores a pasar más rápidamente de la idea de integración a su implementación.
Utilice Flow Script para hacer que la lógica de integración sea más legible, amigable para el control de versiones y más fácil de revisar, comparar y mantener.
Incluya una guía sobre nombres, información de registro, gestión de errores y patrones reutilizables en las primeras etapas del flujo de trabajo de desarrollo para mejorar la coherencia entre los equipos.
Cree documentación, descripciones de parámetros, diagramas de flujo y escenarios de prueba directamente desde la lógica de integración para reducir el esfuerzo manual.
Convierta la demanda de integración en entrega
Ayude a los desarrolladores a crear y mejorar Flow Services más rápido con autoría asistida por IA en flujos de trabajo de desarrollo familiares.
Mejore la creación y el mantenimiento de los Flow Services existentes sin interrumpir las inversiones actuales en Integration Server.
Ayude a arquitectos y líderes de COE a impulsar prácticas de desarrollo coherentes entre equipos, proyectos y patrones de integración reutilizables.
Mantenga la documentación y los activos de prueba más cerca de la lógica de integración real, reduciendo el esfuerzo manual y el material de apoyo obsoleto.
Incorpore la IA a la integración y, al mismo tiempo, mantenga las prácticas, los estándares y los controles de revisión en todo el desarrollo de Flow Service.