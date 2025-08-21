Personal certificado por FedRAMP e IAM de clientes
IBM Verify para el gobierno proporciona gestión de identidades y accesos de clientes (CIAM) y gestión de identidades y accesos de personal (IAM) para sus identidades humanas y de máquinas. Durante más de tres décadas, IBM Verify ha contado con la confianza de algunas de las mayores organizaciones y de las infraestructuras más críticas.
La autorización de FedRAMP exige un riguroso conjunto de controles de seguridad, que pueden garantizar un mayor nivel de seguridad para los servicios cloud utilizados por las agencias federales.
Aumente el registro de ciudadanos a la vez que reduce el riesgo con claves de acceso sin contraseña que proporcionan una autenticación de identidad resistente al phishing y preservan la privacidad.
Utilice el asesor de mayor confianza para ampliar las capacidades de IAM de su agencia, lo que ayuda a garantizar un crecimiento y una adaptabilidad seguros.
Experiencia del cliente seguro, sin fricciones y simplificado. Experimente Verify.