Unifique los sistemas de la cadena de suministro para obtener visibilidad en tiempo real, un inventario preciso y un cumplimiento más rápido de los pedidos.
Las cadenas de suministro operan hoy en día a través de una compleja red de socios y canales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los datos de inventario, compras y cumplimiento se encuentran aislados. ¿El resultado? Ineficiencia, retrasos y oportunidades perdidas. Las operaciones integradas y en tiempo real convierten estos retos en ventajas competitivas.
IBM® webMethods Hybrid Integration conecta y automatiza el intercambio de datos entre sistemas de cadena de suministro que abarcan ERP, WMS, comercio electrónico, POS y portales de proveedores. IBM webMethods Hybrid Integration unifica datos de producto, inventario y pedidos en todas las ubicaciones. Gracias a los flujos de trabajo asistidos por IA y a la automatización basada en eventos, los niveles de inventario pueden monitorizarse, ajustarse y reponerse de forma dinámica, lo que reduce los residuos y garantiza una experiencia del cliente uniforme.
IBM webMethods Hybrid Integration ofrece precisión de inventario y visibilidad de extremo a extremo a través del acceso a datos en los sistemas de ventas, almacén y ERP. Sus conectores prediseñados para las principales plataformas de almacén, logística y ERP aceleran la integración, mientras que una arquitectura basada en eventos proporciona actualizaciones instantáneas cada vez que cambian los niveles de inventario.
Diseñado para la flexibilidad, el modelo de implementación híbrido conecta de forma segura los sistemas de comercio minorista en las instalaciones con plataformas en la nube, permitiendo una respuesta siempre activa, agilidad y toma de decisiones en tiempo real a lo largo de toda la cadena de suministro.
Elimina las revisiones manuales de stock y las discrepancias entre ubicaciones.
Automatice la reposición de existencias y reduzca las situaciones de falta de existencias.
Mantenga un inventario ajustado mientras satisface la demanda de los clientes.
Garantice la disponibilidad de los productos en los canales online y offline.
Peter Schenk, director de gobierno de TI, TI – Funciones y plataformas de soporte
Hellmann Worldwide Logistics
La integración de webMethods permite a nuestra empresa de logística estar bien preparada para el futuro. La plataforma es la base escalable y de alto rendimiento para las integraciones de datos y procesos necesarias dentro de la empresa y con clientes y socios, así como para la digitalización de nuestra cadena de valor global. ”
Descubra cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Empiece una prueba sin coste u obtenga una demostración en directo con un experto en el producto.