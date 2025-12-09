Los equipos de marketing modernos se mueven rápido, pero los sistemas desconectados los ralentizan. Depende de decenas de plataformas como CRM, análisis, automatización y colaboración, pero rara vez se comunican entre sí. Las transferencias manuales de datos retrasan el enrutamiento y la atribución de clientes potenciales, mientras que los retrasos informáticos ralentizan el lanzamiento de campañas. Como resultado, los equipos luchan por obtener visibilidad, velocidad y control en tiempo real sobre las operaciones de marketing.

IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos sus sistemas de marketing en una única columna vertebral de integración unificada. Con herramientas de diseño low-code, amplios conectores prediseñados y flujos de datos en tiempo real, los equipos de MarketingOps pueden lanzar más rápido, automatizar de forma más inteligente y operar de forma independiente; sin comprometer el gobierno o la seguridad de TI.