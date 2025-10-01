Garantice confianza y control en cada agente de IA
Los agentes de IA pueden acelerar el trabajo, pero sin límites introducen riesgos como sesgos, desviaciones, errores y brechas de cumplimiento. La visibilidad es esencial. Necesita algo más que orquestación: necesita observabilidad de los agentes y un gobierno de la IA que muestren lo que hacen los agentes en los flujos de trabajo, midan los resultados en tiempo real y apliquen las políticas de forma coherente.
Con IBM watsonx Orchestrate, estas medidas de seguridad están integradas. El panel de control de gobierno proporciona métricas, controles de políticas y monitorización de los sistemas de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del agente. Para que pueda llevar un seguimiento del rendimiento, optimizar la toma de decisiones y validar los resultados en Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday y AWS.
Los estilos de agente como React y Plan-Act ofrecen flexibilidad, mientras que la observabilidad garantiza resultados predecibles. Los estándares como OpenTelemetry se conectan a las canalizaciones y herramientas de observabilidad existentes para proporcionar una visión más profunda.
Valide a los agentes antes del lanzamiento, aplique políticas y establezca límites automáticamente.
Monitorice el uso, las desviaciones y la latencia con paneles de control y alertas proactivas.
Alinee el comportamiento de los agentes con los estándares de cumplimiento, seguridad y calidad de los datos en todos los flujos de trabajo.
Mida la precisión, la fiabilidad de las llamadas a herramientas y las tasas de finalización; publique solo agentes validados.
Lleve un seguimiento de las métricas, los resultados y la latencia en los sistemas de IA y los flujos de trabajo con varios agentes.
Detecte cuándo cambia el comportamiento y active medidas correctivas.
Protéjase contra la inyección de instrucciones y el uso indebido de los datos confidenciales con controles de acceso.
¿Quiere obtener más información sobre IBM watsonx Orchestrate? Vea cómo watsonx puede ayudar a su equipo.