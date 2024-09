FORTRAN es un lenguaje de programación desarrollado para aplicaciones que involucran cálculos matemáticos y otras manipulaciones de datos numéricos. Es especialmente adecuado para aplicaciones científicas y de ingeniería.



IBM VS FORTRAN compila el código FORTRAN para generar aplicaciones eficientes para las plataformas IBM z/OS® e IBM z/VM®. Incluye un compilador, una biblioteca e instalaciones de depuración interactivas.



VS FORTRAN proporciona amplias capacidades lingüísticas, un compilador altamente optimizado, soporte vectorial y paralelo y ayudas de programación. La Depuración interactiva es una herramienta flexible y eficiente para monitorizar y probar la ejecución de los programas VS FORTRAN.