Mueva y transforme grandes volúmenes de datos complejos con un alto rendimiento
IBM® watsonx.data integration ofrece capacidades modernizadas y líderes en el sector de extracción, transformación y carga (ETL) y extracción, carga y transformación (ELT), de modo que las organizaciones pueden mover y transformar datos fiables en entornos multinube y de cloud híbrido para su casos de uso posteriores.
Cargue datos directamente desde cualquier fuente y envíelos a cualquier destino con múltiples experiencias de creación, utilizando para ello el motor paralelo integrado de watsonx.data integration, que ofrece escalabilidad y el mejor rendimiento de su clase.
Ejecute sus pipelines de datos donde se encuentren estos, ya sea en local, en la nube, en distintas regiones o en entornos híbridos, y optimice la velocidad, la rentabilidad y la seguridad.
Desde el no-code hasta el pro-code, las opciones de diseño intuitivas ayudan a los usuarios de todos los niveles a crear pipelines y a proporcionar datos fiables.
Aproveche la transformación de datos complejos y de alta velocidad para pasar del diseño a la implementación más rápidamente y alimentar más pipelines con menos retrasos.
Las capacidades integradas para la calidad y el gobierno de los datos garantizan la estabilidad del pipeline y unos resultados fiables.
Migre datos de manera fluida desde diversos sistemas locales, incluidos almacenes heredados, a modernas plataformas en la nube con watsonx.data integration. Obtenga mayor velocidad y rentabilidad en comparación con las soluciones ETL tradicionales.
Traslade los datos transformados de entornos híbridos o multinube a lakehouses o almacenes en la nube para desbloquear análisis, impulsar conocimientos y apoyar la toma de decisiones inteligente.
Simplifique la compleja integración de datos durante las actividades de fusiones y adquisiciones al unificar conjuntos de datos dispares con funciones integradas de descubrimiento, gestión de metadatos y seguimiento del linaje. Watsonx.data integration sustituye a las herramientas ETL especializadas por una solución única capaz de satisfacer las necesidades más amplias de la empresa.
Transforme los datos de transacción de gran volumen para elaborar informes normativos y obtener inteligencia empresarial. El procesamiento por lotes reduce la carga del sistema y los costes operativos.
Unifique los datos de los pacientes procedentes de sistemas fragmentados para analizarlos y cumplir la normativa. Realice un seguimiento de las transformaciones de datos de principio a fin para cumplir los requisitos normativos y de auditoría.
Consolide y estandarice los datos de clientes procedentes de diversas fuentes operativas. La watsonx.data integration permite realizar análisis centralizados que impulsan el marketing personalizado y la optimización empresarial.
Es hora de convertir sus datos en su ventaja competitiva. Es hora de probar watsonx.data integration.