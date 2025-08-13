Tome mejores decisiones basadas en datos sobre cómo y cuándo mantener los recursos y los ecosistemas amenazados por el desarrollo vegetativo
Proteger el tendido y las centrales eléctricas y otros activos de servicios de la vegetación no deseada es una cuestión de seguridad pública: la caída de ramas de árboles y la maleza que crece cerca de la línea eléctrica pueden provocar apagones, incendios forestales y elevar riesgos para personas y bienes. Sin embargo, los métodos tradicionales para la toma de decisiones sobre el control de la vegetación podrían ser más eficientes y asequibles, basándose en una programación cíclica e inspecciones manuales.
Utiliza datos satelitales y análisis predictivos LiDAR en modo Geiger combinados con información meteorológica para ofrecer información basada en inteligencia artificial sobre el crecimiento de la vegetación para que pueda tomar decisiones más informadas y proactivas sobre la gestión de la vegetación de servicios públicos. Esta solución rentable se basa en una plataforma que procesa:
Reserve una demostración o agende una reunión con un experto para descubrir cómo su organización puede obtener un beneficio de IBM Vegetation Management.