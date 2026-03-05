Gestión de identidades con IA agéntica

Proteja la identidad, la delegación, el gobierno y el acceso de los agentes con aplicación de políticas en tiempo real y una responsabilidad a prueba de auditorías.
 

Imagen principal para la gestión de identidades con IA agéntica

Los agentes autónomos introducen nuevos riesgos

Los agentes autónomos crean riesgos de identidad, acceso y auditoría que los sistemas tradicionales de gestión de identidades y accesos (IAM) no pueden controlar.

 

Los agentes de IA no se comportan como las aplicaciones tradicionales. Actúan de forma autónoma a través de API, datos y herramientas, a menudo en nombre de los usuarios.

 

Sin una identidad única para cada agente, una delegación gobernada y una aplicación de políticas en tiempo real, la proliferación de privilegios se acelera, los registros de auditoría se fragmentan y los riesgos se multiplican en entornos híbridos y multinube.
Identidad e incorporación de agentes

Registre a cada agente con una identidad única y verificable para eliminar las claves compartidas y permitir un gobierno trazable desde el primer día.

 Control de delegación y autorización

Vincule las acciones de los agentes a la intención de los usuarios con una delegación gobernada, tokens con alcance limitado y aprobaciones para proporcionar una prueba clara de quién autorizó qué.

 Aplicación de políticas en tiempo real en el punto de uso

Aplique políticas en cada llamada a API y herramientas con autorización continua, lo que elimina la brecha de última milla donde se produce el riesgo asociado a los agentes.

 Gobierno y pruebas preparados para auditorías

Obtenga responsabilidad de extremo a extremo con registros de auditoría firmados, revocación instantánea y pruebas de cumplimiento que resisten cualquier escrutinio.
Dé el siguiente paso

Obtenga más información sobre las soluciones de IAM de IBM.

 
Más formas de explorar Guía práctica sobre identidades no humanas La brecha de responsabilidad en la IA autónoma