Gestión de identidades con IA agéntica

Proteja la identidad, la delegación, el gobierno y el acceso de los agentes con aplicación de políticas en tiempo real y una responsabilidad a prueba de auditorías.
Registre a cada agente con una identidad única y verificable para eliminar las claves compartidas y permitir un gobierno trazable desde el primer día.
Vincule las acciones de los agentes a la intención de los usuarios con una delegación gobernada, tokens con alcance limitado y aprobaciones para proporcionar una prueba clara de quién autorizó qué.
Aplique políticas en cada llamada a API y herramientas con autorización continua, lo que elimina la brecha de última milla donde se produce el riesgo asociado a los agentes.
Obtenga responsabilidad de extremo a extremo con registros de auditoría firmados, revocación instantánea y pruebas de cumplimiento que resisten cualquier escrutinio.