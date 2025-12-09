Integre ERP, facturación, CRM y sistemas de pago para agilizar las finanzas, mejorar la precisión y garantizar el cumplimiento
Los líderes financieros se enfrentan a una creciente complejidad en las operaciones globales. La desconexión de las plataformas de ERP, CRM, facturación y pago provoca conciliaciones manuales, retrasos en la presentación de informes y una visibilidad limitada de las posiciones de caja. Estas ineficiencias no solo ralentizan la toma de decisiones, sino que también aumentan el riesgo de errores, fugas de ingresos e infracciones de la conformidad.
IBM WebMethods Hybrid Integration conecta su ecosistema financiero de extremo a extremo; unificando datos, automatizando procesos repetitivos y garantizando la coherencia en cada transacción. Con conectores preconstruidos para ERP y sistemas de pago, automatización orientada a eventos y gobernanza centralizada, nuestra solución iPaaS ofrece a los líderes financieros la visibilidad y el control necesarios para ejecutar operaciones financieras ágiles, conformes y basadas en datos.
Modernice su estructura financiera con flujos de datos seguros y en tiempo real entre los sistemas principales. Reduzca el tiempo de cierre, minimice los errores y genere informes más rápidos y precisos para respaldar el crecimiento y el cumplimiento normativo.
Automatice los ciclos de facturación a efectivo, de compra a pago y conciliación para acelerar los cobros y mejorar la liquidez en todas las regiones.
Garantice la coherencia de los datos financieros y los informes listos para la auditoría con validaciones automatizadas y un gobierno unificado.
Obtenga visibilidad continua sobre facturación, contratos y pagos para detectar discrepancias antes de que afecten a los ingresos.
Habilite la sincronización de datos en tiempo real para obtener previsiones más precisas y conocimiento oportuno sobre el capital de trabajo y la rentabilidad.
Ahmad Al Rifai
Director de sistemas de información, Al Rajhi Capital
Con la plataforma de integración de IBM, logramos visibilidad en tiempo real en todo nuestro panorama financiero, reduciendo el tiempo de conciliación, mejorando la precisión de los informes y reforzando el cumplimiento normativo en todas las líneas de negocio. ”
Descubra cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Empiece una prueba sin coste u obtenga una demostración en directo con un experto en el producto.