IBM® watsonx.data integration ofrece capacidades modernizadas y líderes en el sector de extracción, transformación y carga (ETL) y extracción, carga y transformación (ELT), de modo que las organizaciones pueden mover y transformar datos fiables en entornos multinube y de cloud híbrido para su casos de uso posteriores.



Cargue datos directamente desde cualquier fuente y envíelos a cualquier destino con múltiples experiencias de creación, utilizando para ello el motor paralelo integrado de watsonx.data integration, que ofrece escalabilidad y el mejor rendimiento de su clase.