El plano de control agéntico de IBM® watsonx Orchestrate proporciona una capa operativa centralizada para observar, gobernar y optimizar los agentes de IA en toda su empresa, independientemente de dónde se hayan creado o dónde se ejecuten. Esto permite a las organizaciones escalar la IA con confianza al reducir la complejidad, controlar los costes y garantizar que los agentes operan de forma segura, fiable y dentro de las políticas.