Integre los sistemas de RR. HH., nóminas y beneficios para automatizar las tareas del ciclo de vida de los empleados y ofrecer una experiencia coherente y conforme a la normativa
Los equipos de RR. HH. gestionan flujos de trabajo críticos del ciclo de vida de los empleados, como la incorporación, las evaluaciones de rendimiento, la formación, las nóminas y el cumplimiento normativo, pero estos procesos suelen abarcar múltiples plataformas desconectadas entre sí. La entrada manual de datos crea errores, ralentiza la incorporación y aumenta los riesgos de cumplimiento. Los empleados se enfrentan a experiencias inconsistentes en los distintos puntos de contacto con RR. HH.
IBM® webmethods Hybrid Integration proporciona una capa unificada de integración para RR. HH., lo que permite un intercambio seguro y en tiempo real de datos entre Workday, SAP SuccessFactors, sistemas de nóminas, plataformas de identidad y proveedores de beneficios. Los flujos de trabajo automatizados reducen las cargas administrativas, garantizan registros precisos de los empleados y ofrecen experiencias coherentes y conformes con la normativa en todas las operaciones globales de RR. HH.
Automatizar la provisionación, la configuración de nóminas, la creación de accesos y la asignación de dispositivos en los sistemas de RR. HH. y TI.
Sincronice las plataformas de RR. HH., nóminas e identidad para garantizar la coherencia de los datos en todos los sistemas orientados a los empleados.
Realice un seguimiento de los cambios, mantenga flujos de trabajo seguros y garantice el cumplimiento global del personal con integraciones gobernadas.
Conecte los procesos de RR. HH. de principio a fin para que los empleados reciban actualizaciones más rápidas, pagos precisos y un soporte sin fisuras.
Vea cómo IBM webMethods Hybrid Integration permite a los equipos de RR. HH. automatizar los flujos de trabajo del ciclo de vida, reducir los errores y mejorar la experiencia de los empleados.