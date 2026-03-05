Gestión de identidades con IA agéntica

Los agentes autónomos crean riesgos de identidad, acceso y auditoría que los sistemas tradicionales de gestión de identidades y accesos (IAM) no pueden controlar. Los agentes de IA no se comportan como las aplicaciones tradicionales. Actúan de forma autónoma a través de API, datos y herramientas, a menudo en nombre de los usuarios. Sin una identidad única para cada agente, una delegación gobernada y una aplicación de políticas en tiempo real, la proliferación de privilegios se acelera, los registros de auditoría se fragmentan y los riesgos se multiplican en entornos híbridos y multinube.