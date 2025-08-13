Gestión de la vegetación

Tome mejores decisiones basadas en datos sobre cómo y cuándo mantener los recursos y los ecosistemas amenazados por el desarrollo vegetativo

Visión general

Proteger el tendido y las centrales eléctricas y otros activos de servicios de la vegetación no deseada es una cuestión de seguridad pública: la caída de ramas de árboles y la maleza que crece cerca de la línea eléctrica pueden provocar apagones, incendios forestales y elevar riesgos para personas y bienes. Sin embargo, los métodos tradicionales para la toma de decisiones sobre el control de la vegetación podrían ser más eficientes y asequibles, basándose en una programación cíclica e inspecciones manuales. 

 ¿En qué consiste la gestión de la vegetación?
La solución IBM® Vegetation Management

Utiliza datos satelitales y análisis predictivos LiDAR en modo Geiger combinados con información meteorológica para ofrecer información basada en inteligencia artificial sobre el crecimiento de la vegetación para que pueda tomar decisiones más informadas y proactivas sobre la gestión de la vegetación de servicios públicos. Esta solución rentable se basa en una plataforma que procesa:

  • Complejos conjuntos de datos geoespaciales y temporales
  • Aplica IA y analytics para calcular y puntuar el impacto de la vegetación
  • Ayuda a identificar los circuitos o corredores de alto riesgo que más se beneficiarán de las operaciones de poda o mantenimiento

Qué puede hacer

Captura de pantalla del mapa utilizada en la página web de EIS Vegetation Management, proporciona conocimiento sobre la IU del producto
Obtenga información escalable y temporal 

IBM Vegetation Management ayuda a los gestores y a las partes interesadas a comprender mejor el estado actual de la vegetación en un territorio, incluida la altura media y la altura máxima de los árboles. Este conocimiento es crucial para identificar los árboles que pueden suponer una amenaza para el servicio público y para resumir la invasión de la vegetación en zonas de amortiguación definidas alrededor de los activos. La herramienta se escala automáticamente, evaluando el crecimiento de la vegetación en cientos de kilómetros de líneas eléctricas y permitiendo priorizar los trabajos de poda y eliminación de árboles por corredores, segmentos y zonas.
Captura de pantalla del mapa utilizada en la página web de EIS Vegetation Management.
Personalice los KPI y la puntuación

Los investigadores utilizan imágenes por satélite y datos LiDAR para evaluar los tramos de vegetación según diversas métricas y KPI, como la distancia a un conductor de electricidad o la cantidad de invasión de una zona de amortiguamiento. Asignan puntuaciones para ayudar a identificar y centrar los esfuerzos de desbroce. Los usuarios pueden crear un plan integrado de gestión de la vegetación combinando estos datos con otras capas de información para diseñar cuadros de mando personalizados, alertas y parámetros para la toma de decisiones, y exportar los datos según sea necesario.
La captura de pantalla ilustra el interior de la interfaz de usuario de EIS y demuestra las capacidades de datos de soluciones climáticas personalizadas.
Evaluar las especies de vegetación y los riesgos

La herramienta proporciona información sobre las especies arbóreas que incluye la identificación de árboles peligrosos que presentan riesgo de caída, y predice las zonas en las que la poda de árboles podría proteger las líneas de transmisión y otros activos. Con las vistas y alertas del panel, los gerentes pueden optimizar el mantenimiento preventivo y los ciclos de recorte, crear estrategias proactivas de gestión de activos, responder rápidamente y reducir la necesidad de costosas inspecciones manuales.
Gestión de la vegetación con IBM Maximo

El crecimiento excesivo de la vegetación puede costar miles de millones de dólares a las empresas de servicios públicos y provocar cortes de suministro perjudiciales. Veamos cómo las empresas de servicios públicos pueden utilizar IBM® Environmental Intelligent e IBM® Maximo para mitigar el problema.
      Casos de éxito

      Loading of iron ore on a barge at Saldanha Bay, South Africa
      Shell e IBM determinaron que uno de los mejores caminos a seguir es construir una plataforma digital, OREN, para permitir la descarbonización. Lea el caso de éxito
      View of two airplane tails on tarmac at airport
      Aeroméxico e IBM están poniendo la seguridad de los pasajeros en primer plano con un análisis informado del riesgo climático utilizando datos geoespaciales. Lea el caso de éxito
      Dé el siguiente paso

      Reserve una demostración o agende una reunión con un experto para descubrir cómo su organización puede obtener un beneficio de IBM Vegetation Management.

