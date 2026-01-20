Conecte los sistemas de ventas para sincronizar los datos, automatizar las cotizaciones y las aprobaciones y ofrecer a los equipos conocimiento en tiempo real a lo largo del ciclo de ventas
Los equipos de ventas confían en CRM, herramientas de cotización, sistemas de contratos, portales de socios y plataformas de order management, pero estos sistemas rara vez se sincronizan. Los representantes pierden tiempo cambiando entre herramientas. La previsión se vuelve poco fiable. Las operaciones tienen dificultades para mantener la precisión de los datos a lo largo del ciclo de ventas. Las entregas manuales retrasan las propuestas, las aprobaciones y el cumplimiento de los pedidos.
IBM® webMethods Hybrid Integration conecta todo su ecosistema de ventas, permitiendo flujos de datos en tiempo real a través de CRM, CPQ, ERP y sistemas de clientes. Con el gobierno integrado y la seguridad API, IBM webMethods Hybrid Integration garantiza la calidad de los datos y la preparación para auditorías en todo el proceso de ventas.
Automatice la creación de propuestas, las aprobaciones y la sincronización de pedidos en CRM, CPQ y ERP para acortar los ciclos de ventas.
Transmita datos unificados y en tiempo real entre herramientas de ventas para obtener conocimiento fiable sobre la pipeline y la planificación de ventas.
Elimine las actualizaciones manuales y el cambio de herramientas con flujos de trabajo conectados que mantienen los sistemas alineados automáticamente.
Garantice datos de clientes y productos limpios y coherentes en todos los puntos de contacto, desde la cotización hasta la gestión logística.
Vea cómo nuestros clientes están integrando sistemas empresariales como Salesforce para lograr una organización conectada.
Descubra cómo la integración centrada en el cliente y basada en API ayuda a Carnival Cruise Line a convertir las compras y reservas en experiencias de venta fluidas.
Descubra cómo IBM webMethods Hybrid Integration ayuda a SalesOps a agilizar las ventas, mejorar la precisión y aumentar la eficiencia de las ventas. Comience su prueba sin coste o programe una demostración en directo hoy mismo.