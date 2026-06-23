Precios de watsonx.data integration

Precios flexibles e implementación que se adaptan a sus necesidades.
IBM® watsonx.data integration ofrece precios flexibles y opciones de implementación para satisfacer las necesidades de organizaciones de cualquier tamaño. Elija entre software autogestionado o una experiencia SaaS totalmente gestionada, ambas medidas en unidades de recursos1 (RU). El software autogestionado está disponible mediante suscripción o con licencias perpetuas, mientras que el SaaS totalmente gestionado solo se ofrece mediante un modelo basado en suscripción.
Prueba sin coste de 30 días de watsonx.data integration para explorar el conjunto completo de capacidades.
Ayuda a las organizaciones con ecosistemas de datos complejos a orquestar el movimiento de datos donde residen sus datos y a mantenerse resilientes ante los cambios en la tecnología de los datos, ejecutándose en IBM Software Hub
1Una unidad de recursos es una medida independiente de un recurso gestionado, procesado o relacionado con el uso de watsonx.data integration.