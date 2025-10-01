Los agentes de IA pueden acelerar el trabajo, pero sin límites introducen riesgos como sesgos, desviaciones, errores y brechas de cumplimiento. La visibilidad es esencial. Necesita algo más que orquestación: necesita observabilidad de los agentes y un gobierno de la IA que muestren lo que hacen los agentes en los flujos de trabajo, midan los resultados en tiempo real y apliquen las políticas de forma coherente.

Con IBM watsonx Orchestrate, estas medidas de seguridad están integradas. El panel de control de gobierno proporciona métricas, controles de políticas y monitorización de los sistemas de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del agente. Para que pueda llevar un seguimiento del rendimiento, optimizar la toma de decisiones y validar los resultados en Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday y AWS.

Los estilos de agente como React y Plan-Act ofrecen flexibilidad, mientras que la observabilidad garantiza resultados predecibles. Los estándares como OpenTelemetry se conectan a las canalizaciones y herramientas de observabilidad existentes para proporcionar una visión más profunda.