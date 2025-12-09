Conecte Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot y más para unificar su pila y automatizar campañas
Los equipos de marketing modernos se mueven rápido, pero los sistemas desconectados los ralentizan. Depende de decenas de plataformas como CRM, análisis, automatización y colaboración, pero rara vez se comunican entre sí. Las transferencias manuales de datos retrasan el enrutamiento y la atribución de clientes potenciales, mientras que los retrasos informáticos ralentizan el lanzamiento de campañas. Como resultado, los equipos luchan por obtener visibilidad, velocidad y control en tiempo real sobre las operaciones de marketing.
IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos sus sistemas de marketing en una única columna vertebral de integración unificada. Con herramientas de diseño low-code, amplios conectores prediseñados y flujos de datos en tiempo real, los equipos de MarketingOps pueden lanzar más rápido, automatizar de forma más inteligente y operar de forma independiente; sin comprometer el gobierno o la seguridad de TI.
Transmita datos en tiempo real para dirigir instantáneamente los clientes potenciales, activar campañas y enriquecer perfiles, acelerando la velocidad de respuesta y mejorando las tasas de conversión. Monitorice cada integración, métrica de rendimiento y evento de seguridad desde un único panel de control unificado para que el marketing funcione a toda velocidad.
Automatice flujos de trabajo que conectan CRM, ABM, análisis y herramientas creativas.
Reduce la dependencia de TI con integraciones intuitivas y low-code.
Sincronice datos de marketing, ventas y análisis para seguir instantáneamente el compromiso y el ROI.
Garantice el cumplimiento y la visibilidad en todos los sistemas conectados.
Srinivas Danduboyina
Supervisor de arquitectura de integración empresarial, Carnival Cruise Line
Nuestra arquitectura de integración empresarial de TI sitúa al huésped en el centro. Desde compras hasta reservas y cruceros, nuestra arquitectura basada en API y ESB basado en eventos desempeñan un papel clave para que la experiencia del huésped y la tripulación sea la mejor posible. ”
