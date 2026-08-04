IBM® webMethods Integration Flow Pilot

Flow Pilot incorpora el desarrollo asistido por IA a los flujos de trabajo que los equipos de integración ya utilizan, lo que ayuda a los equipos a crear y mantener webMethods Flow Services con mayor rapidez.

Utilice IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se ajusten a la estrategia y a las políticas de seguridad y gobierno de su organización, sin quedar limitado a la experiencia nativa de un único proveedor.