IBM Engineering Systems Design Rhapsody: Developer genera código de aplicación para los lenguajes C, C++, Java™ y Ada, incluidas las vistas arquitectónicas y de comportamiento (como diagramas de estado y diagramas de actividades). Le permite importar y visualizar el código existente en C, C++, Java, Ada y C# como referencia, o desarrollar más y sincronizar los cambios en el diseño o el código para mantener ambos sincronizados. También es compatible con la integración de la plataforma Eclipse para un entorno integrado de código, modelo y depuración.