Las cadenas de suministro operan hoy en día a través de una compleja red de socios y canales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los datos de inventario, compras y cumplimiento se encuentran aislados. ¿El resultado? Ineficiencia, retrasos y oportunidades perdidas. Las operaciones integradas y en tiempo real convierten estos retos en ventajas competitivas.

IBM® webMethods Hybrid Integration conecta y automatiza el intercambio de datos entre sistemas de cadena de suministro que abarcan ERP, WMS, comercio electrónico, POS y portales de proveedores. IBM webMethods Hybrid Integration unifica datos de producto, inventario y pedidos en todas las ubicaciones. Gracias a los flujos de trabajo asistidos por IA y a la automatización basada en eventos, los niveles de inventario pueden monitorizarse, ajustarse y reponerse de forma dinámica, lo que reduce los residuos y garantiza una experiencia del cliente uniforme.