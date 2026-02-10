Los equipos de RR. HH. gestionan flujos de trabajo críticos del ciclo de vida de los empleados, como la incorporación, las evaluaciones de rendimiento, la formación, las nóminas y el cumplimiento normativo, pero estos procesos suelen abarcar múltiples plataformas desconectadas entre sí. La entrada manual de datos crea errores, ralentiza la incorporación y aumenta los riesgos de cumplimiento. Los empleados se enfrentan a experiencias inconsistentes en los distintos puntos de contacto con RR. HH.

IBM® webmethods Hybrid Integration proporciona una capa unificada de integración para RR. HH., lo que permite un intercambio seguro y en tiempo real de datos entre Workday, SAP SuccessFactors, sistemas de nóminas, plataformas de identidad y proveedores de beneficios. Los flujos de trabajo automatizados reducen las cargas administrativas, garantizan registros precisos de los empleados y ofrecen experiencias coherentes y conformes con la normativa en todas las operaciones globales de RR. HH.