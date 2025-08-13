IBM Vegetation Management ayuda a los gestores y a las partes interesadas a comprender mejor el estado actual de la vegetación en un territorio, incluida la altura media y la altura máxima de los árboles. Este conocimiento es crucial para identificar los árboles que pueden suponer una amenaza para el servicio público y para resumir la invasión de la vegetación en zonas de amortiguación definidas alrededor de los activos. La herramienta se escala automáticamente, evaluando el crecimiento de la vegetación en cientos de kilómetros de líneas eléctricas y permitiendo priorizar los trabajos de poda y eliminación de árboles por corredores, segmentos y zonas.