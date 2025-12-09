Una cadena de suministro más inteligente y conectada

Unifique los sistemas de la cadena de suministro para obtener visibilidad en tiempo real, un inventario preciso y un cumplimiento más rápido de los pedidos.

Solicite una prueba sin coste Solicite una demo en directo
Trabajador que usa una tablet y está de pie junto a una línea de montaje en un almacén

Creación de cadenas de suministro modernas y con capacidad de respuesta

Las cadenas de suministro operan hoy en día a través de una compleja red de socios y canales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los datos de inventario, compras y cumplimiento se encuentran aislados. ¿El resultado? Ineficiencia, retrasos y oportunidades perdidas. Las operaciones integradas y en tiempo real convierten estos retos en ventajas competitivas.

IBM® webMethods Hybrid Integration conecta y automatiza el intercambio de datos entre sistemas de cadena de suministro que abarcan ERP, WMS, comercio electrónico, POS y portales de proveedores. IBM webMethods Hybrid Integration unifica datos de producto, inventario y pedidos en todas las ubicaciones. Gracias a los flujos de trabajo asistidos por IA y a la automatización basada en eventos, los niveles de inventario pueden monitorizarse, ajustarse y reponerse de forma dinámica, lo que reduce los residuos y garantiza una experiencia del cliente uniforme.
Logotipo de Coupa
Logo de Oracle Cloud
Logo de SAP Ariba
Logo de IBM Sterling OMS

Potenciar la cadena de suministro inteligente y en tiempo real

IBM webMethods Hybrid Integration ofrece precisión de inventario y visibilidad de extremo a extremo a través del acceso a datos en los sistemas de ventas, almacén y ERP. Sus conectores prediseñados para las principales plataformas de almacén, logística y ERP aceleran la integración, mientras que una arquitectura basada en eventos proporciona actualizaciones instantáneas cada vez que cambian los niveles de inventario.

Diseñado para la flexibilidad, el modelo de implementación híbrido conecta de forma segura los sistemas de comercio minorista en las instalaciones con plataformas en la nube, permitiendo una respuesta siempre activa, agilidad y toma de decisiones en tiempo real a lo largo de toda la cadena de suministro. 
Visibilidad precisa del inventario en tiempo real

Elimina las revisiones manuales de stock y las discrepancias entre ubicaciones.
Ciclos de reposición más rápidos

Automatice la reposición de existencias y reduzca las situaciones de falta de existencias.
Capital circulante optimizado

Mantenga un inventario ajustado mientras satisface la demanda de los clientes.
Mejora de la experiencia del cliente

Garantice la disponibilidad de los productos en los canales online y offline.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Empiece una prueba sin coste u obtenga una demostración en directo con un experto en el producto.

 Solicite una prueba sin coste Solicite una demo en directo