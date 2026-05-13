Opere sus agentes de IA con control, confianza y escalabilidad
El plano de control agéntico de IBM® watsonx Orchestrate proporciona una capa operativa centralizada para observar, gobernar y optimizar los agentes de IA en toda su empresa, independientemente de dónde se hayan creado o dónde se ejecuten. Esto permite a las organizaciones escalar la IA con confianza al reducir la complejidad, controlar los costes y garantizar que los agentes operan de forma segura, fiable y dentro de las políticas.
Opere todos sus agentes de IA desde un único plano de control, sin importar dónde se creen o ejecuten.
Garantice un rendimiento coherente con salvaguardas integradas, aplicación de políticas y visibilidad de extremo a extremo.
Monitorice el rendimiento, controle los costes y mejore los resultados con perspectivas y optimización en tiempo real.
Monitorice el uso, optimice el rendimiento y evite el gasto desbocado en todo su ecosistema de agentes.
Mida la precisión, la fiabilidad de las llamadas a herramientas y las tasas de finalización; publique solo agentes validados.
Mida lo que importa antes y después de la implementación. Pruebe y evalúe los agentes en función de métricas de calidad, precisión, coste y seguridad.
Mejore continuamente el rendimiento, el coste y los resultados. Detecte ineficiencias y optimice los modelos, los flujos de trabajo y el uso de herramientas.
Comprenda cada decisión que toman sus agentes con registros de auditoría completos y trazabilidad.
Controle el acceso y el comportamiento de los agentes, las herramientas y los modelos mediante políticas y medidas de seguridad centralizadas.
Proteja a cada agente con un control de acceso e identidad de nivel empresarial.
Coordine trabajos complejos entre agentes. Orqueste la colaboración de los agentes en los distintos flujos de trabajo, herramientas y modelos, gracias al enrutamiento inteligente, el contexto compartido y el control en tiempo real. Asegúrese de que cada tarea sea gestionada por el agente adecuado, de la manera correcta.
Reutilice lo que funciona sin perder el control. Acceda a un catálogo gobernado de agentes, herramientas y plantillas creados por IBM y sus partners. Encuentre, personalice e implemente componentes probados mientras mantiene la visibilidad y el gobierno del ciclo de vida.
Cree agentes de compilación a su gusto y ejecútelos desde cualquier lugar. Cree agentes con no-code, low-code, o pro-code, o incorpore los existentes a un sistema unificado. Conéctese a sus datos, API y herramientas para automatizar el trabajo real desde el primer día.