Los equipos de ventas confían en CRM, herramientas de cotización, sistemas de contratos, portales de socios y plataformas de order management, pero estos sistemas rara vez se sincronizan. Los representantes pierden tiempo cambiando entre herramientas. La previsión se vuelve poco fiable. Las operaciones tienen dificultades para mantener la precisión de los datos a lo largo del ciclo de ventas. Las entregas manuales retrasan las propuestas, las aprobaciones y el cumplimiento de los pedidos.

IBM® webMethods Hybrid Integration conecta todo su ecosistema de ventas, permitiendo flujos de datos en tiempo real a través de CRM, CPQ, ERP y sistemas de clientes. Con el gobierno integrado y la seguridad API, IBM webMethods Hybrid Integration garantiza la calidad de los datos y la preparación para auditorías en todo el proceso de ventas.