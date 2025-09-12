TechXChange 2025 Regístrese ahora en el Data Integration Customer Advisory Board

Integración modernizada de datos por lotes

Mueva y transforme grandes volúmenes de datos complejos con un alto rendimiento

Captura de pantalla de la configuración de integración de datos y la interacción con el cliente

Presentación de IBM® watsonx.data integration, la nueva forma de hacer ingeniería de datos

 

Vea el webinar para descubrir cómo watsonx.data integration puede ayudarle a potenciar la IA y simplificar la ingeniería de datos.

Pipelines ETL/ELT para cargas de trabajo de misión crítica

IBM® watsonx.data integration ofrece capacidades modernizadas y líderes en el sector de extracción, transformación y carga (ETL) y extracción, carga y transformación (ELT), de modo que las organizaciones pueden mover y transformar datos fiables en entornos multinube y de cloud híbrido para su casos de uso posteriores.

Cargue datos directamente desde cualquier fuente y envíelos a cualquier destino con múltiples experiencias de creación, utilizando para ello el motor paralelo integrado de watsonx.data integration, que ofrece escalabilidad y el mejor rendimiento de su clase. 

Desarrolle una vez e implemente en cualquier lugar

Ejecute sus pipelines de datos donde se encuentren estos, ya sea en local, en la nube, en distintas regiones o en entornos híbridos, y optimice la velocidad, la rentabilidad y la seguridad.
Accesible para todos los usuarios

Desde el no-code hasta el pro-code, las opciones de diseño intuitivas ayudan a los usuarios de todos los niveles a crear pipelines y a proporcionar datos fiables.
Ejecute más pipelines de datos con mayor rapidez

Aproveche la transformación de datos complejos y de alta velocidad para pasar del diseño a la implementación más rápidamente y alimentar más pipelines con menos retrasos.
Fiabilidad integrada

Las capacidades integradas para la calidad y el gobierno de los datos garantizan la estabilidad del pipeline y unos resultados fiables.

Características

Captura de pantalla de la IU del producto que muestra la capacidad del motor remoto

Aproveche un plano de control nativo en la nube para el diseño de pipelines, junto con un plano de datos de ejecución seguro que se ejecuta donde se encuentran sus datos, lo que reduce el movimiento de datos, la latencia y el riesgo.
Captura de pantalla de la IU del producto que muestra la capacidad de flexibilidad ETL/ELT

Una experiencia de diseño única le permite crear pipelines reutilizables y cambiar de manera fluida entre los modos de ejecución ETL, ELT y TETL en función de su carga de trabajo, sin necesidad de volver a trabajar.
Captura de pantalla de la IU del producto del motor paralelo

Un potente motor paralelo divide automáticamente las tareas en muchas operaciones más pequeñas que se ejecutan de manera simultánea, lo que aumenta el rendimiento y la escalabilidad.
Captura de pantalla de la IU del producto DataStage SDK

Un SDK completo de Python ofrece a los desarrolladores un control total para escribir pipelines mantenibles a escala, al tiempo que mantiene la paridad con los flujos gráficos y permite alternar fácilmente entre el código y la IU.
Captura de pantalla de la IU del producto que muestra el asistente de pipelines de flujo por lotes

Utilice un lenguaje natural para generar pipelines por lotes con la ayuda de un chatbot con IA y convierta la intención en pipelines más rápidamente con una configuración manual mínima.
Captura de pantalla de la IU del producto que muestra la capacidad de transformación de la calidad de los datos

Limpie, valide y estandarice los datos de direcciones con IBM® Address Verification Interface (AVI), que ofrece análisis sintáctico, transcripción, geocodificación y geocodificación inversa certificados para garantizar la precisión y la coherencia.

 
      Casos de uso

      Modernización de la nube Migración de almacén/lakehouse de datos Fusiones y adquisiciones Banca Atención médica Comercio minorista

