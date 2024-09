IBM® TXSeries for Multiplatforms es un middleware de procesamiento de transacciones distribuidas compatible con aplicaciones C, C++, COBOL, Java® y PL/I en centros de datos. TXSeries for Multiplatforms está diseñado para proporcionar una plataforma escalable y de alta disponibilidad para desarrollar, implementar y alojar aplicaciones críticas, y puede integrarse en una solución de cloud híbrido y lenguaje mixto, con soporte para API RESTful.