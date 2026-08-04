IBM® webMethods Integration Flow Pilot

Desarrollo de integración asistido por IA a escala sin sacrificar el gobierno

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Ilustración 3D abstracta con bloques redondeados azules, blancos y amarillos apilados conectados por caminos fluidos en forma de cinta

Visión general

Cree integraciones con la IA en la que confía

Flow Pilot incorpora el desarrollo asistido por IA a los flujos de trabajo que los equipos de integración ya utilizan, lo que ayuda a los equipos a crear y mantener webMethods Flow Services con mayor rapidez.

Utilice IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se ajusten a la estrategia y a las políticas de seguridad y gobierno de su organización, sin quedar limitado a la experiencia nativa de un único proveedor.

Características

Entrega de integración gobernada con IA

Trabaje con IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se alineen con la estrategia de IA, la seguridad y las políticas de gobierno de su organización.

Ilustración que representa la estrategia, la seguridad y el gobierno de la IA con IBM webMethods Flow Pilot

Utilice instrucciones en lenguaje natural para crear y mejorar webMethods Flow Services, lo que ayuda a los desarrolladores a pasar más rápidamente de la idea de integración a su implementación.

Ilustración que representa webMethods Flow Services

Utilice Flow Script para hacer que la lógica de integración sea más legible, amigable para el control de versiones y más fácil de revisar, comparar y mantener.

Una red de bloques modulares apilados conectados por líneas finas que representan la lógica de integración con Flow Script

Incluya una guía sobre nombres, información de registro, gestión de errores y patrones reutilizables en las primeras etapas del flujo de trabajo de desarrollo para mejorar la coherencia entre los equipos.

Ilustración azul que representa la aplicación de normas con Flow Pilot

Cree documentación, descripciones de parámetros, diagramas de flujo y escenarios de prueba directamente desde la lógica de integración para reducir el esfuerzo manual.

Fondo abstracto de tecnología empresarial de innovación futurista con cubo isométrico 3D. Renderizado 3D

Casos de uso

Convierta la demanda de integración en entrega

Elimine los retrasos de integración más rápidamente

Ayude a los desarrolladores a crear y mejorar Flow Services más rápido con autoría asistida por IA en flujos de trabajo de desarrollo familiares.
Modernice los patrimonios de webMethods de larga duración

Mejore la creación y el mantenimiento de los Flow Services existentes sin interrumpir las inversiones actuales en Integration Server.
Estandarice el desarrollo en todos los COE

Ayude a arquitectos y líderes de COE a impulsar prácticas de desarrollo coherentes entre equipos, proyectos y patrones de integración reutilizables.
Reduzca la deuda de documentación y pruebas

Mantenga la documentación y los activos de prueba más cerca de la lógica de integración real, reduciendo el esfuerzo manual y el material de apoyo obsoleto.
Escale el desarrollo asistido por IA de forma segura

Incorpore la IA a la integración y, al mismo tiempo, mantenga las prácticas, los estándares y los controles de revisión en todo el desarrollo de Flow Service.
Dé el siguiente paso

Acelere el desarrollo de la integración a través del lenguaje natural.

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