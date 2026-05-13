Plano de control agéntico

Opere sus agentes de IA con control, confianza y escalabilidad

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Ilustración de un caso de prueba en watsonx Orchestrate

El plano de control agéntico de IBM® watsonx Orchestrate proporciona una capa operativa centralizada para observar, gobernar y optimizar los agentes de IA en toda su empresa, independientemente de dónde se hayan creado o dónde se ejecuten. Esto permite a las organizaciones escalar la IA con confianza al reducir la complejidad, controlar los costes y garantizar que los agentes operan de forma segura, fiable y dentro de las políticas.
Control centralizado

Opere todos sus agentes de IA desde un único plano de control, sin importar dónde se creen o ejecuten.
IA de confianza y fiable

Garantice un rendimiento coherente con salvaguardas integradas, aplicación de políticas y visibilidad de extremo a extremo.
Optimización continua

Monitorice el rendimiento, controle los costes y mejore los resultados con perspectivas y optimización en tiempo real.
Control de costes a escala

Monitorice el uso, optimice el rendimiento y evite el gasto desbocado en todo su ecosistema de agentes.
Capacidades
Ilustración de una mujer sosteniendo un ordenador portátil
Evaluación previa a la implementación

Mida la precisión, la fiabilidad de las llamadas a herramientas y las tasas de finalización; publique solo agentes validados.
Ilustración de una mujer nombrando algunos gráficos
Evaluación

Mida lo que importa antes y después de la implementación. Pruebe y evalúe los agentes en función de métricas de calidad, precisión, coste y seguridad.
Ilustración de una mujer mirando unos gráficos de barras azules y de líneas moradas sobre un fondo negro
Optimización

Mejore continuamente el rendimiento, el coste y los resultados. Detecte ineficiencias y optimice los modelos, los flujos de trabajo y el uso de herramientas.
Ilustración moderna que representa la creación de redes profesionales, la identidad digital y la integración del flujo de trabajo
Auditoría y trazabilidad

Comprenda cada decisión que toman sus agentes con registros de auditoría completos y trazabilidad.
Ilustración frontal de una persona trabajando en un cuaderno
Aplicación de políticas

Controle el acceso y el comportamiento de los agentes, las herramientas y los modelos mediante políticas y medidas de seguridad centralizadas.
Ilustración moderna que representa la atención al cliente y la integración del flujo de trabajo digital
Seguridad e identidad de los agentes

Proteja a cada agente con un control de acceso e identidad de nivel empresarial.

Vea cómo funciona

Explore más características

Captura de pantalla de la interfaz de usuario del producto IBM watsonx Orchestrate, en la que se muestra la característica de orquestación de múltiples agentes.
Orquestación agéntica

Coordine trabajos complejos entre agentes. Orqueste la colaboración de los agentes en los distintos flujos de trabajo, herramientas y modelos, gracias al enrutamiento inteligente, el contexto compartido y el control en tiempo real. Asegúrese de que cada tarea sea gestionada por el agente adecuado, de la manera correcta.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario del producto de IBM watsonx Orchestrate que muestra el catálogo gobernado de agentes de IA y herramientas.
Catálogo gobernado

Reutilice lo que funciona sin perder el control. Acceda a un catálogo gobernado de agentes, herramientas y plantillas creados por IBM y sus partners. Encuentre, personalice e implemente componentes probados mientras mantiene la visibilidad y el gobierno del ciclo de vida.

Captura de pantalla de la interfaz de usuario del producto de IBM watsonx Orchestrate que muestra el creador de agentes de IA.
Creador de agentes y herramientas de IA

Cree agentes de compilación a su gusto y ejecútelos desde cualquier lugar. Cree agentes con no-code, low-code, o pro-code, o incorpore los existentes a un sistema unificado. Conéctese a sus datos, API y herramientas para automatizar el trabajo real desde el primer día.
Captura de pantalla de WXO destinada a su uso en la página web del tutorial Active Prompting.
Agent Connect

Publique y monetice sus agentes a través de un ecosistema regulado que cuenta con soporte integrado para la comercialización.
Dé el siguiente paso

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