Impulsar flujos de trabajo de marketing automatizados

Conecte Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot y más para unificar su pila y automatizar campañas

Solicite una prueba sin coste Solicite una demo en directo
Dos compañeras hablando y trabajando en un ordenador portátil en un entorno de oficina

Conecte su pila de marketing sin complejidad

Los equipos de marketing modernos se mueven rápido, pero los sistemas desconectados los ralentizan. Depende de decenas de plataformas como CRM, análisis, automatización y colaboración, pero rara vez se comunican entre sí. Las transferencias manuales de datos retrasan el enrutamiento y la atribución de clientes potenciales, mientras que los retrasos informáticos ralentizan el lanzamiento de campañas. Como resultado, los equipos luchan por obtener visibilidad, velocidad y control en tiempo real sobre las operaciones de marketing.

IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos sus sistemas de marketing en una única columna vertebral de integración unificada. Con herramientas de diseño low-code, amplios conectores prediseñados y flujos de datos en tiempo real, los equipos de MarketingOps pueden lanzar más rápido, automatizar de forma más inteligente y operar de forma independiente; sin comprometer el gobierno o la seguridad de TI. 
Icono de la aplicación Marketo
Icono de la aplicación Hubspot
Icono de la aplicación Google Analytics
Logo de Salesloft

Simplifique, automatice y unifique sus operaciones de marketing

Transmita datos en tiempo real para dirigir instantáneamente los clientes potenciales, activar campañas y enriquecer perfiles, acelerando la velocidad de respuesta y mejorando las tasas de conversión. Monitorice cada integración, métrica de rendimiento y evento de seguridad desde un único panel de control unificado para que el marketing funcione a toda velocidad.
Acelere la ejecución de la campaña

Automatice flujos de trabajo que conectan CRM, ABM, análisis y herramientas creativas.
Capacite a los equipos de marketing

Reduce la dependencia de TI con integraciones intuitivas y low-code.
Obtenga conocimiento en tiempo real

Sincronice datos de marketing, ventas y análisis para seguir instantáneamente el compromiso y el ROI.
Mantenga la seguridad y el gobierno

Garantice el cumplimiento y la visibilidad en todos los sistemas conectados.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Empiece una prueba sin coste u obtenga una demostración en directo con un experto en el producto.

 Solicite una prueba sin coste Solicite una demo en directo