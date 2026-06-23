Precios de watsonx.data integration

Precios flexibles e implementación que se adaptan a sus necesidades.

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IBM® watsonx.data integration ofrece precios flexibles y opciones de implementación para satisfacer las necesidades de organizaciones de cualquier tamaño. Elija entre software autogestionado o una experiencia SaaS totalmente gestionada, ambas medidas en unidades de recursos1 (RU). El software autogestionado está disponible mediante suscripción o con licencias perpetuas, mientras que el SaaS totalmente gestionado solo se ofrece mediante un modelo basado en suscripción.

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 Comience su prueba sin coste Software On-premises

Ayuda a las organizaciones con ecosistemas de datos complejos a orquestar el movimiento de datos donde residen sus datos y a mantenerse resilientes ante los cambios en la tecnología de los datos, ejecutándose en IBM Software Hub

 

*Los precios indicados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen impuestos ni aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos 
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Es hora de convertir sus datos en su ventaja competitiva.
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Notas a pie de página

1Una unidad de recursos es una medida independiente de un recurso gestionado, procesado o relacionado con el uso de watsonx.data integration.