IBM Verify para el gobierno: acceso seguro y sin fricciones para identidades humanas y de máquinas

Personal certificado por FedRAMP e IAM de clientes

Acceso seguro y sin fricciones para todas las identidades

IBM Verify para el gobierno proporciona gestión de identidades y accesos de clientes (CIAM) y gestión de identidades y accesos de personal (IAM) para sus identidades humanas y de máquinas. Durante más de tres décadas, IBM Verify ha contado con la confianza de algunas de las mayores organizaciones y de las infraestructuras más críticas.
Controles de seguridad estandarizados

La autorización de FedRAMP exige un riguroso conjunto de controles de seguridad, que pueden garantizar un mayor nivel de seguridad para los servicios cloud utilizados por las agencias federales.
Acceso sin fricciones para identidades humanas y no humanas

Aumente el registro de ciudadanos a la vez que reduce el riesgo con claves de acceso sin contraseña que proporcionan una autenticación de identidad resistente al phishing y preservan la privacidad.
Capacidades de IAM escaladas

Utilice el asesor de mayor confianza para ampliar las capacidades de IAM de su agencia, lo que ayuda a garantizar un crecimiento y una adaptabilidad seguros.

Modernice la identidad y proteja la privacidad

Modernice la identidad física

Modernice sus soluciones de IAM con credenciales digitales para mejorar la seguridad, la eficacia y la comodidad y, al mismo tiempo, reducir costes. Cree un acceso seguro y sin problemas que deleite a sus ciudadanos con un acceso sin contraseña con claves de acceso.
Garantice la privacidad y el consentimiento

Aborde las leyes de privacidad y capture los requisitos de aprobación granulares con facilidad. Habilite el autoservicio automatizando las reglas de determinación del consentimiento, dando a los ciudadanos el control sobre su recopilación y uso de datos.

Productos relacionados

Acceso seguro y sin fricciones a todo lo que necesite, con Verify
IBM Verify Customer Identity

Ofrezca experiencias digitales atractivas, modernas y seguras para clientes, socios y ciudadanos.

 IBM Verify Workforce Identity

Elimine la complejidad del acceso de usuarios en entornos híbridos mediante la modernización de identidades.

 IBM® Verify Protection

Detecte riesgos y amenazas ocultos basados en identidades en todo su panorama de TI con IA.

 IBM® Identity Governance

Aprovisione, audite y genere informes de acceso y actividad de usuarios mediante capacidades de ciclo de vida, cumplimiento y análisis, en las instalaciones y en la nube.

 IBM Verify Trust

Infunda confianza en la evaluación de riesgos de los sistemas de gestión de identidades y accesos (IAM) para ofrecer una autenticación más inteligente.

 IBM Verify Directory

Consolide y unifique la gestión de identidades empresariales a través de una solución de directorio robusta, escalable y contenedorizada.

 IBM® Application Gateway

Incorpore fácilmente las modernas capacidades de autenticación a las aplicaciones heredadas sin necesidad de modificar el código.
Afronte los retos del acceso híbrido

Integre y aumente las herramientas IAM existentes para eliminar los silos de identidad y mejorar su posición de seguridad. Cree un tejido de identidad mientras utiliza sus herramientas existentes para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario, así como para resolver los desafíos de acceso híbrido.
Productos relacionados

Afronte los retos del acceso híbrido

Integre y aumente las herramientas IAM existentes para eliminar los silos de identidad y mejorar su posición de seguridad. Cree un tejido de identidad mientras utiliza sus herramientas existentes para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario, así como para resolver los desafíos de acceso híbrido.
